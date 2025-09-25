Most Sixes in Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है. टूर्नामेंट में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं. इस टूर्नामेंट को रोमांचक बनाने के लिए खिलाड़ियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. चाहे वो बैट्समैन, बॉलर या फील्डर हों, सभी खिलाड़ियों ने अपने खेल से दर्शकों को खूब इंटरटेन किया है. यहां हम आपको 2025 एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 7 बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे.

'सिक्सर किंग' हैं अभिषेक शर्मा

भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं. उनके नाम कुल 17 सिक्स हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बांग्लादेश के ओपनर बैट्समैन सैफ हसन हैं. वहीं टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में टॉप-7 की लिस्ट में कोई दूसरा भारतीय बल्लेबाज नहीं है.

एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

स्थान खिलाड़ी छक्के

अभिषेक शर्मा 17 सैफ हसन 10 अजमतुल्लाह उमरजई 8 मोहम्मद नबी 8 साहिबजादा फरहान 8 शाहीन शाह अफरीदी 6 दासुन शनाका 6

फाइनल में पहुंच चुकी है टीम इंडिया

बता दें कि 2025 एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया प्रवेश कर चुकी है. भारतीय टीम टूर्नामेंट में अजेय रही है. अब शुक्रवार को भारतीय टीम सुपर-4 के अपने आखिरी मैच में श्रीलंका से भिड़ेगी. एशिया कप का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच की विजेता टीम फाइनल में भारत से भिड़ेगी.