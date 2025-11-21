हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएशेज 2025-26 का पहला टेस्ट मैच शुरू, ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया 79 साल पुराना अनोखा रिकॉर्ड, देखें दोनों टीमों के प्लेइंग 11

एशेज 2025-26 का पहला टेस्ट मैच शुरू, ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया 79 साल पुराना अनोखा रिकॉर्ड, देखें दोनों टीमों के प्लेइंग 11

बेन स्टोक्स की कप्तानी में मेहमान इंग्लैंड की टीम जो रूट, जैक क्रॉली, ओली पोप, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड की मौजूदगी में इस ऐतिहासिक मुकाबले में उतरी है.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 21 Nov 2025 08:48 AM (IST)
Preferred Sources

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुक्रवार से प्रतिष्ठित एशेज सीरीज का आगाज हो गया है. पर्थ स्टेडियम में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है. इस मुकाबले के साथ ब्रेंडन डोगेट और जेक वेदराल्ड ऑस्ट्रेलिया की ओर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू कर रहे हैं.

ब्रेंडन डोगेट और जेक वेदराल्ड 31-31 वर्ष के हैं. पिछली बार ऐसा मार्च 1946 में हुआ था, जब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एक ही टेस्ट में 30+ साल के दो डेब्यूटेंट को उतारा था. यह मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया था.

स्टीव स्मिथ पर्थ में जारी इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभाल रहे हैं. टीम में उस्मान ख्वाजा को मौका दिया गया है. ट्रेविस हेड, कैमरून हेड, मिचेल स्टार्क और नाथन लियोन मेजबान टीम को मजबूती देते नजर आ सकते हैं.

इस मुकाबले के साथ तेज गेंदबाज ब्रेंडन डोगेट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू का मौका मिला है, क्योंकि जोश हेजलवुड हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं.

ब्रेंडन डोगेट ने अपने करियर में 50 फर्स्ट क्लास मुकाबले खेले हैं, जिसमें 26.46 की औसत के साथ 190 विकेट हासिल किए. वहीं, 17 लिस्ट-ए मुकाबलों में उन्होंने 26 विकेट निकाले हैं.

दूसरी ओर, जेक वेदराल्ड सलामी बल्लेबाज के रूप में इस मुकाबले में उतरे हैं, जिन्होंने अपने 77 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 37.47 की औसत के साथ 5,322 रन बनाए हैं, जिसमें 13 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं. 51 लिस्ट ए मुकाबलों में बाएं हाथ का यह बल्लेबाज 33.37 की औसत के साथ 1,602 रन बना चुका है.

बेन स्टोक्स की कप्तानी में मेहमान इंग्लैंड की टीम जो रूट, जैक क्रॉली, ओली पोप, जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड की मौजूदगी में इस ऐतिहासिक मुकाबले में उतरी है.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: उस्मान ख्वाजा, जेक वेदराल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रेविस हेड, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, ब्रेंडन डोगेट, स्कॉट बोलैंड

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड.

Published at : 21 Nov 2025 08:48 AM (IST)
Tags :
Ashes Australia Vs England Ashes 2025-26
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
बिहार
Exclusive: उपेंद्र कुशवाहा के लिए जरूरी था बेटे को नीतीश कैबिनेट में भेजना, बोले- 'विधायकों ने खूब पलटी मारी...'
उपेंद्र कुशवाहा के लिए जरूरी था बेटे को नीतीश कैबिनेट में भेजना, बोले- 'विधायकों ने खूब पलटी मारी'
इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
Advertisement

वीडियोज

'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Bihar New Cabinet: सोशल इंजीनियरिंग 10.0 ..संदेश साफ है | Nitish | Janhit with Chitra Tripathi
UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
बिहार
Exclusive: उपेंद्र कुशवाहा के लिए जरूरी था बेटे को नीतीश कैबिनेट में भेजना, बोले- 'विधायकों ने खूब पलटी मारी...'
उपेंद्र कुशवाहा के लिए जरूरी था बेटे को नीतीश कैबिनेट में भेजना, बोले- 'विधायकों ने खूब पलटी मारी'
इंडिया
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
'जितना रोना है रो लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता.', टीचर के इस तंज के बाद 10वीं के छात्र ने खत्म कर ली जिंदगी
स्पोर्ट्स
IND vs SA Test Series: गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
गंभीर के बयान पर भड़के डिविलियर्स - बोले, “खिलाड़ियों को बना रहे हैं बलि का बकरा”
बॉलीवुड
Masti 4 Vs 120 Bahadur BO Day 1 Prediction: '120 बहादुर' या 'मस्ती 4', पहले दिन कौन सी फिल्म मारेगी बाजी? जानें- कितने करोड़ से कर सकती हैं ओपनिंग
'120 बहादुर' या 'मस्ती 4', पहले दिन कौन सी फिल्म मारेगी बाजी? जानें- कैसी रहेगी ओपनिंग?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
जब SIR फॉर्म भरवाने गए BLO का अम्मा से पड़ गया पाला, सवाल-जवाब सुन खिल उठे यूजर्स; देखें वीडियो
जब SIR फॉर्म भरवाने गए BLO का अम्मा से पड़ गया पाला, सवाल-जवाब सुन खिल उठे यूजर्स; देखें वीडियो
ट्रैवल
चिल्का झील से लेकर लक्षद्वीप तक, भारत की 5 मशहूर जगह जहां आपको आसानी से दिख सकती है डॉल्फिन
चिल्का झील से लेकर लक्षद्वीप तक, भारत की 5 मशहूर जगह जहां आपको आसानी से दिख सकती है डॉल्फिन
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget