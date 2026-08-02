आज कितने मेडल जीत सकता है भारत? देखें CWG 2026 में 2 जुलाई का शेड्यूल

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स का आज (2 अगस्त) आखिरी दिन है. शनिवार को भारत ने कुल 16 मेडल जीतकर इतिहास रचा, जिसमें 8 गोल्ड आए. 7 गोल्ड तो सिर्फ बॉक्सिंग में आए. आज जूडो के कई खिलाड़ी मेडल जीत सकते हैं. जूडो में पहला मैच भारतीय समयनुसार करीब 2:30 बजे से शुरू होगा. विमेंस 78 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 16 में Ishroop Narang खेलेंगी, अगर वह जीतती है तो क्वार्टर फाइनल 3 बजे के करीब होगा. जानिए आज भारतीय खिलाड़ियों का पूरा शेड्यूल.

शनिवार के सभी इवेंट्स खत्म होने के बाद भारत के कुल पदकों की संख्या 39 तक पहुंच गई है. शनिवार को भारत के खिलाड़ियों ने 8 गोल्ड जीते, जिससे भारत मेडल टैली में 10वें से चौथे स्थान पर आ गया. बता दें कि टैली में टीमों का क्रम टोटल मेडल से नहीं बल्कि गोल्ड मेडल से तय होता है. भारत ने अभी तक 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रोंज जीते हैं.

CWG 2026 में 2 अगस्त का शेड्यूल

जूडो

2:30 PM: ईशरूप नारंग- विमेंस 78 किलोग्राम, राउंड ऑफ 16

2:30 PM- अवतार सिंह- मेंस 100 किलोग्राम

2:48 PM: यश घांगस- मेंस +100 किलोग्राम, राउंड ऑफ 16

3:06 PM: इशरूप नारंग (अगर क्वालीफाई करती हैं तो) विमेंस 78 किलोग्राम वर्ग, क्वार्टर-फाइनल

3:18 PM: अवतार सिंह (अगर क्वालीफाई करते हैं तो)- मेंस 100kg क्वार्टर-फाइनल

3:42 PM: यश घांगस (अगर क्वालिफ़ाई करते हैं) - मेंस +100kg क्वार्टर-फाइनल

3:54 PM: इशरूप नारंग (अगर क्वालीफाई करती हैं)- विमेंस 78kg रेपेचेज

4:00 PM: अवतार सिंह (अगर क्वालीफाई करते हैं)- मेंस 100kg रेपेचेज

4:12 PM: यश घांगस (अगर क्वालिफ़ाई करते हैं)- मेंस 100kg

रेपेचेज4:18 PM: इशरूप नारंग (अगर क्वालीफाई करती हैं)- विमेंस 78kg सेमी-फाइनल

4:24 PM: अवतार सिंह (अगर क्वालीफाई करते हैं)- मेंस 100kg सेमी-फाइनल

4:36 PM: यश घांगस (अगर क्वालीफाई करते हैं)- मेंस +100kg सेमी-फाइनल

7:30 PM: मेडल इवेंट: इशरूप नारंग (अगर क्वालीफाई करती हैं)- महिलाओं का -78kg ब्रोंज मेडल

7:42 PM: मेडल इवेंट: इशरूप नारंग (अगर क्वालीफाई करती हैं) महिलाओं का -78kg फाइनल

7:48 PM: मेडल इवेंट: अवतार सिंह (अगर क्वालीफाई करते हैं)- पुरुषों का -100kg ब्रोंज मेडल

8:00 PM: मेडल इवेंट: अवतार सिंह (अगर क्वालीफाई करते हैं)- पुरुषों का -100kg फाइनल

8:48 PM: मेडल इवेंट: यश घांगस (अगर क्वालीफाई करते हैं)- पुरुषों का +100kg ब्रोंज मेडल

9:00 PM: मेडल इवेंट: यश घांगस (अगर क्वालीफाई करते हैं)- मेंस +100kg फाइनल

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पैरा ट्रैक साइक्लिंग

8:40 PM: मेडल इवेंट: लीसा दास- विमेंस C4-C5 1000m टाइम ट्रायल फाइनल

ट्रैक साइक्लिंग

1:45 PM बजे: हर्षवीर सिंह सेखों, दिनेश कुमार- मेंस 40km पॉइंट्स रेस क्वालिफाइंग

3:27 PM: मेडल इवेंट: रोनाल्डो सिंह लैतोंजम- मेंस 1000m टाइम ट्रायल फाइनल

9:10 PM: मेडल इवेंट: हर्षवीर सिंह सेखों, दिनेश कुमार (अगर क्वालिफ़ाई करते हैं) - पुरुषों की 40km पॉइंट्स रेस फाइनल





सभी इवेंट्स खत्म होने के बाद भारतीय समयनुसार रात डेढ़ (1:30 AM) बजे क्लोजिंग सेरेमनी शुरू होगी, जिसमें अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स की पहली झलक देखने को मिलेगी.

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