Rising Star Asia Cup: भारत ने हाल ही में एशिया कप 2025 जीतकर इतिहास रचा था, लेकिन अब टीम इंडिया एक और एशियाई टूर्नामेंट के लिए तैयार है. हालांकि, अब तक एसीसी और पीसीबी अध्यक्ष ने भारत को पिछली एशिया कप ट्रॉफी औपचारिक रूप से नहीं सौंपी है, लेकिन इसी बीच क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है, राइजिंग स्टार एशिया कप 2025, 14 नवंबर से दोहा (कतर) में खेला जाएगा, जबकि फाइनल मुकाबला 23 नवंबर को होगा. बीसीसीआई ने इस टूर्नामेंट के लिए भारत की ए टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई युवा और उभरते खिलाड़ियों को मौका दिया गया है.

जितेश शर्मा संभालेंगे कप्तानी

भारतीय चयनकर्ताओं ने विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा को इस टूर्नामेंट का कप्तान बनाया है. जितेश, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, अब पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टीम इंडिया ए की कप्तानी करेंगे.

उनके साथ नमन धीर को उपकप्तान बनाया गया है. धीर ने घरेलू सर्किट में शानदार प्रदर्शन किया है और आईपीएल में भी अपनी आक्रामक पारी से पहचान बनाई थी.

वैभव सूर्यवंशी और आशुतोष शर्मा को मिला मौका

राइजिंग स्टार एशिया कप को एशिया के उभरते खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मंच माना जा रहा है. इस बार भारतीय टीम में कई युवा नाम शामिल किए गए हैं. वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, और आशुतोष शर्मा जैसे खिलाड़ी पहली बार इस टूर्नामेंट में भारत की जर्सी पहनेंगे. इन सभी का हालिया घरेलू प्रदर्शन शानदार रहा है, और बीसीसीआई को उम्मीद है कि ये खिलाड़ी भविष्य में सीनियर टीम का हिस्सा बन सकते हैं.

पाकिस्तान से होगी रोमांचक टक्कर

फैंस के लिए सबसे बड़ा आकर्षण भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा, जो 17 नवंबर को दोहा में खेला जाएगा. दोनों देशों के बीच यह मैच हमेशा की तरह रोमांच और भावनाओं से भरपूर रहेगा. भारत की युवा टीम इस मैच को जीतकर एशिया में अपनी नई पीढ़ी की ताकत दिखाना चाहेगी.