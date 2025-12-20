'धुरंधर' में अक्षय खन्ना की तारीफ से आर माधवन को हुई जलन? एक्टर ने कही ये बड़ी बात

आदित्य धर की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा रही है. फिल्म में अक्षय खन्ना गैंगस्टर के किरदार में नजर आए हैं और उनकी सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है. जो धुरंधर देख रहा है वो अक्षय खन्ना की तारीफ जरुर कर रहा है. फिल्म की सक्सेस के बीच अफवाहें आ रही हैं कि अक्षय खन्ना को मिल रही स्पॉटलाइट से आर माधवन को साइडलाइल महसूस हो रहा है. अक्षय से जलन की रूमर्स पर अब माधवन ने रिएक्ट किया है. उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो अक्षय के लिए बहुत खुश हैं.

आर माधवन ने बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में इस बारे में बात की.माधवन से पूछा गया कि क्या वह इस बात से नाखुश हैं कि स्पाई थ्रिलर में अपने रोल के लिए अक्षय खन्ना को सारा लाइमलाइट मिल रहा है, जिसमें रणवीर सिंह भी हैं.

आर माधवन ने किया रिएक्ट

माधवन ने कहा- 'बिल्कुल नहीं! मैं अक्षय के लिए इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता. वो जिस तारीफ के हकदार हैं,वो उन्हें मिल रही है. क्या टैलेंटेड एक्टर है और इतना जमीन से जुड़ा हुआ. वो लाखों इंटरव्यू दे सकते थे लेकिन वो अपने नए घर में बैठा है. उस शांति का आनंद ले रहा है जिसे उसने हमेशा पसंद किया है. मेरा मतलब है मुझे लगा था कि जब पब्लिक अटेंशन की बात आती है तो मैं सबसे कम लाइमलाइट में रहता हूं. लेकिन अक्षय खन्ना तो दूसरे ही लेवल पर हैं. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. सफलता, असफलता सब उसके लिए एक जैसी है.'

माधवन ने आगे कहा- 'धुरंधर का हिस्सा होना ही काफी है. ये फिल्म इतिहास बना रही है और मुझे इसका हिस्सा बनकर खुशी हो रही है. न तो अक्षय और न ही डायरेक्टर आदित्य धर इस सफलता का फायदा उठाना चाहते हैं.'

बता दें धुरंधर में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत और आर माधवन ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय संयाल का किरदार निभाया है.

