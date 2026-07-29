जीता हुआ मैच हार गई पाकिस्तान, 120 पर ढेर हुई बाबर आजम एंड टीम
WI vs PAK 1st Test Highlights: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान जीत के करीब थी. मजबूत स्थिति में होने के बावजूद पाकिस्तान इस मैच को 90 रनों से हार गई. बाबर आजम का संघर्ष बेकार गया.
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान मजबूत स्थिति में था, जीत के लिए 211 रनों का लक्ष्य मिला था. पाक टीम इस छोटे लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर पाई, बल्कि इसके करीब भी नहीं पहुंच पाई और पूरी टीम 120 रनों पर सिमट गई. पाकिस्तान शर्मनाक तरीके से इस मुकाबले को हार गई, दूसरी पारी में बाबर आजम ने थोड़ा संघर्ष किया लेकिन वो काफी नहीं था.
पहली पारी में वेस्टइंडीज का दबदबा रहा था, उन्होंने 311 रन बनाए. बेशक पाकिस्तान इतने रन नहीं बना पाया, लेकिन लीड सिर्फ 29 रनों की थी. पाकिस्तान पहली पारी में 282 रनों पर सिमट गया था. पाकिस्तान के गेंदबाजों ने दूसरी पारी में शानदार वापसी की और मेजबान टीम को 181 पर ढेर कर दिया. मोहम्मद अब्बास ने शानदार गेंदबाजी की और 5 विकेट हॉल किया. खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली ने 2-2 विकेट लिए. अब पाक को जीत के लिए 211 रन बनाने थे, तब लगा कि बाबर आजम एंड टीम इस मैच को आसानी से जीत जाएगी.
90 रनों से पाकिस्तान की शर्मनाक हार
दूसरी पारी में पाक टीम के ओपनर्स अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाए, आजान अवेस और इमाम उल हक 3-3 रन बनाकर आउट हो गए. तीसरे नंबर पर आए बाबर आजम एक छोर पर टिके रहे, लेकिन दूसरी तरफ विकेट गिरने का सिलसिला रुका ही नहीं. सलमान अली आगा खाता भी नहीं खोल पाए, मोहम्मद रिजवान 11 रन बनाकर आउट हो गए. आमिर जमाल शून्य पर पवेलियन लौट गए। अली उस्मान ने 2 और शान मसूद ने 3 रन बनाए. गेंदबाजी में कहर बरपाने वाले मोहम्मद अब्बास ने बाबर के साथ मिलकर 10वें विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी की, जो इस पारी की सबसे अच्छी साझेदारी थी लेकिन ये काफी नहीं था.
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41वें ओवर में अब्बास के रूप में जायडेन सील्स ने पाकिस्तानी पारी का 10वां और अपना 5वां विकेट लिया. पाकिस्तान टीम 120 रनों पर ढेर हो गई और वेस्टइंडीज 90 रनों से इस मुकाबले को जीत गई. बाबर आजम 58 रन बनाकर नाबाद रहे.
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