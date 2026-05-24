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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्रिकेट पर होगा AI का कंट्रोल, इस देश में खास गेंद हुई तैयार; आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखेगा मैच की पूरी स्क्रिप्ट

क्रिकेट पर होगा AI का कंट्रोल, इस देश में खास गेंद हुई तैयार; आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखेगा मैच की पूरी स्क्रिप्ट

Artificial Intelligence in Cricket: क्रिकेट के खेल में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस अपनी धाक जमाने की तैयारी में है. AI ही तय कर लेगा कि मैच में क्या होगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 May 2026 09:05 PM (IST)
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क्या आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मदद से क्रिकेट खेला जा सकता है. क्या अब क्रिकेट के खेल को AI टेकओवर करने वाला है. आखिर गेंद और बल्ले के खेल में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस कैसे काम आएगा और इसका इस्तेमाल कैसे होगा? यहां लोग ऐसे सवालों के इर्दगिर्द घिरे हैं, वहां इंग्लैंड में खिलाड़ियों ने एआई चिप वाली गेंदों से ट्रेनिंग शुरू कर दी है.

दरअसल ब्रिटेन में स्मार्ट क्रिकेट गेंदों का इस्तेमाल हो रहा है, जिनमें एआई चिप लगी होती है. गेंद में सेंसर लगा होता है, जो ना केवल बॉल की रफ्तार बल्कि गेंद किस दिशा में जाने वाली थी और उसने कहां से कांटा बदला, इस सबका डेटा इकट्ठा करता  है. साथ ही यह स्मार्ट गेंद अपने आप पता लगा लेती है कि बल्लेबाज ने किस रफ्तार से बल्ला घुमाया.

हाल ही में पूर्व क्रिकेटर शेन वॉटसन और एबी डिविलियर्स भी चर्चा में रहे, जो एक स्पोर्ट्स साइंस कंपनी के लिए सुपर कोच बने हैं. टेक्नोलॉजी की मदद से खिलाड़ी अपनी मूवमेंट और तकनीक को बेहतर कर रहे हैं.

सबसे गजब की बात यह है कि इन स्मार्ट गेंदों में जो डेटा इकट्ठा होता है, उनकी मदद से मैच में दबाव की परिस्थिति वाला माहौल दोबारा बनाया जा सकता है. एआई की मदद से खिलाड़ी अब दबाव वाली स्थिति के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर पा रहे हैं. ऐसी भी खबर सामने आई है कि ऐसा एडवांस लेवल का सिस्टम भी बनाया जा चुका है, जो हर एक शॉट का अंदाजा पहले ही लगा सकता है.

इसका मतलब कहीं न कहीं यह है कि एआई ही तय कर लेगा कि मैच में क्या होगा और उसका परिणाम क्या रहेगा. यह बात किसी से छुपी नहीं है कि काफी लोगों के भीतर असुरक्षा का भाव है कि स्पोर्ट्स में एआई के आने से रोमांच कम हो जाएगा और सारा खेल कैलकुलेशन का रह जाएगा, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस डोमिनेट करेगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 24 May 2026 09:05 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence AI CRICKET
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