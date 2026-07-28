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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलएक्टर से फुटबॉलर बने टाइगर श्रॉफ, जानें किस दिन होगा प्रोफेशनल डेब्यू!

एक्टर से फुटबॉलर बने टाइगर श्रॉफ, जानें किस दिन होगा प्रोफेशनल डेब्यू!

Tiger Shroff: एक्टर टाइगर श्रॉफ फुटबॉल में अपना प्रोफेशनल डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. उन्हें मुंबई FC की टीम का हिस्सा बना लिया गया है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 28 Jul 2026 02:14 PM (IST)
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बॉलीवुड के एक्टर टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) जल्द ही पेशेवर फुटबॉलर बनने जा रहे हैं. उनका यह बदलाव वाकई चौंकाने वाला है. टाइगर को अक्सर कोई न कोई स्पोर्ट खेलते हुए देखा जाता है. लेकिन अब वह जल्द ही प्रोफेशनल फुटबॉलर के रूप में नजर आएंगे. दरअसल टाइगर को मुंबई फुटबॉल क्लब (Mumbai FC) का हिस्सा बना लिया है. 

टीम इस बार अपना पहला डूरंड कप कैंपेन खेलेगी. क्लब के डायरेक्टर जोहेब खान ने सोमवार (27 जुलाई) को टाइगर के टीम से जुड़ने की पुष्टि की. 

लंबे वक्त से ऐसी अफवाहें चल रही थीं कि टाइगर एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप में खेलेंगे. अब इस अफवाह पर मोहर लग चुकी है. 

 
 
 
 
 
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स्पोर्ट्स्टार से बात करते हुए जोहेब खान ने कहा, "उनका नाम स्क्वाड में रजिस्टर हो गया है और हम सब कुछ मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. टाइगर जैसे व्यक्ति के लिए हमें टियर-2 और टियर-3 शहरों में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होगी. लोग आस-पास जमा हो सकते हैं और इससे अफरा-तफरी मच सकती है."

कब होगा टाइगर श्रॉफ का डेब्यू?

उन्होंने आगे कहा, "चूंकि सोशल मीडिया इतना क्रूर है, इसलिए मामला और भी बिगड़ सकता है. इसे ध्यान में रखते हुए हमें उनसे एक तारीख मिल गई है. अगर सब ठीक रहा, तो वह निश्चित रूप से किसी एक मैच के लिए यात्रा करेंगे. वह फिलहाल टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं."

यह साफ नहीं किया गया कि टाइगर किस मैच के लिए टीम के साथ ट्रैवल करेंगे और वह किस दिन डेब्यू करेंगे. हां, इतनी जरूर उम्मीद है कि डूरंड कप में उनका डेब्यू हो सकता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि वह पेशेवर फुटबॉलर के रूप में अपना पहला मैच कब खेलते हैं. 

 

यह भी पढ़ें: श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेज की वापसी,जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें

Published at : 28 Jul 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Football Tiger Shroff Mumbai FC
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