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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी के खेलने पर लग जाएगा बैन? श्रीलंकाई खिलाड़ी से हाथापाई करने पर हो सकता है बड़ा एक्शन! पढ़ें अपडेट

IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी के खेलने पर लग जाएगा बैन? श्रीलंकाई खिलाड़ी से हाथापाई करने पर हो सकता है बड़ा एक्शन! पढ़ें अपडेट

श्रीलंका ए के खिलाफ सुपर ओवर में हार के बाद वैभव सूर्यवंशी कथित तौर पर विरोधी खिलाड़ियों के साथ धक्का-मुक्की और बहस में शामिल हो गए। इस घटना के बाद आईसीसी आचार संहिता के तहत उन पर कार्यवाई कर सकती है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 16 Jun 2026 07:13 AM (IST)
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आयरलैंड दौरे से पहले श्रीलंका में खेल रहे 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी चर्चा में आ गए हैं. आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के दम पर खूब सुर्खियां बटोरने वाले वैभव इस बार अपने बल्ले की वजह से नहीं, बल्कि मैदान पर अपने व्यवहार की वजह से सुर्खियों में हैं. श्रीलंका ए के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले के बाद भारत ए के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी मुश्किलों में घिरते दिखाई दे रहे हैं. मैच समाप्त होने के बाद हुई घटना ने उन्हें संभावित अनुशासनात्मक कार्रवाई के घेरे में ला खड़ा किया है.

ट्राई सीरीज के इस मुकाबले में भारत ए को सुपर ओवर में जीत के लिए 17 रन बनाने थे. हालांकि श्रीलंका ए के तेज गेंदबाज कुघातास मथुलन की सटीक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम केवल 9 रन ही बना सकी और मुकाबला गंवा बैठी. वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक नहीं मिली थी. उन्होंने कुल तीन गेंदों का सामना किया और एक चौके की मदद से 6 रन बनाए. लेकिन उनकी यह पारी टीम को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं रही.

मुकाबला समाप्त होते ही श्रीलंकाई खिलाड़ी जीत का जश्न मनाने लगे. इसी दौरान जब वैभव सूर्यवंशी और उनके साथी बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे मैदान से बाहर जा रहे थे, तब कथित तौर पर श्रीलंकाई खेमे की ओर से हुई किसी टिप्पणी पर वैभव नाराज हो गए. टेलीविजन कैमरों में दिखाई दिया कि गुस्से में वैभव ने एक श्रीलंकाई खिलाड़ी को धक्का दे दिया. इसके बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों के खिलाड़ी आमने-सामने आ गए. स्थिति बिगड़ती देख अनुभवी खिलाड़ी निरोशन डिकवेला ने हस्तक्षेप किया और मामले को शांत कराया. मैदान छोड़ते समय भी वैभव विपक्षी खिलाड़ियों की ओर इशारे करते और बहस करते नजर आए.

एक ही मैच में दूसरी बार विवाद में आए वैभव

यह पहला मौका नहीं था जब मैच के दौरान वैभव का नाम विवाद से जुड़ा. इससे पहले सुपर ओवर में श्रीलंका की पारी की आखिरी गेंद को थर्ड अंपायर द्वारा नो-बॉल करार दिए जाने पर भी वह चर्चा में आए थे. उस समय भारतीय कप्तान तिलक वर्मा अंपायर से बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान डगआउट में मौजूद वैभव भी मैदान के घटनाक्रम में दखल देते हुए अंपायर से बहस करने लगे. हालात ऐसे बन गए कि मुख्य कोच ऋषिकेश कानितकर को आगे आकर उन्हें पीछे हटाना पड़ा. इस तरह पूरे मैच में दो अलग-अलग मौकों पर वैभव का व्यवहार सवालों के घेरे में रहा, जिसने टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं की चिंता बढ़ा दी है.

ICC की कार्रवाई का कितना है खतरा?

फिलहाल मैच रेफरी प्रदीप जयप्रगाश की ओर से किसी आधिकारिक सजा की घोषणा नहीं की गई है. हालांकि क्रिकेट नियमों के जानकारों का मानना है कि इस घटना की समीक्षा होने पर वैभव को जुर्माना, डिमेरिट अंक या निलंबन जैसी सजा का सामना करना पड़ सकता है. क्रिकेट में खिलाड़ियों के बीच शारीरिक टकराव को गंभीरता से लिया जाता है. इसी तरह के एक मामले में 2024 की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान विराट कोहली को विरोधी खिलाड़ी से टकराने और बहस करने के कारण लेवल-1 उल्लंघन का दोषी माना गया था. उस समय उन पर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना और एक डिमेरिट अंक लगाया गया था. हालांकि वैभव का मामला केवल बहस तक सीमित नहीं दिख रहा, क्योंकि वीडियो में शारीरिक संपर्क और धक्का देने जैसी घटना भी नजर आई. ऐसे में संभावित सजा ज्यादा कड़ी हो सकती है.

यह भी पढ़ें- Women's T20 Batting Ranking: ये पाचं महिला खिलाड़ी बैटिंग रैकिंग में टॉप स्थान पर मौजूद, क्या कोई भारतीय प्लेयर शामिल, देखिए

क्या कहता है ICC का अनुच्छेद 2.12?

आईसीसी की आचार संहिता का अनुच्छेद 2.12 खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ, अंपायरों या मैच अधिकारियों के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क से जुड़ा हुआ है. इस नियम के तहत किसी भी प्रकार का जानबूझकर या लापरवाही से किया गया शारीरिक संपर्क अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है. किसी खिलाड़ी को दोषी ठहराते समय यह देखा जाता है कि संपर्क जानबूझकर किया गया था या नहीं, क्या उसे टाला जा सकता था, उसमें कितनी ताकत का इस्तेमाल हुआ और उससे किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचा या नहीं. इन्हीं पहलुओं के आधार पर मैच रेफरी घटना की गंभीरता तय करते हैं और फिर सजा निर्धारित की जाती है.

यह भी पढ़ें- IND A VS SL A: सुपर ओवर में भारत को जीत नहीं दिला पाए वैभव सूर्यवंशी,श्रीलंका A की जीत, टीम इंडिया की लगातार दूसरी हार

चयनकर्ताओं की नजर भी रहेगी इस मामले पर

आयरलैंड दौरे से पहले सामने आई यह घटना भारतीय क्रिकेट के लिए भी चिंता का विषय बन सकती है. युवा खिलाड़ियों से मैदान पर अनुशासन और संयम की उम्मीद की जाती है, खासकर तब जब वे राष्ट्रीय टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हों. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी का यह व्यवहार भारतीय क्रिकेट बोर्ड और चयनकर्ताओं के लिए भी विचार का विषय बन सकता है. अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि मैच रेफरी इस मामले में क्या फैसला लेते हैं और क्या युवा बल्लेबाज को किसी तरह की आधिकारिक सजा का सामना करना पड़ता है.

Published at : 16 Jun 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
Tilak Varma Vaibhav Suryavanshi ICC Rules 2.12
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