सरफराज खान ने बुधवार को यहां 75 गेंद में 14 छक्कों की मदद से 157 रन की विस्फोटक पारी खेलकर 2025 का अंत शानदार अंदाज में किया जिसकी बदौलत मुंबई की टीम विजय हजारे ट्रॉफी के ग्रुप सी मुकाबले में गोवा को 87 रन से हराकर नॉकआउट चरण के करीब पहुंच गई.

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी शानदार फॉर्म में रहे सरफराज ने 56 गेंद में शतक पूरा किया जो उनका लिस्ट ए क्रिकेट में तीसरा शतक था. मुंबई ने इसकी मदद से आठ विकेट पर 444 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और फिर गोवा को नौ विकेट पर 357 रन पर रोक दिया.

यह ग्रुप लीग में मुंबई की लगातार चौथी जीत है. अब बचे हुए तीन मैच में से एक और जीत उसे निश्चित रूप से क्वार्टर-फाइनल में पहुंचा देगी.

यशस्वी जायसवाल (46) ने ‘गैस्ट्राइटिस’ के कारण राष्ट्रीय वनडे चैंपियनशिप के शुरुआती सप्ताह से बाहर रहने के बाद वापसी की और इसी दिन सरफराज पूरी तरह छाए रहे. उन्होंने गोवा के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए अपनी पारी के दौरान नौ चौके और 14 छक्के लगाए.

सरफराज के 14 छक्कों में से 10 ऑफ स्पिनर ललित यादव (93 रन देकर दो विकेट) और बाएं हाथ के स्पिनर दर्शन मिसाल (98 रन देकर तीन विकेट) के खिलाफ लगे. सरफराज ने ललित पर चार और मिसाल पर छह छक्के जड़े.

महान सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की गेंदों को भी नहीं बख्शा गया जिससे उनके आठ ओवर में 78 रन बने.

सरफराज 42वें ओवर में आउट हुए और लिस्ट ए क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक लगाने से चूक गए. इसके बावजूद मुंबई ने रन गति कम नहीं होने दी और अंतिम आठ ओवरों में 100 से अधिक रन बनाए.

मुशीर खान (60 रन), विकेटकीपर हार्दिक तामोरे (53 रन), शम्स मुलानी (22 रन), तनुष कोटियन (नाबाद 23 रन) और कप्तान शार्दुल ठाकुर (27 रन) ने भी तेज बल्लेबाजी की जिससे विजेता टीम ने कुल 35 चौके और 25 छक्के लगाए.

लक्ष्य का पीछा करते हुए गोवा कभी भी मुकाबले में नहीं दिखी. हालांकि ललित यादव (64), अभिनव तेजराणा (100) और दीपराज गायकवाड़ (70) ने मध्य ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी की. लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा था कि उनकी पारी नाकाफी रही.

कप्तान शार्दुल ठाकुर ने सपाट पिच पर एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित करते हुए छह ओवर में 20 रन देकर तीन विकेट लिए. वहीं लेग-ब्रेक गेंदबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने तीन ओवर में 52 रन देकर दो विकेट हासिल किए.