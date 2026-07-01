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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG: टी20 में लगी 73 बाउंड्री, विश्व रिकॉर्ड टूटते-टूटते बचा; भारत-इंग्लैंड की आखिरी भिड़ंत में मचा था बवाल

IND vs ENG: टी20 में लगी 73 बाउंड्री, विश्व रिकॉर्ड टूटते-टूटते बचा; भारत-इंग्लैंड की आखिरी भिड़ंत में मचा था बवाल

IND vs ENG T20: जब भारत और इंग्लैंड आखिरी बार किसी टी20 मैच में भिड़े तो एक विश्व रिकॉर्ड टूटते-टूटते बचा था. उस मुकाबले में चौके और छक्कों की जमकर बारिश हुई थी.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 01 Jul 2026 12:50 AM (IST)
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भारत और इंग्लैंड की पांच मैचों की टी20 सीरीज 1 जुलाई से शुरू हो रही है. किसी द्विपक्षीय टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम आखिरी बार साल 2022 में इंग्लैंड गई थी, उस समय टीम इंडिया ने अंग्रेजों को उन्हीं के घर में 2-1 से हराया था. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम उस जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी. यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि यही टीम इंडिया आयरलैंड से 0-2 से सीरीज हारकर आ रही है.

खैर भारत और इंग्लैंड के बीच पहले भी टी20 में बहुत रोमांचक मुकाबले देखे जा चुके हैं. जब ये दोनों टीम आखिरी बार टी20 मैच में आमने-सामने आई थीं, तो बड़े-बड़े रिकॉर्ड टूट गए थे. उनके मैच में 73 बाउंड्री और कुल मिलाकर 499 रन बने थे.

73 बाउंड्री और 499 रन

भारत और इंग्लैंड आखिरी बार टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में आमने-सामने आए थे, जिसमें भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी. दरअसल वह मुकाबला वानखेड़े मैदान पर खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 253 रन बना डाले थे. संजू सैमसन ने 89 रनों की यादगार पारी खेली थी. इसके जवाब में इंग्लैंड ने 246 रन बना दिए लेकिन लक्ष्य को भेद नहीं पाया.

भारत और इंग्लैंड की पारी में कुल मिलाकर 499 रन बने और इस दौरान कुल 73 बाउंड्री लगीं. दोनों टीमों ने मिलकर 34 छक्के और 39 चौके लगाए. बल्लेबाजों ने इस कदर कहर बरपाया कि 360 रन तो केवल बाउंड्री से ही बन गए थे. इंग्लैंड के लिए उस मुकाबले में जैकब बैथेल ने 105 रनों की पारी खेली थी.

विश्व रिकॉर्ड टूटते-टूटते बचा

अब तक अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट के इतिहास में केवल एक बार 500 से अधिक रन बने हैं. यह कारनामा वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका ने कर दिखाया था, जब 2023 में उनके एक मैच में कुल 517 रन बने थे. 2026 के वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड मिलकर विश्व रिकॉर्ड बनाने से केवल 18 रन से चूक गए थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 01 Jul 2026 12:50 AM (IST)
Tags :
India Vs England IND VS ENG IND Vs ENG T20
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