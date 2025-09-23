एशिया कप 2025 सुपर-4 की अंक तालिका में टीम इंडिया पहले और बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है. दोनों ने एक-एक जीता है. श्रीलंका और पाकिस्तान क्रमश तीसरे और चौथे नंबर पर है, आज दोनों (PAK vs SL) के बीच अहम मुकाबला है. जो टीम हारेगी, उसकी फाइनल की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी लेकिन फिर भी वह आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से बाहर नहीं होगी. समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि भारत से इस टूर्नामेंट में 2 बार हार चुकी पाकिस्तान टीम भारत की ही जीत की दुआ करेगी.

एशिया कप 2025 में अभी सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या फाइनल में भारत बनाम पाकिस्तान मैच देखने को मिल सकता है. हां, ये संभव है और इसकी संभावना अधिक भी है अगर आज पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे. लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान श्रीलंका से हार जाएगी तो वह फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी. बेशक बांग्लादेश ने पहला मैच जीत लिया है, लेकिन उसकी राह अभी भी बहुत कठिन है.

भारत का फाइनल में पहुंचना लगभग तय

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने टूर्नामेंट के सभी मैच जीते हैं. पिछले रविवार को पाकिस्तान को हराकर टीम इंडिया एशिया कप 2025 सुपर-4 की अंक तालिका में नंबर-1 है. अब उसके अगले 2 मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ बचे हुए हैं. हैरानी होगी अगर टीम इंडिया इन 2 में से कोई एक मैच भी हार जाए, लेकिन ऐसा हुआ तो क्या?

अगर बांग्लादेश भारत को हराती है और पाकिस्तान से हार जाती है. पाकिस्तान के बाद भारत श्रीलंका को हरा देती है तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के 4-4 अंक हो जाएंगे. श्रीलंका बाहर हो जाएगी और नेट रन रेट के आधार पर 3 में से टॉप 2 टीमें फाइनल खेलेंगी.

पाकिस्तान करेगा भारत की जीता की दुआ

पाकिस्तान अगर आज श्रीलंका को हरा दे, फिर अगले मैच में बांग्लादेश को भी शिकस्त दे तो उसके 4 अंक हो जाएंगे. फिर भी उसे चाहिए होगा कि भारत 24 सितंबर को होने वाले मैच में बांग्लादेश को हरा दे, इससे बांग्लादेश और श्रीलंका के 2-2 ही अंक रहेंगे और वह बाहर हो जाएंगी.

अगर आज पाकिस्तान हार जाए, तो श्रीलंका के 2 अंक हो जाएंगे. पाकिस्तान के पास आखिरी मैच जीतकर अधिकतम 2 अंक हासिल करने का मौका होगा. इस स्थिति में उसे चाहिए होगा कि भारत अपने अगले दोनों मैच जीत जाए. इस स्थिति में पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के 2-2 अंक हो जाएंगे. नेट रन रेट के आधार पर बेहतर टीम का मुकाबला फाइनल में टीम इंडिया से होगा.

क्या भारत हो सकती है बाहर

हां, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है. अगर टीम इंडिया अपने अगले दोनों मैच (बांग्लादेश और श्रीलंका से) हार जाए तो ये संभव है. लेकिन जिस तरह टीम इंडिया का प्रदर्शन रहा है, उससे कोई नहीं मान सकता कि टीम इंडिया 2 लगातार मैचों में उलटफेर का शिकार होगी.