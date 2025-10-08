वनडे में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर शाहिद अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज पाकिस्तान के ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी हैं. उनके अलावा और भी कई बल्लेबाज हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही वनडे शतक लगाया है. देखें पूरी लिस्ट.
Youngest Batsman to score a century in ODI Cricket: वनडे क्रिकेट में शतक लगाना हर बल्लेबाज का सपना होता है, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो यह कारनामा बहुत ही कम उम्र में कर चुके हैं. पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने वनडे क्रिकेट में महज 16 साल की उम्र में शतक जड़कर इतिहास रच दिया था. यह रिकॉर्ड अभी भी उन्हीं के नाम है. अफरीदी के अलावा और भी कई बल्लेबाज हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही शतक लगाकर विश्व क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई. हालांकि, सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में कोई भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है.
वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज
- पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं. अफरीदी ने 4 अक्टूबर 1996 को श्रीलंका के खिलाफ मात्र 16 साल और 217 दिन की उम्र में 37 गेंदों पर तूफानी शतक लगाया था. उन्होंने अपनी पहली ही वनडे पारी में 102 रनों की पारी खेलकर क्रिकेट जगत को चौंका दिया था, उनका यह रिकॉर्ड कई सालों तक सबसे तेज वनडे शतक का रिकॉर्ड भी रहा.
- वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में अफगानिस्तान के बल्लेबाज उस्मान गनी दूसरे स्थान पर हैं. उस्मान ने 20 जुलाई 2014 को जिम्बाब्वे के खिलाफ 17 साल और 242 दिन की उम्र में 118 रनों की शानदार पारी खेली थी.
- पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज इमरान नजीर वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. नजीर ने 15 अप्रैल 2000 को जिम्बाब्वे के खिलाफ 18 साल और 121 दिन की उम्र में नाबाद 105 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी.
- वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में पाकिस्तान के एक और सलामी बल्लेबाज सलीम इलाही चौथे स्थान पर हैं. सलीम ने 29 सितंबर 1995 को श्रीलंका के खिलाफ 18 साल 312 दिन की उम्र में नाबाद 102 रनों की लाजवाब पारी खेली थी.
- अमेरिका के सलामी बल्लेबाज साईतेजा मुक्कमल्ला वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. साईतेजा ने 30 मार्च 2023 को यूएई के खिलाफ 18 साल 355 दिन की उम्र में नाबाद 120 रनों की शानदार पारी खेली थी.
- वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में बांग्लादेश के पूर्व सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल छठे स्थान पर हैं. तमीम ने 22 मार्च 2008 को आयरलैंड के खिलाफ 19 साल 2 दिन की उम्र में 129 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी.
- जर्सी के ऊपरी क्रम के बल्लेबाज आसा ट्राइब वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं. ट्राइब ने 1 अप्रैल 2023 को पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ 19 साल 3 दिन की उम्र में नाबाद 115 रनों की लाजवाब पारी खेली थी.
