भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20 मैच रद्द हो गया, इसकी वजह से चार बिहारी दोस्तों को निराश वापस अपने घर लौटना पड़ा है. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में धुंध के कारण चौथे टी20 मैच का टॉस भी नहीं हो पाया. दरअसल यह कहानी सिद्धार्थ आनंद, हरिओम कुमार, सुबोध कुमार और रंजीत कुमार नाम के चार दोस्तों की है. ये दोस्त लखनऊ सिर्फ संजू सैमसन को खेलते देखने आए थे, जिन्हें इस पूरी सीरीज में मौका नहीं मिल पाया है.

चौथा टी20 मैच शुरू होने से पहले खबर सामने आई कि शुभमन गिल अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हो गए हैं, जिसके कारण चौथे टी20 मैच में नहीं खेल पाएंगे. इस कारण कयास लगाए जा रहे थे कि संजू सैमसन को अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करने का अवसर मिल सकता है. दुर्भाग्यवश मुकाबला धुंध के कारण शुरू ही नहीं हो पाया.

600 किलोमीटर आए, फिर सैमसन के लिए

सिद्धार्थ, हरिओम, सुबोध और रंजीत ने बताया कि वो बिहार के समस्तीपुर से लखनऊ सिर्फ संजू सैमसन को खेलते हुए देखने आए थे. उन्होंने टिकट ऑनलाइन बुक करवाया था. चारों दोस्तों ने मैच ना देख पाने को लेकर निराशा व्यक्त की. समस्तीपुर और लखनऊ के बीच दूरी करीब 600 किलोमीटर है. बिहार से आए चार दोस्तों इतनी लंबी दूर, सिर्फ सैमसन के लिए तय की, लेकिन धुंध की मार ऐसी पड़ी कि उन्हें निराश होकर घर वापस लौटना पड़ा.





पिछले कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया पर संजू सैमसन के लिए फैंस का खूब सपोर्ट उमड़ा है. सैमसन आखिरी बार अक्टूबर में टीम इंडिया के लिए कोई मैच खेले थे, जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए थे. पिछले दिनों उन्हें प्लेइंग इलेवन में वापस लाए जाने की मांग ने जोर पकड़ा है.

