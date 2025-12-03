भारत-दक्षिण अफ्रीका रायपुर मैच में टूटे 7 बड़े रिकॉर्ड, इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ दूसरा वनडे

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत-दक्षिण अफ्रीका रायपुर मैच में टूटे 7 बड़े रिकॉर्ड, इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ दूसरा वनडे

IND vs SA 2nd ODI Records Broken: रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को 4 विकेट से हरा दिया है. इस मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड बने हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 03 Dec 2025 11:01 PM (IST)
रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को 4 विकेट से हरा दिया है. दक्षिण अफ्रीका भारत के खिलाफ ODI क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ा रन चेज करने वाली टीम बन गई है. इस मुकाबले में विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़ और एडन मार्करम ने शतक लगाया. इस मुकाबले में चेजिंग रिकॉर्ड से लेकर खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत रूप से नए कीर्तिमान स्थापित किए. यहां देखिए उन 7 बड़े रिकॉर्ड्स की लिस्ट, जो भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे मैच में बने.

भारत-दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे में बने 7 रिकॉर्ड

भारत के खिलाफ सबसे बड़ा रन चेज- दक्षिण अफ्रीका ने ODI क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे बड़ा रन चेज का रिकॉर्ड बना दिया है. 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत के खिलाफ 359 रनों का टारगेट चेज किया था. अब रायपुर में दक्षिण अफ्रीका ने भी भारत के खिलाफ 359 रनों का रिकॉर्ड चेज कर दिया है.

11 बार लगातार वनडे पारियों में शतक- विराट कोहली ने दूसरे वनडे मैच में 102 रन बनाए. इससे पहले रांची में खेले गए पहले वनडे में भी उन्होंने 135 रनों की शतकीय पारी खेली थी. ये विराट के ODI करियर में 11वां मौका है, जब उन्होंने लगातार 2 या उससे ज्यादा पारियों में शतक लगाया हो.

नंबर-3 पर ODI में सबसे ज्यादा शतक- वनडे क्रिकेट में नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए विराट कोहली ने सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. रायपुर में उन्होंने तीसरे क्रम पर बैटिंग करते हुए 46वां शतक लगाया. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर ने नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए ODI में 45 शतक लगाए थे.

34 अलग-अलग जगहों पर ODI शतक- रायपुर ऐसी 34वीं जगह है, जहां विराट कोहली ने ODI शतक लगाया है. उन्होंने 34 अलग-अलग जगहों पर वनडे सेंचुरी लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा सबसे तेज शतक- ऋतुराज गायकवाड़ ने ODI में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा सबसे तेज शतक लगा दिया है. उन्होंने 77 गेंदों में अपने वनडे करियर का पहला शतक पूरा किया. भारत के लिए ODI में अफ्रीका के खिलाफ सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड यूसुफ पठान (68 गेंद) के नाम है.

भारत के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टनरशिप- दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच 195 रनों की साझेदारी हुई. यह ODI में किसी भारतीय जोड़ी की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टनरशिप है. कोहली-गायकवाड़ ने सचिन तेंदुलकर और दिनेश कार्तिक की 194 रनों की साझेदारी का रिकॉर्ड तोड़ा.

एक भारत-दक्षिण अफ्रीका ODI मैच में सबसे ज्यादा शतक- रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़ और एडन मार्करम ने शतक लगाया. इससे पहले 2001 और 2015 में भी ऐसे दो मौके आए हैं, जब भारत-दक्षिण अफ्रीका ODI मैच में 3 बल्लेबाजों ने शतक लगाया हो. 2001 में सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और गैरी कर्स्टन ने सेंचुरी लगाई थी. वहीं 2015 में क्विंटन डी कॉक, एबी डिविलियर्स और फाफ डु प्लेसिस ने एक ही मैच में शतक लगाया था.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 03 Dec 2025 11:01 PM (IST)
 India Vs South Africa IND Vs SA 2nd ODI VIRAT KOHLI RUTURAJ GAIKWAD IND VS SA
प्राइवेसी पॉलिसी

