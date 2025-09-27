2025 एशिया कप में भारत से 2 बार हारने के बाद भी पाकिस्तान की टीम किसी तरह फाइनल में प्रवेश कर गई है. अब रविवार, 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान किसी टी20 टूर्नामेंट में दूसरी बार फाइनल में भिड़ेंगे. वहीं दोनों देशों के बीच अब तक कुल 10 फाइनल मुकाबले खेले जा चुके हैं. यहां हम आपको बताएंगे अब तक भारत-पाक के बीच खेले गए फाइनल मुकाबलों के रिजल्ट क्या रहे.

भारत और पाकिस्तान के बीच 11वीं बार फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. इसमें ट्राई सीरीज या कोई टूर्नामेंट ही शामिल है. द्विपक्षीय सीरीज को इसमें शामिल नहीं किया गया है. आपको जानकार हैरानी होगी कि टीम इंडिया 18 साल से पाकिस्तान के खिलाफ कोई फाइनल नहीं जीता है. आखिरी बार भारत ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी.

एशिया कप में पहली बार भारत-पाक के बीच फाइनल

एशिया कप का इतिहास 41 साल पुराना है. हालांकि, पहली बार टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान दोनों फाइनल में पहुंचे हैं. इससे पहले कभी भी एशिया कप में भारत-पाक के बीच खिताबी मैच नहीं हुआ. टीम इंडिया अब तक 8 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है. वहीं पाकिस्तान सिर्फ दो बार ही एशिया कप जीतने में सफल हुआ है.

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए सभी 10 फाइनल मुकाबले

1- 10 मार्च, 1985 भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान को हराया

2- 18 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रल-एशिया कप में पाकिस्तान ने फाइनल में भारत को हराया

3- 25 अक्टूबर 1991 को पाकिस्तान ने भारत को विल्स ट्रॉफी के फाइनल में हराया

4- 22 अप्रैल 1994 को पाकिस्तान ने ऑस्ट्रल-एशिया कप के फाइनल में भारत को हराया

5- 1998 में ट्राई सीरीज के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया

6- 4 अप्रैल 1999 को पेप्सी कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया

7- 16 अप्रैल 1999 को पाकिस्तान ने जीता कोका-कोला कप, फाइनल में भारत को हराया

8- 24 सितंबर 2007 को भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराया

9- 14 जून 2008 को किटप्लाई कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराया

10- 18 जून 2017 को पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को हराया