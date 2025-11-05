सचिन, धोनी और कोहली के बाद हरमनप्रीत कौर का भी लगेगा स्टेचू, जानिए कब और कहां बनकर होगा तैयार?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसचिन, धोनी और कोहली के बाद हरमनप्रीत कौर का भी लगेगा स्टेचू, जानिए कब और कहां बनकर होगा तैयार?

Team India Captain Harmanpreet Kaur Statue: वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर को एक बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है. एमएस धोनी की तरह अब हरमनप्रीत कौर का भी स्टेचू लगने वाला है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 05 Nov 2025 08:14 AM (IST)
Harmanpreet Kaur Big Achievement: भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने वो करिश्मा कर दिखाया है, जिसकी उम्मीद भारत को सालों से थी. टीम इंडिया ने वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 का टाइटल हासिल कर लिया है. भारत को ये खिताब जीतने में 52 सालों का इंतजार करना पड़ा. लेकिन आखिरकार हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने ये मुकाम हासिल कर लिया है. हरमनप्रीत कौर का क्रिकेटिंग करियर काफी शानदार रहा है, इसी के चलते अब सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की तरह हरमनप्रीत कौर को भी एक बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है. राजस्थान की राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ किले में सचिन, धोनी और कोहली के साथ ही अब हरमनप्रीत कौर का भी स्टेचू लगेगा.

हरमनप्रीत कौर को मिलेगा बड़ा सम्मान

हरमनप्रीत कौर ने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दिया है. इसी के लिए नाहरगढ़ किले में शीश महल के अंदर जयपुर वैक्स म्यूजियम में हरमनप्रीत कौर का स्टेचू लगाया जाएगा. इस स्टेचू का उद्घाटन इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन 8 मार्च, 2026 को किया जाएगा. भारत को वर्ल्ड कप जिताने के लिए हरमनप्रीत कौर को ये सम्मान दिया जा रहा है. इसके साथ ही स्पोर्ट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी ये कदम उठाया जा रहा है.

जयपुर वैक्स म्यूजियम के फाउंडर अनूप श्रीवास्तव का कहना है कि हरमनप्रीत उस साहस और विश्वास को बताती हैं जो ये दिखाता है कि भारत की महिलाएं सबसे बड़े मंच पर भी लीड कर सकती हैं. अनूप श्रीवास्तव ने आगे कहा कि इस म्यूजियम में केवल फेमस पर्सनेलिटी को दिखाना ही हमारा काम नहीं है, बल्कि हम उन लोगों को सम्मानित भी करना चाहते हैं, जिन्होंने इस समाज को इंस्पायर करने में बड़ी भूमिका निभाई है.

जयपुर के इस म्यूजियम में हरमनप्रीत कौर के स्टेचू के बाद दो वर्ल्ड कप विनिंग कप्तानों के स्टेचू होंगे, जिसमें भारत की मेन्स टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का नाम भी शामिल है. वहीं इस म्यूजियम में क्रिकेट के दो दिग्गज खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का भी स्टेचू लगा है.

Published at : 05 Nov 2025 08:14 AM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar VIRAT KOHLI HARMANPREET KAUR MS DHONI JAIPUR
