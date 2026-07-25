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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटDSP बनने के बाद छलका आकाशदीप का दर्द, बोले- पहले बिहार में खेलना गुनाह जैसा लगता था

DSP बनने के बाद छलका आकाशदीप का दर्द, बोले- पहले बिहार में खेलना गुनाह जैसा लगता था

बिहार सरकार की योजना के तहत DSP बने आकाशदीप ने संघर्ष के दिन याद किए. उन्होंने कहा कि पहले बिहार में खेलना गुनाह जैसा लगता था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 25 Jul 2026 02:52 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप को बिहार सरकार की ‘मेडल लाओ, नौकरी पाओ’ योजना के तहत पुलिस उपाधीक्षक (DSP) पद पर नियुक्ति मिली है. नियुक्ति पत्र लेने के लिए वह अपनी पत्नी और मां के साथ पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां यह पल पूरे परिवार के लिए बेहद खास बन गया. इस दौरान आकाशदीप ने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया और बताया कि एक समय बिहार में खेल को करियर बनाना आसान नहीं था.

संघर्ष के दिनों को किया याद

नियुक्ति मिलने के बाद आकाशदीप ने कहा कि पहले बिहार में खेलना किसी गुनाह से कम नहीं माना जाता था. खिलाड़ी जब मैदान से घर लौटते थे, तो समाज उन्हें अलग नजर से देखता था. कई माता-पिता भी बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे और खेल को सुरक्षित करियर नहीं मानते थे. उन्होंने कहा कि आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं.

नई खेल नीति ने बदली सोच

आकाशदीप ने बिहार सरकार की नई खेल नीति की सराहना करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलने से युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है. अब अभिभावक भी अपने बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि मेहनत करने वाले खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है. उनके मुताबिक, यह योजना सिर्फ नौकरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे राज्य के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है.

मां और पत्नी की खुशी देखने लायक थी

आकाशदीप की पत्नी ने इस उपलब्धि को परिवार के लिए गर्व का क्षण बताया. वहीं उनकी मां भावुक हो गईं. उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा क्रिकेट के दम पर इतनी बड़ी सरकारी नौकरी हासिल करेगा. उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को खेल से दूर न रखें, बल्कि उनके सपनों को पूरा करने में उनका साथ दें.

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युवा खिलाड़ियों को दिया बड़ा संदेश

आकाशदीप ने कहा कि सरकार का यह फैसला आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा संदेश है. अगर खिलाड़ी पूरी मेहनत और ईमानदारी से खेलेंगे तथा देश के लिए पदक जीतेंगे, तो सरकार भी उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी. उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में बिहार से कई और खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे और राज्य का नाम रोशन करेंगे.

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Published at : 25 Jul 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Indian Cricketer Bihar Police Akash Deep BIHAR CRICKET
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