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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सभारतीय ओपनर प्रतिका रावल का काउंटी क्रिकेट में डेब्यू, वार्विकशायर से खेलेंगी

भारतीय ओपनर प्रतिका रावल का काउंटी क्रिकेट में डेब्यू, वार्विकशायर से खेलेंगी

भारतीय ओपनर प्रतिका रावल ने वार्विकशायर से करार किया है और वह मेट्रो बैंक वन-डे कप में काउंटी क्रिकेट खेलेंगी. घुटने की चोट से उबरने के बाद यह उनकी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी होगी.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 29 Jul 2026 09:29 AM (IST)
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भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा ओपनर प्रतिका रावल अब इंग्लैंड में अपनी बल्लेबाजी का जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं. 25 वर्षीय बल्लेबाज ने वनडे कप 2026 सीजन के बाकी मुकाबलों के लिए वार्विकशायर विमेंस के साथ करार किया है. वह मेट्रो बैंक वन-डे कप में टीम का हिस्सा बनेंगी और 19 अगस्त से चयन के लिए उपलब्ध रहेंगी. वार्विकशायर फिलहाल अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है और नॉकआउट में जगह बनाने की दौड़ में शामिल है. ऐसे में क्लब को उम्मीद है कि प्रतिका का अनुभव और फॉर्म टीम को मजबूती देगा.

चोट से उबरने के बाद मैदान पर वापसी

प्रतिका रावल के लिए यह करार खास मायने रखता है क्योंकि वह घुटने की चोट से उबरने के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर रही हैं. जुलाई की शुरुआत में टॉनटन में इंडिया ए के मैच के दौरान उनके घुटने में चोट लगी थी. चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें टांके लगाने पड़े और इसी वजह से वह लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के एकमात्र टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं बन सकीं. अब पूरी तरह फिट होने के बाद वह इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट के जरिए नई शुरुआत करने जा रही हैं.


भारतीय ओपनर प्रतिका रावल का काउंटी क्रिकेट में डेब्यू, वार्विकशायर से खेलेंगी

वार्विकशायर ने जताया भरोसा

वार्विकशायर क्लब ने प्रतिका रावल के टीम से जुड़ने पर खुशी जाहिर की है. क्लब का मानना है कि उनकी मौजूदगी से बल्लेबाजी क्रम और मजबूत होगा और टीम सीजन के आखिरी चरण में बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी. क्लब ने अपने बयान में कहा कि प्रतिका जैसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी का जुड़ना टीम के लिए बड़ी उपलब्धि है और उनसे सकारात्मक योगदान की उम्मीद है.

इंग्लैंड में खेलने को लेकर उत्साहित हैं प्रतिका

प्रतिका रावल ने भी वार्विकशायर से जुड़ने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि क्लब के बारे में उन्होंने काफी अच्छी बातें सुनी हैं और अब वह मैदान पर टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इंग्लैंड में खेलना उनके लिए सीखने का शानदार अवसर होगा. प्रतिका ने एडजबेस्टन मैदान पर खेलने को लेकर भी उत्साह जताया. उनके अनुसार विश्व क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित मैदानों में से एक पर खेलने का मौका मिलना किसी भी खिलाड़ी के लिए खास अनुभव होता है.

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अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तेजी से बनाई पहचान

दिसंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद प्रतिका रावल ने बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली है. वह महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 500 रन पूरे करने वाली बल्लेबाज हैं. उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ आठ पारियों में हासिल की थी. इसके अलावा 2025 महिला वनडे विश्व कप में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा. प्रतिका ने 308 रन बनाए, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ एक शानदार शतक भी शामिल था.

उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था. अब काउंटी क्रिकेट में उनका प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड की परिस्थितियों में खेलने का अनुभव उनके अंतरराष्ट्रीय करियर को और मजबूत बना सकता है.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 29 Jul 2026 09:29 AM (IST)
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