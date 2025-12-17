हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइसे कहते हैं असली जबरा फैन, '600 किमी दूर सिर्फ संजू सैमसन के लिए', लखनऊ से निराश लौटे चार बिहारी दोस्त

IND vs SA 4th T20 Lucknow: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20 मैच रद्द हो गया, इसकी वजह से चार बिहारी दोस्तों को निराश वापस अपने घर लौटना पड़ा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Dec 2025 11:08 PM (IST)
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20 मैच रद्द हो गया, इसकी वजह से चार बिहारी दोस्तों को निराश वापस अपने घर लौटना पड़ा है. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में धुंध के कारण चौथे टी20 मैच का टॉस भी नहीं हो पाया. दरअसल यह कहानी सिद्धार्थ आनंद, हरिओम कुमार, सुबोध कुमार और रंजीत कुमार नाम के चार दोस्तों की है. ये दोस्त लखनऊ सिर्फ संजू सैमसन को खेलते देखने आए थे, जिन्हें इस पूरी सीरीज में मौका नहीं मिल पाया है.

चौथा टी20 मैच शुरू होने से पहले खबर सामने आई कि शुभमन गिल अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हो गए हैं, जिसके कारण चौथे टी20 मैच में नहीं खेल पाएंगे. इस कारण कयास लगाए जा रहे थे कि संजू सैमसन को अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करने का अवसर मिल सकता है. दुर्भाग्यवश मुकाबला धुंध के कारण शुरू ही नहीं हो पाया.

600 किलोमीटर आए, फिर सैमसन के लिए

सिद्धार्थ, हरिओम, सुबोध और रंजीत ने बताया कि वो बिहार के समस्तीपुर से लखनऊ सिर्फ संजू सैमसन को खेलते हुए देखने आए थे. उन्होंने टिकट ऑनलाइन बुक करवाया था. चारों दोस्तों ने मैच ना देख पाने को लेकर निराशा व्यक्त की. समस्तीपुर और लखनऊ के बीच दूरी करीब 600 किलोमीटर है. बिहार से आए चार दोस्तों इतनी लंबी दूर, सिर्फ सैमसन के लिए तय की, लेकिन धुंध की मार ऐसी पड़ी कि उन्हें निराश होकर घर वापस लौटना पड़ा.


पिछले कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया पर संजू सैमसन के लिए फैंस का खूब सपोर्ट उमड़ा है. सैमसन आखिरी बार अक्टूबर में टीम इंडिया के लिए कोई मैच खेले थे, जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए थे. पिछले दिनों उन्हें प्लेइंग इलेवन में वापस लाए जाने की मांग ने जोर पकड़ा है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 17 Dec 2025 11:08 PM (IST)
 India Vs South Africa IND Vs SA 4th T20 SANJU SAMSON IND VS SA BIHAR LUCKNOW
