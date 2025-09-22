Abhishek Sharma On IND vs PAK Asia Cup Super-4: भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप सुपर-4 में 6 विकेट से हरा दिया है. टीम इंडिया ने इस मैच को 7 गेंद रहते हुए जीत लिया. भारत को पाकिस्तान ने 172 रनों का लक्ष्य दिया था. टीम इंडिया के लिए ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और उपकप्तान शुभमन गिल ने आक्रामक बल्लेबाजी की. अभिषेक ने पाकिस्तान के मैच हारने के बाद सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर एक्स्ट्रा इनिंग्स प्रोग्राम में बात करते हुए इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के पीछे की वजह बताई. अभिषेक ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में कहा कि 'वे लोग हमें लगातार उकसा रहे थे, इसके लिए उन्हें जवाब देना जरूरी था'. अभिषेक ने आगे कहा कि 'वे लोग लगातार पर्सनल अटैक कर रहे थे, इसलिए उन्हें इसी तरह जवाब देना था'.

पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखा दी औकात

भारतीय टीम के बल्लेबाज जब बैटिंग करने आए, तब अभिषेक शर्मा ने पारी की पहली गेंद पर ही छक्का जड़कर पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन अफरीदी को घुटनों पर ला दिया. वहीं अगले ओवर में शुभमन गिल ने सईम अयूब पर दो चौके जड़े. भारत के इन दोनों युवा बल्लेबाजों की धमाकेदार पारी को देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ी तिलमिला उठे और अभिषेक-गिल को उकसाने की कोशिश करने लगे. वहीं भारत के इस सलामी जोड़ी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की बातों का अपने बल्ले से जवाब दिया.

भारत के बल्लेबाजों के सामने जब पाकिस्तानी गेंदबाज अपने खेल से कुछ नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने मैदान पर ऐसी शर्मनाक हरकत करनी शुरू कर दी. एक तरफ जहां टीम इंडिया के खिलाड़ी पाकिस्तानियों से बात भी करना चाहते, वे जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन ऐसी शर्मनाक हरकत का भी पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ, वहीं एशिया कप में फिर एक बार भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी.

अभिषेक-गिल ने दिया करारा जवाब

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बीच 100 रनों से ज्यादा की पार्टनरशिप हुई. अभिषेक शर्मा ने 189.74 के स्ट्राइक रेट से 39 गेंदों में 74 रन बनाए, जिसमें इस धाकड़ बल्लेबाज ने 6 चौके और 5 छक्के मारे. वहीं शुभमन गिल ने भी 167.86 के स्ट्राइक रेट से 28 गेंदों में 47 रनों की दमदार पारी खेली. गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ आज के मैच में 8 चौके मारे. भारत के ओपनिंग बल्लेबाजों की इस ताबड़तोड़ बैटिंग को देखकर पाकिस्तान के खिलाड़ी हक्के-बक्के रह गए.

