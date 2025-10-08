हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवनडे में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर शाहिद अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं

वनडे में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर शाहिद अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं

वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज पाकिस्तान के ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी हैं. उनके अलावा और भी कई बल्लेबाज हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही वनडे शतक लगाया है. देखें पूरी लिस्ट.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 08 Oct 2025 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

Youngest Batsman to score a century in ODI Cricket: वनडे क्रिकेट में शतक लगाना हर बल्लेबाज का सपना होता है, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो यह कारनामा बहुत ही कम उम्र में कर चुके हैं. पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने वनडे क्रिकेट में महज 16 साल की उम्र में शतक जड़कर इतिहास रच दिया था. यह रिकॉर्ड अभी भी उन्हीं के नाम है. अफरीदी के अलावा और भी कई बल्लेबाज हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही शतक लगाकर विश्व क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई. हालांकि, सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में कोई भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है.

वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज

  1. पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं. अफरीदी ने 4 अक्टूबर 1996 को श्रीलंका के खिलाफ मात्र 16 साल और 217 दिन की उम्र में 37 गेंदों पर तूफानी शतक लगाया था. उन्होंने अपनी पहली ही वनडे पारी में 102 रनों की पारी खेलकर क्रिकेट जगत को चौंका दिया था, उनका यह रिकॉर्ड कई सालों तक सबसे तेज वनडे शतक का रिकॉर्ड भी रहा.
  2. वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में अफगानिस्तान के बल्लेबाज उस्मान गनी दूसरे स्थान पर हैं. उस्मान ने 20 जुलाई 2014 को जिम्बाब्वे के खिलाफ 17 साल और 242 दिन की उम्र में 118 रनों की शानदार पारी खेली थी.
  3. पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज इमरान नजीर वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. नजीर ने 15 अप्रैल 2000 को जिम्बाब्वे के खिलाफ 18 साल और 121 दिन की उम्र में नाबाद 105 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी.
  4. वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में पाकिस्तान के एक और सलामी बल्लेबाज सलीम इलाही चौथे स्थान पर हैं. सलीम ने 29 सितंबर 1995 को श्रीलंका के खिलाफ 18 साल 312 दिन की उम्र में नाबाद 102 रनों की लाजवाब पारी खेली थी.
  5. अमेरिका के सलामी बल्लेबाज साईतेजा मुक्कमल्ला वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. साईतेजा ने 30 मार्च 2023 को यूएई के खिलाफ 18 साल 355 दिन की उम्र में नाबाद 120 रनों की शानदार पारी खेली थी.
  6. वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में बांग्लादेश के पूर्व सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल छठे स्थान पर हैं. तमीम ने 22 मार्च 2008 को आयरलैंड के खिलाफ 19 साल 2 दिन की उम्र में 129 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी.
  7. जर्सी के ऊपरी क्रम के बल्लेबाज आसा ट्राइब वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं. ट्राइब ने 1 अप्रैल 2023 को पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ 19 साल 3 दिन की उम्र में नाबाद 115 रनों की लाजवाब पारी खेली थी.
Published at : 08 Oct 2025 02:28 PM (IST)
Tags :
Tamim Iqbal Usman Ghani Pakistan Imran Nazir INDIA SHAHID AFRIDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
बाबर-रिजवान या शाहीन अफरीदी, तीनों पाकिस्तानी क्रिकेटर में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ
बाबर-रिजवान या शाहीन अफरीदी, तीनों पाकिस्तानी क्रिकेटर में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ
Advertisement

वीडियोज

Defamation Suit: Red Chillies, Netflix को Delhi HC का नोटिस
NDA Seat Sharing: बिहार NDA में सीट बंटवारे पर घमासान, Manjhi-Chirag ने बढ़ाई मुश्किल
Kejriwal on Relief: सांसद Ashok Mittal के ऐलान पर बोले- 'सरकारों को करते सुना है, प्राइवेट आदमी को नहीं'
Defamation Suit: Red Chillies, Netflix को Delhi HC का नोटिस
Pawan Singh Wife Controversy: 'विधायिका' बनने के लिए 'ज्योति' का 'ड्रामा'? 'पवन' का पलटवार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
2 साल बाद साथ आए अखिलेश यादव और आजम खान, सामने आई पहली तस्वीर
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
बाबर-रिजवान या शाहीन अफरीदी, तीनों पाकिस्तानी क्रिकेटर में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ
बाबर-रिजवान या शाहीन अफरीदी, तीनों पाकिस्तानी क्रिकेटर में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ
ओटीटी
'वॉर 2' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकते हैं ऋतिक रोशन की फिल्म
'वॉर 2' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकते हैं ऋतिक रोशन की फिल्म
बिहार
Bihar Election 2025 Live: बिहार में चाचा बढाएंगे भतीजे की टेंशन, चिराग के लिए आसान नहीं होगी राह!
Bihar Election 2025 Live: बिहार में चाचा बढाएंगे भतीजे की टेंशन, चिराग के लिए आसान नहीं होगी राह!
जनरल नॉलेज
Trump Tariffs: भारत की किन-किन चीजों पर टैरिफ लगा चुके ट्रंप? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
भारत की किन-किन चीजों पर टैरिफ लगा चुके ट्रंप? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
रिलेशनशिप
Karwa Chauth Beauty Hacks: करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता
करवाचौथ की मेहंदी में मिला लें ये चीजें, पार्टनर संग मजबूत हो जाएगा रिश्ता
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget