हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सBoulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के दूसरे दिन शुभांकर शर्मा ने बनाई 2 शॉट की बढ़त, हनी बैसोया ने बनाया नया रिकॉर्ड

Boulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के दूसरे दिन शुभांकर शर्मा ने बनाई 2 शॉट की बढ़त, हनी बैसोया ने बनाया नया रिकॉर्ड

Boulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के दूसरे दिन दिल्ली के हनी बैसोया ने शानदार 8 अंडर 64 का स्कोर बनाकर नया कोर्स रिकॉर्ड स्थापित किया और कुल 8 अंडर 136 के साथ संयुक्त चौथे स्थान पर पहुंच गए.

By : शिवम | Updated at : 16 Apr 2026 07:46 AM (IST)
Preferred Sources

हैदराबाद के बोल्डर हिल्स गोल्फ एंड कंट्री क्लब में खेले जा रहे 1 करोड़ रुपये इनामी राशि वाले पहले बोल्डर्स क्लासिक के दूसरे राउंड के बाद शुभांकर शर्मा ने 2 शॉट की बढ़त हासिल की. उन्होंने लगातार दूसरे दिन 6 अंडर 66 का स्कोर किया. उनका कुल स्कोर 12 अंडर 132 हो गया. 29 साल के शुभांकर, जो डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई पर छह बार के विजेता हैं, दिसंबर 2021 में जमशेदपुर में टूर चैम्पियनशिप के बाद इस टूर पर अपना पहला टूर्नामेंट खेल रहे हैं. उन्होंने पहले दो दिनों में संतुलित और नियंत्रित प्रदर्शन के दम पर लीडरबोर्ड में टॉप स्थान हासिल किया.

कोलकाता के 36 वर्षीय दिव्यांशु बजाज (69-65) ने बिना किसी गलती के सात अंडर 65 का स्कोर बनाकर संयुक्त 14वें स्थान से ऊपर आकर कुल 10 अंडर 134 के साथ दूसरे स्थान पर कब्जा किया. हैदराबाद के विशेष शर्मा (65-70) पहले दिन टॉप पर रहे थे. दूसरे दिन 2 अंडर 70 के राउंड के बाद कुल 9 अंडर 135 के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

हनी बैसोया ने बनाया रिकॉर्ड

दिल्ली के हनी बैसोया, जो इस सीजन में पहले ही विजेता रह चुके हैं, ने शानदार 8 अंडर 64 का स्कोर बनाकर नया कोर्स रिकॉर्ड स्थापित किया और कुल 8 अंडर 136 के साथ संयुक्त चौथे स्थान पर पहुंच गए. बैसोया ने अपने इस राउंड में एक ईगल, आठ बर्डी और दो बोगी बनाए और पहले राउंड में विशेष शर्मा द्वारा बनाए गए 65 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा. अजीतेश संधू (68) और अंशुल काबठियाल (67) भी बैसोया के साथ संयुक्त चौथे स्थान पर हैं. शर्मा ने एक बोगी के मुकाबले सात बर्डी बनाए और अंत में लगातार दो बर्डी लगाकर अपने पहले दिन की लय को और मजबूत किया.

शुभांकर ने कहा, “दोनों दिनों के अंत में बर्डी बनाकर अच्छा फिनिश करना उत्साहजनक रहा और इससे अगले दिन के लिए आत्मविश्वास मिलता है. आज भी मैंने ठोस खेल दिखाया और पूरे समय धैर्य बनाए रखा. मैंने खुद को कई मौके दिए और शुरुआती कुछ पट डालकर राउंड में अच्छी तरह जम गया. पिछले दो दिनों में फ्रंट नाइन मेरे लिए अच्छा रहा है. आज भी 10वें होल से शुरुआत करते हुए मैंने ज्यादा गलतियां नहीं कीं और खेल को स्थिर रखा. यहां शांत रहना और मौके मिलने पर उनका फायदा उठाना बेहद जरूरी है.”

कोर्स के बारे में उन्होंने कहा, “यहां कुछ बेहतरीन होल हैं. 12वां होल अहम है, आपको फेयरवे हिट करना होता है क्योंकि दोनों तरफ खतरा है. इस कोर्स पर सटीकता की मांग है, इसलिए गेंद को खेल में बनाए रखना बहुत जरूरी है.”

2010 से डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई पर नियमित खिलाड़ी रहे बजाज के इस शानदार राउंड में पार-5 14वें होल पर एक ईगल और पांच बर्डी शामिल रहे. दिन का मुख्य आकर्षण 14वें होल पर देखने को मिला, जहां बजाज ने करीब 190 यार्ड से सटीक दूसरा शॉट 20 फीट पर रोका और पट डालकर ईगल बनाया.

बजाज ने कहा, “मैं अपने राउंड से संतुष्ट हूं. मेरे लिए क्लीन स्कोरकार्ड अहम था और मैंने गेंद को खेल में बनाए रखा. यह कोर्स दोनों तरफ पेनल्टी एरिया के साथ चुनौतीपूर्ण है, इसलिए टी-शॉट सही होना लय बनाने में मदद करता है.”

हैदराबाद के विशेष शर्मा ने अपना प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखते हुए पार-5 14वें होल पर लगातार दूसरे दिन ईगल बनाया. चुनौतीपूर्ण दिन के बावजूद विशेष ने 14वें होल पर शानदार खेल दिखाया, जहां उन्होंने फेयरवे से पेड़ के चारों ओर शॉट खेलते हुए गेंद को करीब 12 फीट पर रोका और पट होल किया. विशेष ने कहा, “उस समय तक मेरा दिन थोड़ा कठिन रहा, लेकिन 14वें होल पर ईगल ने मुझे फिर से राउंड में वापस ला दिया. मैंने धैर्य बनाए रखा और खेल पर ध्यान केंद्रित किया.”

टूर्नामेंट के प्रमुख दावेदारों में शामिल युवराज संधू ने पहले दिन 73 के बाद चार अंडर 68 का स्कोर किया और कुल तीन अंडर 141 के साथ संयुक्त 27वें स्थान पर रहे. कट ईवन पार 144 पर लगा, जिसमें 131 में से 53 खिलाड़ी अंतिम दो राउंड के लिए क्वालीफाई किए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 16 Apr 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
Sports Hyderabad Golf Golf Player Professional Golf Tour Of India Honey Baisoya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
Boulders Classic Golf: बोल्डर्स क्लासिक के दूसरे दिन शुभांकर शर्मा ने बनाई 2 शॉट की बढ़त, हनी बैसोया ने बनाया नया रिकॉर्ड
बोल्डर्स क्लासिक के दूसरे दिन शुभांकर शर्मा ने बनाई 2 शॉट की बढ़त, हनी बैसोया ने बनाया नया रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
'मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं और इसलिए...', विराट कोहली ने दे दिया फैन्स के लिए बड़ा बयान
'मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं और इसलिए...', विराट कोहली ने दे दिया फैन्स के लिए बड़ा बयान
स्पोर्ट्स
विराट कोहली के नाम हुई ऑरेंज कैप, दावेदारों में रजत पाटीदार भी शामिल; जानें पर्पल कैप पर किसका कब्जा?
विराट कोहली के नाम हुई ऑरेंज कैप, दावेदारों में रजत पाटीदार भी शामिल; जानें पर्पल कैप पर किसका कब्जा?
स्पोर्ट्स
IPL 2026 RCB vs LSG: 29 गेंद पहले जीती बेंगलुरु, घर पर पहली बार लखनऊ को हराया; गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का हिट शो
29 गेंद पहले जीती बेंगलुरु, घर पर पहली बार लखनऊ को हराया; गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का हिट शो
Advertisement

वीडियोज

नासिक के कॉर्पोरेट 'किले' के शैतान !
युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी
Sandeep Chaudhary: युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी | Iran US Conflict | Trump
US Iran Ceasefire : Trump के तेवर नरम पड़ने के पीछे क्या है बड़ी वजह? | Strait Of Hormuz | China
Chitra Tripathi : Iran-US...सीजफायर बढ़ने से किसे फायदा?| Hormuz Clash | Netanyahu | Trump | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: भयंकर गर्मी और चलेगी लू, यूपी में 42 डिग्री तक पहुंच पारा, दिल्ली समेत देश में मौसम कैसा, कहां होगी बारिश?
भयंकर गर्मी और चलेगी लू, यूपी में 42 डिग्री तक पहुंच पारा, दिल्ली समेत देश में मौसम कैसा, कहां होगी बारिश?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में गर्मी का प्रकोप शुरू, बांदा में 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा, लखनऊ से नोएडा तक बुरा हाल
यूपी में गर्मी का प्रकोप शुरू, बांदा में 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा, लखनऊ से नोएडा तक बुरा हाल
विश्व
US Iran War News Live: भारत को झटका! अमेरिका ने रूस-ईरान से तेल खरीद की छूट बढ़ाने से किया इनकार
Live: भारत को झटका! अमेरिका ने रूस-ईरान से तेल खरीद की छूट बढ़ाने से किया इनकार
आईपीएल 2026
'मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं और इसलिए...', विराट कोहली ने दे दिया फैन्स के लिए बड़ा बयान
'मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं और इसलिए...', विराट कोहली ने दे दिया फैन्स के लिए बड़ा बयान
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Vs Vaazha 2: बुधवार को कमाई के मामले में 'वाझा 2' निकली आगे, 'धुरंधर 2' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बुधवार को कमाई के मामले में 'वाझा 2' निकली आगे, 'धुरंधर 2' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इंडिया
कोमा में एडमिट भारतीय सेना के जवान से पत्नी चाहती है संतान, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट बोला- 'यह उनका...'
कोमा में एडमिट भारतीय सेना के जवान से पत्नी चाहती है संतान, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट बोला- 'यह उनका...'
जनरल नॉलेज
क्या मरा हुआ व्यक्ति भी सुन सकता है बातें, मौत के बाद कितनी देर तक सक्रिय रहता है इंसानी दिमाग?
क्या मरा हुआ व्यक्ति भी सुन सकता है बातें, मौत के बाद कितनी देर तक सक्रिय रहता है इंसानी दिमाग?
शिक्षा
CBSE Class 10 Results 2026: CBSE 10वीं रिजल्ट 2026 पर बड़ा असर, जानें टू-एग्जाम सिस्टम से क्या होगा बदलाव?
CBSE 10वीं रिजल्ट 2026 पर बड़ा असर, जानें टू-एग्जाम सिस्टम से क्या होगा बदलाव?
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget