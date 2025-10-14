Most Maiden Overs By A Bowler In An Innings In ODIs: वनडे क्रिकेट में मेडन ओवर फेंकना किसी भी गेंदबाज के लिए काफी मुश्किल होता है, क्यूंकि सीमित ओवरों के खेल में बल्लेबाज लगातार रन बनाने की कोशिश करते हैं. मॉडर्न डे क्रिकेट में तो एक वनडे मैच में 3 या 4 ओवर मेडन फेंकना भी काफी बड़ी बात होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में एक गेंदबाज 8 ओवर मेडन फेंक चुका है. जी हां. एक वनडे मैच में 8 मेडन ओवर. आज हम ऐसे ही चार गेंदबाजों के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंके हैं.

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन फेंकने वाले 4 गेंदबाज

1. बिशन सिंह बेदी (भारत) - 8 मेडन

भारतीय क्रिकेट के महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. उनके नाम एक वनडे मैच में 8 ओवर मेडन फेंकने का रिकॉर्ड है. हालांकि, यह बात तब की है जब वनडे मैच 60 ओवर के होते थे. ऐसे में बेदी ने अपने स्पेल के 12 ओवर में से 8 ओवर मेडन फेंके थे.

2. फिल सिमंस (वेस्टइंडीज) - 8 मेडन

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज फिल सिमंस दूसरे नंबर पर हैं. सिमंस ने बिशन सिंह बेदी के बराबर ही मेडन ओवर फेंके हैं. उन्होंने भी एक वनडे मैच में 8 ओवर मेडन डाले हैं. हालांकि, सिमंस ने इस मैच में सिर्फ 10 ओवर ही गेंदबाजी की थी.

3. रिचर्ड हैडली (न्यूजीलैंड) - 6 मेडन

न्यूजीलैंड के महान तेज गेंदबाज रिचर्ड हैडली वनडे क्रिकेट के एक मैच में सबसे ज्यादा मेडन फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. हेडली ने 12 ओवर की गेंदबाजी में 6 ओवर मेडन डाले हैं.

4. जॉन स्नो (इंग्लैंड) - 6 मेडन

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जॉन स्नो चौथे नंबर पर हैं. जॉन ने 12 ओवर की गेंदबाजी में 6 ओवर मेडन डाले हैं.

आपको बता दें कि ये रिकॉर्ड 60 ओवर के वनडे क्रिकेट में बने थे, जब गेंदबाज एक मैच में 12 ओवर फेंक सकते थे. वर्तमान में 50 ओवर के वनडे मैच खेले जाते हैं, जिसमें गेंदबाज अधिकतम 10 ओवर ही फेंक सकता है. इसलिए ये रिकॉर्ड को तोड़ना अब लगभग असंभव है.