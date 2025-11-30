हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट16 छक्के, 8 चौके..., अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों पर ठोका शतक, लगाई रिकार्ड्स की झड़ी

16 छक्के, 8 चौके..., अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों पर ठोका शतक, लगाई रिकार्ड्स की झड़ी

पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा ने सयैद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रविवार को बंगाल के खिलाफ 148 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. अभिषेक ने 12 गेंदों में अर्धशतक और 32 गेंदों में शतक पूरा किया था.

By : शिवम | Updated at : 30 Nov 2025 04:37 PM (IST)
Preferred Sources

सयैद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-2026 के ग्रुप स्टेज मुकाबले में पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा ने शानदार पारी खेली. उन्होंने आज बंगाल के खिलाफ 52 गेंदों में 148 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 16 छक्के और 8 चौके जड़े. अभिषेक की कप्तानी पारी से पंजाब ने 20 ओवरों में 310 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसका पीछा करते हुए बंगाल 198 रन बना पाई. पंजाब ने इस मैच को 112 रनों के बड़े अंतर से जीता.

हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में हुए इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, इसके बाद उन्होंने 32 गेंदों में शतक पूरा किया. जब अभिषेक ने शतक पूरा किया, तब तक उन्होंने 7 चौके और 11 छक्के जड़े थे. शतक तक उनका स्ट्राइक रेट 300 से भी अधिक था.

अभिषेक शर्मा आते ही बंगाल के गेंदबाजों पर बरस पड़े. अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी और युवा आकाश दीप भी उन्हें रोक नहीं पाए. इस मैच में शमी ने 15.25 की इकॉनमी से रन लुटाए. शमी ने 4 ओवरों में 61 और आकाश ने 4 ओवरों में 55 रन दिए.

टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर

अभिषेक शर्मा ने 148 रन बनाए. ये सयैद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. इस लिस्ट में पहले नंबर पर तिलक वर्मा हैं, जिन्होंने 2024 में 151 रनों की पारी खेली थी. हालांकि अभिषेक उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब पहुंच गए थे.

अभिषेक शर्मा ने अपने ओपनिंग पार्टनर प्रभसिमरन सिंह के साथ मिलकर 205 रनों की साझेदारी की. ये भी एक रिकॉर्ड है. दोनों ने ये साझेदारी मात्र 76 गेंदों में की. ये सयैद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है. इससे पहले संजू सैमसन और रोहन कुन्नुमल के नाम ये रिकॉर्ड था, जिन्होंने केरल के लिए 177 रनों की ओपनिंग साझेदारी की थी.

तीसरी सबसे तेज टी20 सेंचुरी

अभिषेक शर्मा द्वारा 32 गेंदों में लगाई गई सेंचुरी भारतीय क्रिकेट के इतिहास की तीसरी सबसे तेज सेंचुरी है. वह आईसीसी रैंकिंग में टी20आई बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर-1 पोजीशन पर काबिज हैं. इस जीत से पंजाब ग्रुप सी में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है. भारतीय बल्लेबाजों द्वारा टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक के मामले में ये पारी चौथे नंबर पर आ गई. पहले नंबर पर उनकी और उर्विल पटेल की पारी है. दोनों ने 28 गेंदों में शतक जड़ा था. अभिषेक ने पिछले साल मेघालय के खिलाफ 28 गेंदों में शतक जड़ा था.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 30 Nov 2025 04:37 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Syed Mushtaq Ali Trophy Bengal Cricket Team Punjab Cricket Team SMAT 2025

