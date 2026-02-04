भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने पर बड़ा बयान दिया है. माही के बयान से आलोचकों को मिर्ची लग सकती है. रोहित-कोहली के अगले वनडे वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर चर्चा होती रहती है. पिछले साल दोनों ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था. इसके बाद लोगों ने तरह-तरह के कयास लगाए थे.

हिटमैन और किंग कोहली की उम्र को भी 2027 वर्ल्ड कप के लिए बड़ा फैक्टर माना जा रहा है. हालांकि माही ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उम्र का कोई लेना-देना नहीं हैं, बल्कि फिटनेस और परफॉर्मेंस से दोनों के खेलने का सीधा ताल्लुक होगा. बता दें कि माही से एक हालिया इवेंट के दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर सवाल पूछा गया.

फिटनेस और परफॉर्मेंस अहम

माही ने इवेंट में बात करते हुए कहा, "क्यों नहीं? मेन यह है कि क्यों किसी को अगला वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहिए? मेरे लिए उम्र पैमाना नहीं है. परफॉर्मेंस और फिटनेस पैमाना है."

धोनी ने आगे उम्र को लेकर बात करते हुए कहा, "क्या उम्र एक फैक्टर है? नहीं. फिटनेस फैक्टर है? हां. अगर आप 22 साल के भी हैं और फिट नहीं हैं, तो आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं. अगर वह लगातार परफॉर्म करते रहते हैं और उनमें देश के लिए अच्छा करने की इच्छा है, तो क्यों नहीं. इसके अलावा आप अनुभवी खिलाड़ी कैसे लाएंगे."

MS Dhoni wants Virat Kohli and Rohit Sharma to play 2027 World Cup .



He also said that why should they not play? For me age is not the criteria , performance and fitness are. #MSDhoni pic.twitter.com/lU7uUkflhv — Yash MSdian ™️ 🦁 (@itzyash07) February 4, 2026

अनुभवी खिलाड़ियों की जरूरत

धोनी ने इस बात पर भी जोर दिया कि टीम में अनुभवी खिलाड़ियों की दरकार होती है. माही ने कहा, "आप किसी 20 साल के अनुभवी खिलाड़ी को नहीं ला सकते हैं, जब तक वो इंसान सचिन तेंदुलकर ना हो. अगर लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो वह वहां रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे. अगर वो फिट नहीं हैं, तो आप उन्हें हटा सकते हैं." बाकी धोनी ने कहा कि अनुभव सालों में हाई प्रेशर मैच खेलकर आता है.