एडन मारक्रम ने टीम में बनाए रखने पर LSG को जताया आभार, कहा- बहुत खुश हूं

Aiden Markram IPL Retention: दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज एडन मारक्रम का मानना है कि आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को चीजों को ज्यादा जटिल बनाने की जरूरत नहीं है और उन्हें साल 2026 में होने वाले आईपीएल सीजन के अहम मौकों को भुना कर जीत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. एलएसजी ने अगले महीने होने वाली छोटी नीलामी से पहले दाएं हाथ के बल्लेबाज मारक्रम को टीम में रिटेन किया है. मारक्रम ने 2025 आईपीएल में 13 मैचों में 34.23 की औसत और 148.83 के स्ट्राइक रेट से पांच अर्धशतकों की मदद से 445 रन बनाए थे.

LSG के द्वारा रिटेन किए जाने पर खुश हैं मारक्रम

एडन मारक्रम ने एलएसजी के ‘एक्स’ पर साझा किये गये वीडियो में कहा, ‘‘ये बहुत अच्छा है. मैंने पिछले साल लखनऊ फ्रेंचाइजी के साथ अपने समय का भरपूर आनंद लिया. मैंने कुछ अच्छे दोस्त बनाए और टीम के साथ कुछ महीने बिताए. ऐसे में मैं रिटेन किए जाने के लिए बहुत आभारी हूं और निश्चित रूप से उनके साथ एक और सीजन खेलने का इंतजार कर रहा हूं.’’ एलएसजी पिछले सीजन में छह जीत और आठ हार के साथ सातवें स्थान पर रही थी.

मारक्रम ने बताई अगले सीजन की योजना

मारक्रम ने अगले सीजन की योजना के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको एक टीम के रूप में वाकई अच्छा होना होगा. मुझे नहीं लगता कि पिछले सत्र में हम बहुत पीछे थे. हम अगर कुछ अहम मौके को भुनाने में सफल रहते तो नतीजे अलग होते.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम नॉकआउट में जगह बनाने के काफी करीब थे. ऐसे में किसी भी चीज को ज्यादा जटिल नहीं बनाना चाहिए. मुझे लगता है कि हमने जो अच्छा किया है, उसे दोहराने की कोशिश करनी चाहिए और कुछ और मुश्किल मौकों को अपने पक्ष में करना चाहिए. ’’ एडन मारक्रम अभी भारत में ही हैं, वे टेस्ट और सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए भारत दौरे पर आई दक्षिण अफ्रीका टीम का हिस्सा है.