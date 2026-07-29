IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजीता हुआ मैच हार गई पाकिस्तान, 120 पर ढेर हुई बाबर आजम एंड टीम

जीता हुआ मैच हार गई पाकिस्तान, 120 पर ढेर हुई बाबर आजम एंड टीम

WI vs PAK 1st Test Highlights: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान जीत के करीब थी. मजबूत स्थिति में होने के बावजूद पाकिस्तान इस मैच को 90 रनों से हार गई. बाबर आजम का संघर्ष बेकार गया.

Written By : शिवम |  Updated at : 29 Jul 2026 09:13 AM (IST)
Preferred Sources

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान मजबूत स्थिति में था, जीत के लिए 211 रनों का लक्ष्य मिला था. पाक टीम इस छोटे लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर पाई, बल्कि इसके करीब भी नहीं पहुंच पाई और पूरी टीम 120 रनों पर सिमट गई. पाकिस्तान शर्मनाक तरीके से इस मुकाबले को हार गई, दूसरी पारी में बाबर आजम ने थोड़ा संघर्ष किया लेकिन वो काफी नहीं था.

पहली पारी में वेस्टइंडीज का दबदबा रहा था, उन्होंने 311 रन बनाए. बेशक पाकिस्तान इतने रन नहीं बना पाया, लेकिन लीड सिर्फ 29 रनों की थी. पाकिस्तान पहली पारी में 282 रनों पर सिमट गया था. पाकिस्तान के गेंदबाजों ने दूसरी पारी में शानदार वापसी की और मेजबान टीम को 181 पर ढेर कर दिया. मोहम्मद अब्बास ने शानदार गेंदबाजी की और 5 विकेट हॉल किया. खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली ने 2-2 विकेट लिए. अब पाक को जीत के लिए 211 रन बनाने थे, तब लगा कि बाबर आजम एंड टीम इस मैच को आसानी से जीत जाएगी.

90 रनों से पाकिस्तान की शर्मनाक हार

दूसरी पारी में पाक टीम के ओपनर्स अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए, आजान अवेस और इमाम उल हक 3-3 रन बनाकर आउट हो गए. तीसरे नंबर पर आए बाबर आजम एक छोर पर टिके रहे, लेकिन दूसरी तरफ विकेट गिरने का सिलसिला रुका ही नहीं. सलमान अली आगा खाता भी नहीं खोल पाए, मोहम्मद रिजवान 11 रन बनाकर आउट हो गए. आमिर जमाल शून्य पर पवेलियन लौट गए। अली उस्मान ने 2 और शान मसूद ने 3 रन बनाए. गेंदबाजी में कहर बरपाने वाले मोहम्मद अब्बास ने बाबर के साथ मिलकर 10वें विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी की, जो इस पारी की सबसे अच्छी साझेदारी थी लेकिन ये काफी नहीं था.

यह भी पढ़ें- रोहित-विराट 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं? पाक खिलाड़ी का बयान वायरल
जीता हुआ मैच हार गई पाकिस्तान, 120 पर ढेर हुई बाबर आजम एंड टीम

41वें ओवर में अब्बास के रूप में जायडेन सील्स ने पाकिस्तानी पारी का 10वां और अपना 5वां विकेट लिया. पाकिस्तान टीम 120 रनों पर ढेर हो गई और वेस्टइंडीज 90 रनों से इस मुकाबले को जीत गई. बाबर आजम 58 रन बनाकर नाबाद रहे.

यह भी पढ़ें- कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, करना पड़ता है', किससे बोले हरभजन सिंह

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 29 Jul 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
West Indies Cricket Team Babar Azam WI Vs PAK West Indies Vs Pakistan PAKISTAN CRICKET TEAM WI Vs PAK Test
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
भारतीय ओपनर प्रतिका रावल का काउंटी क्रिकेट में डेब्यू, वार्विकशायर से खेलेंगी
भारतीय ओपनर प्रतिका रावल का काउंटी क्रिकेट में डेब्यू, वार्विकशायर से खेलेंगी
क्रिकेट
वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में पहली बार किया यह कारनामा
वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में पहली बार किया यह कारनामा
क्रिकेट
जीता हुआ मैच हार गई पाकिस्तान, 120 पर ढेर हुई बाबर आजम एंड टीम
जीता हुआ मैच हार गई पाकिस्तान, 120 पर ढेर हुई बाबर आजम एंड टीम
क्रिकेट
घर की छत से भारतीय टेस्ट टीम तक का सफर, सारांश जैन का सफर कर देगा भावुक
घर की छत से भारतीय टेस्ट टीम तक का सफर, सारांश जैन का सफर कर देगा भावुक
Advertisement

वीडियोज

सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका संग युद्ध में कूदा सऊदी अरब, इराक पर बम बरसाकर मचाई तबाही
अमेरिका संग युद्ध में कूदा सऊदी अरब, इराक पर बम बरसाकर मचाई तबाही
जम्मू और कश्मीर
'अफसोस मत जताइए, माफी मांगिए', महबूबा मुफ्ती की सफाई पर भड़के उमर अब्दुल्ला
'माफी कहां है?' महबूबा मुफ्ती की सफाई पर भड़के उमर अब्दुल्ला
इंडिया
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
टेलीविजन
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर बोले राजा चौधरी, बेटी के इब्राहिम अली संग अफेयर के रूमर्स पर कही ये बात
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर छलका राजा चौधरी का दर्द
स्पोर्ट्स
'अपमानजनक नहीं था', वैभव पर दिए बयान पर अश्विन ने दी सफाई
'अपमानजनक नहीं था', वैभव पर दिए बयान पर अश्विन ने दी सफाई
विश्व
लहरों से लड़ गया 16 साल का लड़का, बचाई जान, ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया
लहरों से लड़ गया 16 साल का लड़का, बचाई जान, ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया
इंडिया
Xप्लेन: अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
पंजाब
'पंजाब चुनाव में BJP भुगतेगी खामियाजा', पेपर लीक पर बोले भगवंत मान
'पंजाब चुनाव में BJP भुगतेगी खामियाजा', पेपर लीक पर बोले भगवंत मान
ENT LIVE
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
ENT LIVE
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
Embed widget