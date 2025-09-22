हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगन सेलिब्रेशन से बदतमीजी तक पाकिस्तान की दिखी बौखलाहट, भारत-पाक मैच के ये हैं 10 हाईवोल्टेज थ्रिलर मोमेंट

IND vs PAK Controversy : भारत ने पाकिस्तान को सुपर-4 में 6 विकेट से करारी शिकस्त दी. अभिषेक-गिल की तूफानी पारी, फरहान का गन सेलिब्रेशन और शाहीन-रऊफ की भिड़ंत ने मैच को और भी हाईवोल्टेज थ्रिलर बना दिया

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 22 Sep 2025 09:52 AM (IST)

Asia Cup 2025 IND vs PAK: एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच उम्मीद के मुताबिक बेहद रोमांचक रहा. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस हाईवोल्टेज मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर एक और दमदार जीत दर्ज की. पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 171 रन बनाए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. आइए जानते हैं इस मैच के 10 बड़े मोमेंट्स, जिन्होंने मुकाबले को और खास बना दिया.

साहिबजादा फरहान को मिला जीवनदान

पाकिस्तान की पारी की शुरुआत रोमांचक रही. पहले ही ओवर में साहिबजादा फरहान बिना खाता खोले आउट हो सकते थे, लेकिन उन्हें जीवनदान मिला. इसके बाद उन्होंने तेजी से रन बटोरे और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की.

हार्दिक पंड्या की पहली सफलता

भारतीय टीम को पहली सफलता तीसरे ओवर में मिली. हार्दिक पंड्या की एक धीमी गेंद पर फखर जमां विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट हो गए. कैच इतना शानदार था कि जमां को विश्वास ही नहीं हुआ कि वह आउट हो गए हैं.

फरहान और अयूब की साझेदारी

फखर के आउट होने के बाद फरहान ने सईम अयूब के साथ तेज साझेदारी की. दोनों ने 72 रन जोड़े और पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. फरहान ने 34 गेंदों पर अपनी फिफ्टी पूरी की.

गन सेलिब्रेशन से गरमा माहौल

फरहान ने अक्षर पटेल की गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर बल्ले को गन की तरह दिखाकर जश्न मनाया. उनका यह गन सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

भारतीय गेंदबाजों की वापसी

10 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 91 रन था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने 11वें से 16वें ओवर तक दमदार वापसी की. इस दौरान पाकिस्तान एक भी बाउंड्री नहीं लगा सका और साथ ही तीन विकेट भी गंवा बैठा.

आखिरी ओवरों में रन बरसे

17वें ओवर तक पाकिस्तान 129 रन पर था, लेकिन आखिरी तीन ओवरों में उन्होंने 42 रन जोड़ दिए. फहीम अशरफ ने पारी की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर स्कोर 171 तक पहुंचाया. पाकिस्तान की ओर से फरहान ने सबसे ज्यादा 58 रन बनाए.

पहली गेंद पर छक्का

भारत की पारी की शुरुआत तूफानी रही. अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी की पहली ही गेंद को छक्के के लिए भेजा. इसके बाद गिल ने लगातार चौके लगाकर दबाव पूरी तरह पाकिस्तान पर डाल दिया. दोनो ने मिलकर पावरप्ले में 66 रन बना डाले.

भिड़ंत और स्लेजिंग

मैदान पर कई बार गर्मा-गर्मी भी देखने को मिली और पाकिस्तान की बौखलाहट भी साफ नजर आई. पहले शाहीन अफरीदी और अभिषेक शर्मा के बीच तकरार हुई. बाद में हारिस रऊफ ने भी चौका खाने बाद गिल और अभिषेक को स्लेज किया. अंपायर को आकर बीच-बचाव करना पड़ा.

अभिषेक का तूफान

अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों पर अपनी फिफ्टी पूरी की. गिल के साथ उन्होंने पहले विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी की. गिल 47 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अभिषेक 74 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

शून्य पर आउट हुए सूर्या

नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान सूर्यकुमार यादव इस मैच में शून्य पर आउट हो गए. अभिषेक के विकेट के बाद संजू सैमसन भी मात्र 13 रन बनाकर कर आउट हो गए. जिसके चलते भारत की रन गति धीमी हो गई.

तिलक और हार्दिक का फिनिश

भारत की जीत को फाइनल टच तिलक वर्मा और हार्दिक पंड्या ने दिया. तिलक ने शाहीन अफरीदी के खिलाफ छक्का और चौका जड़कर टीम को 19वें ओवर में ही लक्ष्य तक पहुंचा दिया.

टीम इंडिया का दबदबा कायम

इस जीत के साथ भारत ने एशिया कप सुपर-4 में भी पाकिस्तान पर अपना दबदबा बनाए रखा. ओपनर्स की शानदार बल्लेबाजी, बीच के ओवरों में गेंदबाजों की वापसी और तिलक-हार्दिक का फिनिश इस जीत की खासियत रहे.  

Published at : 22 Sep 2025 09:03 AM (IST)
Abhishek Sharma Haris Rauf IND VS PAK Asia Cup 2025
विश्व
चीन ने पाकिस्तान को क्यों दिया झटका? आखिर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-35 को देने से क्यों किया इनकार, सामने आई ये बड़ी वजह 
चीन ने PAK को क्यों दिया झटका? आखिर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-35 को देने से क्यों किया इनकार? सामने आई ये वजह 
दिल्ली NCR
Delhi: तिहाड़ जेल से अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें हटाने की मांग, हाई कोर्ट में याचिका दायर
तिहाड़ जेल से अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें हटाने की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर
इंडिया
जब मांस नहीं खाता था अकबर तो उसके लिए परोसी जाती थी ये शाकाहारी डिश, जानें क्यों थी पसंद
जब मांस नहीं खाता था अकबर तो उसके लिए परोसी जाती थी ये शाकाहारी डिश, जानें क्यों थी पसंद
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Embed widget