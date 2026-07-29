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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सवेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में पहली बार किया यह कारनामा

वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में पहली बार किया यह कारनामा

वेस्टइंडीज की ओर से जयडेन सील्स ने घातक गेंदबाजी करते हुए 14.2 ओवर में महज 20 रन देकर 5 विकेट झटके.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 29 Jul 2026 09:20 AM (IST)
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वेस्टइंडीज ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 90 रनों से हराया. कैरेबियाई टीम से मिले 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 120 रन बनाकर ढेर हुई. वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों ने दोनों ही पारियों में पाकिस्तान को ऑलआउट किया.

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका है, जब पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट में सभी 20 विकेट वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों ने चटकाए हैं. कैरेबियाई टीम की ओर से पहली पारी में जस्टिन ग्रीव्स ने 5 विकेट झटके, जबकि दूसरी इनिंग में जयडेन सील्स ने पांच विकेट अपने नाम किए.

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पाकिस्तान की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में अपने पांचवें न्यूनतम स्कोर पर ऑलआउट हुई. टेस्ट क्रिकेट में यह महज छठा मुकाबला रहा, जिसमें सभी 40 विकेट तेज गेंदबाजों ने चटकाए. वेस्टइंडीज ने पिछले 11 टेस्ट मुकाबलों में यह अपनी दूसरी जीत दर्ज की. वहीं, पाकिस्तान को साल 2023 के बाद विदेशी सरजमीं पर यह लगातार आठवें टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा है.

पाकिस्तान की दूसरी पारी में शुरुआत बेहद निराशाजनक रही. टीम के सलामी बल्लेबाज अजान अवैस केवल 3 रन बनाकर आउट हुए, जबकि इमाम-उल-हक भी 3 रन के निजी स्कोर पर केमार रोच का शिकार बने. इसके बाद सलमान आगा बिना खाता खोले जयडेन सील्स की गेंद पर पवेलियन लौट गए. विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान भी बड़ी पारी नहीं खेल सके और 28 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए. आमिर जमाल 12 गेंदों का सामना करने के बावजूद अपना खाता नहीं खोल पाए.

मेहमान टीम का मध्यक्रम और निचला क्रम भी पूरी तरह फ्लॉप रहा. अली उस्मान 2 रन बनाकर केमार रोच की गेंद पर आउट हुए, जबकि शान मसूद सिर्फ 3 रन ही बना सके. खुर्रम शहजाद ने 4 रन बनाए, तो मोहम्मद अली बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौटे. हालांकि, एक छोर पर कप्तान बाबर आजम डटे रहे, लेकिन दूसरी ओर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला. बाबर ने 107 गेंदों में नाबाद 58 रन बनाए, जिसमें 9 चौके शामिल रहे.

वेस्टइंडीज की ओर से जयडेन सील्स ने घातक गेंदबाजी करते हुए 14.2 ओवर में महज 20 रन देकर 5 विकेट झटके. वहीं, अनुभवी तेज गेंदबाज केमार रोच और जस्टिन ग्रीव्स ने दो-दो विकेट झटके. इससे पहले, पाकिस्तान के गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरी पारी में 5 विकेट लिए और वेस्टइंडीज की टीम को 181 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई.

मेजबान टीम की ओर से दूसरी पारी में सबसे अधिक 38 रन शेमार जोसेफ ने बनाए. पहली पारी में वेस्टइंडीज ने शाई होप (92) और केवम हॉज (84) की बेहतरीन पारियों की बदौलत 311 रन का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम शान मसूद के 109 रन की शतकीय पारी के बावजूद 282 रन बना सकी थी.

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 29 Jul 2026 09:20 AM (IST)
Tags :
WI Vs PAK Cricket News
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