Watch: लियोनल मेसी ने शिवलिंग पर चढ़ाया दूध, वनतारा में किया ओम नमः शिवाय का जाप; वीडियो वायरल

Watch: लियोनल मेसी ने शिवलिंग पर चढ़ाया दूध, वनतारा में किया ओम नमः शिवाय का जाप; वीडियो वायरल
Lionel messi in vantara: लियोनल मेसी भारत दौरे पर आए थे, वह वनतारा भी गए. यहां मेसी ने ओम नमः शिवाय का जाप किया और शिवलिंग पर दूध भी चढ़ाया. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी 3 दिन के भारत दौरे पर आए, जहां उनके 4 शहरों में इवेंट आयोजित थे. इसके बाद वह रिलायंस फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए विशाल वन्यजीव बचाव, देखभाल और पुनर्वास केंद्र वनतारा भी गए. यहां मेसी ने पूजा अर्चना की, शिवलिंग पर दूध चढ़ाया और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मैडिटेशन किया.
मेसी ने किया ओम नमः शिवाय का जाप
भारत दौरे पर लियोनल मेसी के साथ लुइस सुआरेज़ और रोड्रिगो डे पॉल आए थे. तीनों कोलकाता पहुंचे थे, जहां साल्ट लेक स्टेडियम में उनका प्रोग्राम था. इसके बाद वह उसी दिन हैदराबाद पहुंच गए, यहां उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की. वह रविवार को मुंबई गए, यहां वानखेड़े में उन्होंने सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की. इसके बाद वह सोमवार को दिल्ली में आए और यहां से वनतारा के लिए रवाना हुए.
वनतारा में लियोनल मेसी ने खूब एन्जॉय किया, जो उनके वीडियो को देखकर साफ पता चलता है. यहां उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मैडिटेशन भी किया. उन्होंने अनंत अंबानी और अपने साथी खिलाड़ियों के साथ शिवलिंग पर दूध चढ़ाया और पूजा की.
#WATCH | Global football icon Lionel Messi had a guided tour of Vantara’s expansive conservation ecosystem, home to rescued big cats, elephants, herbivores, reptiles and fostered young animals from across the globe. pic.twitter.com/i3Y8j0ZxeX— ANI (@ANI) December 17, 2025
लियोनल मेसी ने एलिफेंट केयर सेंटर में दो साल पहले बचाई गई बीमार हाथी प्रतिमा के बच्चे मणिकलाल के साथ फुटबॉल भी खेला. यहां अनंत अंबानी और राधिका अंबानी ने एक शेर के शावक का नाम लियोनल भी रखा.
VIDEO | Argentine footballer Lionel Messi explored Vantara’s vast conservation landscape, which shelters rescued wildlife animals including lions, tigers, giraffes, elephants, herbivores, and other young animals from around the world.— Press Trust of India (@PTI_News) December 17, 2025
(Source: Third Party)#Vantara
(Full… pic.twitter.com/zs9drrJKOy
वनतारा में शेरों, तेंदुओं, बाघों और अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों को देख मेसी ने खूब एन्जॉय किया, वीडियो में बहुत खुश और उत्साहित नजर आए.
