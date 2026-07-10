IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड से हार के बाद BCCI एक्शन मोड में, श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर की लगेगी क्लास

इंग्लैंड से हार के बाद BCCI एक्शन मोड में, श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर की लगेगी क्लास

BCCI Review Meeting After IND vs ENG Series: भारत बानाम इंग्लैंड सीरीज के बाद बीसीसीआई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है. सीरीज के बाद एक रिव्यू मीटिंग रखी जा सकती है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 10 Jul 2026 03:47 PM (IST)
Preferred Sources

लगभग 4 महीने पहले भारत लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बना था. अब वही टीम एक जीत दर्ज करने के लिए भी तरस रही है. आयरलैंड और इंग्लैंड में टीम के खराब प्रदर्शन को लेकर BCCI कड़ा एक्शन ले सकता है. दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टीम के प्रदर्शन को रिव्यू करने वाला है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया का कहना है कि बोर्ड टी20 टीम के परफॉरमेंस को लेकर चिंतित है.

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से सीरीज हारी. उसके बाद इंग्लैंड के साथ सीरीज में 4 मैचों के बाद 0-3 से पिछड़ रही है. यह प्रदर्शन इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि यूके टूर से पहले भारतीय टीम लगातार 16 टी20 सीरीज जीतकर आ रही थी.

इंग्लैंड टूर के बाद चलेगा BCCI का चाबुक

इंडिया टुडे के अनुसार BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने साफ शब्दों में कहा कि बोर्ड टीम के प्रदर्शन को लेकर चिंतित है. उन्होंने कहा कि इंग्लैंड सीरीज के बाद कोच और कप्तान के साथ बैठकर प्रदर्शन का रिव्यू किया जाएगा. यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि दिक्कत कहां आ रही है और क्या सुधार लाए जा सकते हैं.

गौतम गंभीर की स्थिति सवालों के घेरे में है, वहीं बताया जा रहा है कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी का रिपोर्ट कार्ड देखा जा सकता है. अय्यर, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद सूर्यकुमार यादव की जगह लेकर टी20 टीम के नए कप्तान बने हैं. दूसरी ओर ने उपकप्तान बनाए गए तिलक वर्मा का प्रदर्शन भी चिंता का विषय बना हुआ है. तिलक पिछली 6 टी20 पारियों में चार बार 20 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू सके हैं.

जीरो जीत, कप्तानी खतरे में

श्रेयस अय्यर का कप्तानी करियर यूके टूर से ही शुरू हुआ है. पहले टीम इंडिया को आयरलैंड ने 2-0 से धूल चटाई. यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार था जब आयरलैंड ने भारत से कोई सीरीज जीती हो. उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 4 मैचों के बाद टीम इंडिया 0-3 से पिछड़ रही है.

यह भी पढ़ें:

Team India Performance: इंग्लिश कंडीशन में पहली बार खेले 8 भारतीय खिलाड़ी, सीरीज हार का गुनहगार कौन?

IND vs ENG T20: श्रेयस-गंभीर ने टीम को डुबाया, आयरलैंड के बाद इंग्लैंड ने रौंदा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 10 Jul 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team BCCI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
इंग्लैंड से हार के बाद BCCI एक्शन मोड में, श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर की लगेगी क्लास
इंग्लैंड से हार के बाद BCCI एक्शन मोड में, श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर की लगेगी क्लास
क्रिकेट
लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले बैटिंग; 21 साल की खिलाड़ी का डेब्यू
लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले बैटिंग; 21 साल की खिलाड़ी का डेब्यू
क्रिकेट
Team India Performance: इंग्लिश कंडीशन में पहली बार खेले 8 भारतीय खिलाड़ी, सीरीज हार का गुनहगार कौन?
इंग्लिश कंडीशन में पहली बार खेले 8 भारतीय खिलाड़ी, सीरीज हार का गुनहगार कौन?
क्रिकेट
ENG-W vs IND-W One-off Test Live Streaming: भारत-इंग्लैंड महिला टेस्ट कब, कहां और कैसे देखें?
ENG-W vs IND-W One-off Test Live Streaming: भारत-इंग्लैंड महिला टेस्ट कब, कहां और कैसे देखें?
Advertisement

वीडियोज

हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
'Lock Upp 2' में Gaurav Khanna की एंट्री, Akanksha Chamola से मुलाकात ने बढ़ाई हलचल
Sansani: ट्रेन के 'सुहागरात कोच' का बवाल ! | Train Honeymoon Coach Video
Monsoon Alert | Weather: भारी बारिश से कहीं सड़कें बनी तालाब, कहीं घरों में घुसा पानी | Delhi Rain
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूरेनियम डील पर 'क्रेडिट वॉर'! कांग्रेस का BJP पर तीखा वार, कहा- 'पहले अपना होमवर्क ठीक से करें'
यूरेनियम डील पर 'क्रेडिट वॉर'! कांग्रेस का BJP पर तीखा वार, कहा- 'पहले अपना होमवर्क ठीक से करें'
बिहार
Bankipur By-Election: बांकीपुर में BJP को क्यों हराना चाहिए? प्रशांत किशोर ने बताए ये 3 बड़े कारण
बांकीपुर में BJP को क्यों हराना चाहिए? प्रशांत किशोर ने बताए ये 3 बड़े कारण
विश्व
PM मोदी के पीछे खड़ी लड़की ने ऐसा क्या किया इशारा, पलटकर देखने लगे प्रधानमंत्री, रिएक्शन वायरल
PM मोदी के पीछे खड़ी लड़की ने ऐसा क्या किया इशारा, पलटकर देखने लगे प्रधानमंत्री, रिएक्शन वायरल
स्पोर्ट्स
IND W vs ENG W Live Streaming: क्रिकेट के मक्का में पहली बार हो रहा महिला क्रिकेट टीम का टेस्ट मैच, जानिए टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
IND W VS ENG W: क्रिकेट के मक्का में पहली बार हो रहा महिला क्रिकेट टीम का टेस्ट मैच, जानिए टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बॉलीवुड
Friday OTT & Theatre Watch List: 'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज, एंटरटेनमेंट की मिलेगी तगड़ी डोज
'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज
हेल्थ
Explained: एक बेसिल इंसुलिन और पूरे हफ्ते डायबिटीज की छुट्टी! जानें 40% सस्ती दवा कब, कहां और कैसे मिलेगी?
एक बेसिल इंसुलिन और पूरे हफ्ते डायबिटीज की छुट्टी! जानें 40% सस्ती दवा कब, कहां और कैसे मिलेगी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में बदले गए दो नगर पंचायतों के नाम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से किया बड़ा ऐलान
अयोध्या में बदले गए दो नगर पंचायतों के नाम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से किया बड़ा ऐलान
शिक्षा
NEET UG 2026 Fee Refund : नीट रिफंड के लिए 14 जुलाई तक अपडेट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स, जान लें पूरा तरीका
नीट रिफंड के लिए 14 जुलाई तक अपडेट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स, जान लें पूरा तरीका
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
ABP NEWS
Viral Video: टेंट लगाने के लिए पुलिस की परमिशन का इंतजार कर रहे हैं अभिजीत दिपके
Viral Video: टेंट लगाने के लिए पुलिस की परमिशन का इंतजार कर रहे हैं अभिजीत दिपके
Embed widget