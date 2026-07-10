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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'उसको कंट्रोल करना...', BCCI की नजरों में आए वैभव सूर्यवंशी; अभिषेक शर्मा पर भी बड़ा अपडेट

'उसको कंट्रोल करना...', BCCI की नजरों में आए वैभव सूर्यवंशी; अभिषेक शर्मा पर भी बड़ा अपडेट

Vaibhav Sooryavanshi Abhishek Sharma: वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की बड़े-बड़े छक्के लगाने की क्षमता पर BCCI ने करीब से नजर बनाई हुई है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 10 Jul 2026 04:44 PM (IST)
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अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी, दो ऐसे ओपनिंग बल्लेबाज जो अपना दिन होने पर अच्छे से अच्छे गेंदबाजी लाइन-अप की धज्जियां उधेड़ सकते हैं. दोनों बड़े-बड़े छक्के लगाने में माहिर हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि BCCI ने अभिषेक और वैभव पर भी नजर बनाई हुई है. बता दें कि यूके टूर पर भारतीय टीम को आयरलैंड के हाथों 0-2 से हार मिली और अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 0-3 से पिछड़ रही है.

वैभव सूर्यवंशी अपने इंटरनेशनल करियर की पहली तीन पारियों में सिर्फ 42 रन बना सके हैं. वो एक बार भी 20 रनों का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं. दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के विरुद्ध पहले दो मैचों में क्रमशः 59, 43 रन बनाए थे. मगर पिछले 2 मुकाबलों में उन्होंने 10 और 16 रन बनाए हैं.

बीसीसीआई के एक सूत्र का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की बड़े-बड़े छक्के लगाने की क्षमता वाकई अच्छी है, लेकिन उसका नियंत्रण में होना जरूरी है. अभिषेक ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है. उन्होंने 785 गेंदों में छक्कों का शतक पूरा किया था.

यह भी पढ़ें: Team India Performance: इंग्लिश कंडीशन में पहली बार खेले 8 भारतीय खिलाड़ी, सीरीज हार का गुनहगार कौन?

दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट के बहुचर्चित स्टार बने हुए हैं. उन्होंने 15 साल 99 दिन की उम्र में अपना पहला मैच खेलकर भारत के लिए सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया. वैभव ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है. इससे पहले वो IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए 776 रन बनाकर आ रहे हैं, जिसके बलबूते उन्होंने ऑरेंज कैप जीती थी.

बताते चलें कि भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हार चुकी है. चार मैचों में भारत तीन मुकाबले हारा है, जबकि एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था. अब टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 11 जुलाई को साउथैम्पटन में खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें:

इंग्लैंड से हार के बाद BCCI एक्शन मोड में, श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर की लगेगी क्लास

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 10 Jul 2026 04:44 PM (IST)
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