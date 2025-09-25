बुधवार को भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर एशिया कप 2025 के फाइनल में अपनी जगह पक्की की. मैच से पहले टॉस के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें नजर आ रहा है कि टॉस जीतने के बाद बांग्लादेश के कप्तान जेकर अली बिना हाथ मिलाए प्रेजेंटर रवि शास्त्री के पास चले जाते हैं. ये वीडियो दर्शकों में से किसी एक बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

बता दें कि बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास चोट के कारण इस मैच में नहीं खेले थे, उनकी जगह जेकर अली ने कमान संभाली. जेकर अली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. इस बीच उनके हाथ नहीं मिलाने के वीडियो ने तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि ग्रुप स्टेज में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था और सूर्यकुमार ने टॉस के दौरान भी सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था.

पाकिस्तान ने इसे अपनी बेइज्जती समझा था. पाकिस्तान ने इसे खेल भावना के विपरीत बताया था, लेकिन सूर्यकुमार यादव ने साफ़ कहा था कि कुछ चीजें खेल भावना से ऊपर होती हैं. इसके लिए पीसीबी ने मैच रेफ़री के खिलाफ ऑफिशियल शिकायत भी की थी. पहले आप वो वीडियो देखें.

क्या है सच्चाई?

एक दूसरे वीडियो में पता चल रहा है कि सूर्यकुमार यादव और जेकर अली के बीच कांटेक्ट हुआ था, दोनों ने हाथ मिलाया था. ये तब हुआ जब टॉस जीतकर अपने फैसले को बताने के बाद वह जा रहे थे और सूर्यकुमार रवि शास्त्री के पास आ रहे थे. दोनों इस दौरान एक दूसरे को देखकर हंसे भी. तो हो सकता है पहला विकेट किसी ने साजिश के तहत ही झूठे दावे के साथ वायरल किया हो. ये हैं वो वीडियो.

No handshake b/w Indian and Bangladeshi captain at the toss! 🤯#INDvBAN pic.twitter.com/sOpVdlTvTv — عیان 🇵🇸 🍉 (@rouxx_en_y) September 24, 2025

भारत का अगला मैच कब?

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया का अगला मैच 26 सितंबर को श्रीलंका के साथ है, जो अब औपचारिक मात्र है क्योंकि श्रीलंका आधिकारिक रूप से बाहर हो चुकी है और टीम इंडिया फाइनल में है. भारत के साथ दूसरी फाइनलिस्ट वो होगी, जो आज (PAK vs BAN) विजेता होगी. पाकिस्तान और बांग्लादेश के 2-2 अंक हैं.