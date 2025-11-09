हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अहमदाबाद में होगा टी20 वर्ल्ड कप का पहला मैच, फाइनल का वेन्यू भी आया सामने! जानें शेड्यूल पर ताजा अपडेट

T20 World Cup 2026 Schedule: 2026 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका करने वाले हैं. फाइनल और टूर्नामेंट का पहला मैच अहमदाबाद में खेला जा सकता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Nov 2025 08:27 PM (IST)
Preferred Sources

2026 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका करने वाले हैं. वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल, फाइनल और शुरुआती मैच को लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है. द इंडियन एक्स्प्रेस के मुताबिक विश्व कप का पहला मैच और आखिरी यानी फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे. वहीं एक सेमीफाइनल मैच की मेजबानी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम को मिलेगी. बताया जा रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी-8 मार्च तक खेला जाएगा.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने इससे पहले 2023 ODI वर्ल्ड कप के पहले और फाइनल मैच को होस्ट किया था. द इंडियन एक्स्प्रेस के अनुसार यदि भारत और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल मैच खेला जाता है, तो उसे कोलंबो में करवाया जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल मैच मुंबई में खेला जाएगा.

श्रीलंका वर्ल्ड कप सह-मेजबान है और दोनों देशों के कुल 7 मैदानों में वर्ल्ड कप के मैच खेले जाएंगे. भारत में होने वाले मैच चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता में खेले जा सकते हैं. वहीं श्रीलंका में होने वाले मैचों के लिए 3 मैदानों पर मुहर लग सकती है. रिपोर्ट अनुसार प्रेमदासा स्टेडियम, पल्लेकेले, वहीं डाम्बुला और हम्बनटोटा में से कोई एक मैदान चुना जा सकता है.

वॉर्म-अप मैचों के वेन्यू को लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है. संभावनाएं हैं कि बेंगलुरु को कुछ वॉर्म-अप मुकाबलों की मेजबानी दी जा सकती है. भारतीय टीम के मैच बड़े शहरों, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में करवाए जा सकते हैं. ICC अगले कुछ दिनों में वर्ल्ड कप का शेड्यूल घोषित कर सकता है.

इसी रिपोर्ट अनुसार BCCI के कुछ उच्च अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया कि 2023 ODI वर्ल्ड कप की तुलना में इस बार विश्व कप के मैचों का आयोजन कम शहरों में करवाया जाए. टी20 वर्ल्ड कप में प्रत्येक मैदान को 6 मैच मिलने का अनुमान है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 09 Nov 2025 08:06 PM (IST)
Tags :
Narendra Modi Stadium T20 World Cup 2026 T20 World Cup
