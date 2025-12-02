Syed Mushtaq Ali Trophy 2025: पंजाब और बड़ौदा के बीच आज यानी 2 दिसंबर, 2025 को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैच खेला गया. इस मुकाबले में पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज करने का फैसला किया. ओपनिंग करने मैदान पर उतरें कप्तान अभिषेक ने महज 18 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया. उनका बल्ला फिर से जमकर बोला और बड़ौदा के लिए खेल रहे टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भी धोया.

हार्दिक ने अभिषेक को 4 गेंदें डाली (इसमें एक वाइड भी शामिल) जिसपर पंजाब के कप्तान शर्मा ने एक चौका और एक छक्का लगया और कुल 12 रन (वाइड का एक रन मिलाकर) बनाया. ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने महज 19 गेंदों में 5 चौके और 4 छक्कों की मदद से 50 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 263.16 का रहा.

इंजरी के बाद वापसी कर रहे हार्दिक हुए फेल

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को एशिया कप में चोट लगी थी, जिसके बाद, हार्दिक अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से क्रिकेट के मैदान में वापसी कर रहे हैं. पंजाब के खिलाफ पंड्या बुरी तरह फ्लॉप रहे. उन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी में 13 की इकॉनमी से 52 रन दिए और सिर्फ एक विकेट चटकाने में सफल हुए.

अभिषेक ने बंगाल के खिलाफ ठोका था तूफानी शतक

पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पिछले मैच में बंगाल के खिलाफ सिर्फ 32 गेंद में शतक जड़ दिया था और उन्होंने महज 52 गेंदों पर 148 रन की विस्फोटक पारी खेली थी. अभिषेक ने इस पारी में 16 छक्के और 8 चौके लगाए थे.

टी20 सीरीज की 9 दिसंबर से शुरुआत

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर, 2025 से हो रही है. टीम इंडिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और अगर ऐसे ही अभिषेक का बल्ला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में भी चला तो मेहमान टीम के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी.