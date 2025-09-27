हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-पाकिस्तान के बीच अब तक खेले गए 10 फाइनल, 18 साल से खिताबी मैच में टीम इंडिया PAK से नहीं जीती

भारत-पाकिस्तान के बीच अब तक खेले गए 10 फाइनल, 18 साल से खिताबी मैच में टीम इंडिया PAK से नहीं जीती

IND vs PAK Final, Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान किसी टी20 टूर्नामेंट में दूसरी बार फाइनल में भिड़ेंगे. दोनों देशों के बीच अब तक कुल 10 फाइनल मुकाबले खेले जा चुके हैं.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 27 Sep 2025 09:39 PM (IST)
Preferred Sources

2025 एशिया कप में भारत से 2 बार हारने के बाद भी पाकिस्तान की टीम किसी तरह फाइनल में प्रवेश कर गई है. अब रविवार, 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान किसी टी20 टूर्नामेंट में दूसरी बार फाइनल में भिड़ेंगे. वहीं दोनों देशों के बीच अब तक कुल 10 फाइनल मुकाबले खेले जा चुके हैं. यहां हम आपको बताएंगे अब तक भारत-पाक के बीच खेले गए फाइनल मुकाबलों के रिजल्ट क्या रहे. 

भारत और पाकिस्तान के बीच 11वीं बार फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. इसमें ट्राई सीरीज या कोई टूर्नामेंट ही शामिल है. द्विपक्षीय सीरीज को इसमें शामिल नहीं किया गया है. आपको जानकार हैरानी होगी कि टीम इंडिया 18 साल से पाकिस्तान के खिलाफ कोई फाइनल नहीं जीता है. आखिरी बार भारत ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी. 

एशिया कप में पहली बार भारत-पाक के बीच फाइनल 

एशिया कप का इतिहास 41 साल पुराना है. हालांकि, पहली बार टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान दोनों फाइनल में पहुंचे हैं. इससे पहले कभी भी एशिया कप में भारत-पाक के बीच खिताबी मैच नहीं हुआ. टीम इंडिया अब तक 8 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है. वहीं पाकिस्तान सिर्फ दो बार ही एशिया कप जीतने में सफल हुआ है.

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए सभी 10 फाइनल मुकाबले 

1- 10 मार्च, 1985 भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान को हराया 

2- 18 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रल-एशिया कप में पाकिस्तान ने फाइनल में भारत को हराया

3- 25 अक्टूबर 1991 को पाकिस्तान ने भारत को विल्स ट्रॉफी के फाइनल में हराया

4- 22 अप्रैल 1994 को पाकिस्तान ने ऑस्ट्रल-एशिया कप के फाइनल में भारत को हराया

5- 1998 में ट्राई सीरीज के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया

6- 4 अप्रैल 1999 को पेप्सी कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया 

7- 16 अप्रैल 1999 को पाकिस्तान ने जीता कोका-कोला कप, फाइनल में भारत को हराया

8- 24 सितंबर 2007 को भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराया 

9- 14 जून 2008 को किटप्लाई कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराया 

10- 18 जून 2017 को पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को हराया 

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read
Published at : 27 Sep 2025 09:39 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Suryakumar Yadav Asia Cup IND Vs PAK Final Salman Agha IND VS PAK Asia Cup 2025
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
बिहार
Tej Pratap Yadav Exclusive: तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के अपमान का लेंगे बदला, चौक जाएंगे तेजस्वी यादव!
तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के अपमान का लेंगे बदला, चौक जाएंगे तेजस्वी यादव!
बॉलीवुड
'खलनायक' एक्टर संजय दत्त की कॉर्बन कॉपी हैं बेटे शाहरान, तस्वीरें बताती हैं बनेंगे सुपरस्टार
'खलनायक' एक्टर संजय दत्त की कॉर्बन कॉपी हैं बेटे शाहरान, तस्वीरें बताती हैं बनेंगे सुपरस्टार
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल? टीम इंडिया की टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट
हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल? टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
बिहार
Tej Pratap Yadav Exclusive: तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के अपमान का लेंगे बदला, चौक जाएंगे तेजस्वी यादव!
तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के अपमान का लेंगे बदला, चौक जाएंगे तेजस्वी यादव!
बॉलीवुड
'खलनायक' एक्टर संजय दत्त की कॉर्बन कॉपी हैं बेटे शाहरान, तस्वीरें बताती हैं बनेंगे सुपरस्टार
'खलनायक' एक्टर संजय दत्त की कॉर्बन कॉपी हैं बेटे शाहरान, तस्वीरें बताती हैं बनेंगे सुपरस्टार
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल? टीम इंडिया की टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट
हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल? टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट
इंडिया
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
हिमाचल प्रदेश
सोलन में सड़क हादसे में पंजाबी गायक राजवीर जवंदा बुरी तरह जख्मी, अस्पताल में भर्ती
सोलन में सड़क हादसे में पंजाबी गायक राजवीर जवंदा बुरी तरह जख्मी, अस्पताल में भर्ती
जनरल नॉलेज
Ladakh Statehood: पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद लोगों को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? इसे लेकर लद्दाख में हो रहा बवाल
पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद लोगों को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? इसे लेकर लद्दाख में हो रहा बवाल
हेल्थ
नवरात्रि के व्रत में अगर नहीं पीते लंबे समय तक पानी तो क्या होगा? हो जाएगी ये दिक्कतें
नवरात्रि के व्रत में अगर नहीं पीते लंबे समय तक पानी तो क्या होगा? हो जाएगी ये दिक्कतें
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget