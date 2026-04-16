हैदराबाद के बोल्डर हिल्स गोल्फ एंड कंट्री क्लब में खेले जा रहे 1 करोड़ रुपये इनामी राशि वाले पहले बोल्डर्स क्लासिक के दूसरे राउंड के बाद शुभांकर शर्मा ने 2 शॉट की बढ़त हासिल की. उन्होंने लगातार दूसरे दिन 6 अंडर 66 का स्कोर किया. उनका कुल स्कोर 12 अंडर 132 हो गया. 29 साल के शुभांकर, जो डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई पर छह बार के विजेता हैं, दिसंबर 2021 में जमशेदपुर में टूर चैम्पियनशिप के बाद इस टूर पर अपना पहला टूर्नामेंट खेल रहे हैं. उन्होंने पहले दो दिनों में संतुलित और नियंत्रित प्रदर्शन के दम पर लीडरबोर्ड में टॉप स्थान हासिल किया.

कोलकाता के 36 वर्षीय दिव्यांशु बजाज (69-65) ने बिना किसी गलती के सात अंडर 65 का स्कोर बनाकर संयुक्त 14वें स्थान से ऊपर आकर कुल 10 अंडर 134 के साथ दूसरे स्थान पर कब्जा किया. हैदराबाद के विशेष शर्मा (65-70) पहले दिन टॉप पर रहे थे. दूसरे दिन 2 अंडर 70 के राउंड के बाद कुल 9 अंडर 135 के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

हनी बैसोया ने बनाया रिकॉर्ड

दिल्ली के हनी बैसोया, जो इस सीजन में पहले ही विजेता रह चुके हैं, ने शानदार 8 अंडर 64 का स्कोर बनाकर नया कोर्स रिकॉर्ड स्थापित किया और कुल 8 अंडर 136 के साथ संयुक्त चौथे स्थान पर पहुंच गए. बैसोया ने अपने इस राउंड में एक ईगल, आठ बर्डी और दो बोगी बनाए और पहले राउंड में विशेष शर्मा द्वारा बनाए गए 65 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा. अजीतेश संधू (68) और अंशुल काबठियाल (67) भी बैसोया के साथ संयुक्त चौथे स्थान पर हैं. शर्मा ने एक बोगी के मुकाबले सात बर्डी बनाए और अंत में लगातार दो बर्डी लगाकर अपने पहले दिन की लय को और मजबूत किया.

शुभांकर ने कहा, “दोनों दिनों के अंत में बर्डी बनाकर अच्छा फिनिश करना उत्साहजनक रहा और इससे अगले दिन के लिए आत्मविश्वास मिलता है. आज भी मैंने ठोस खेल दिखाया और पूरे समय धैर्य बनाए रखा. मैंने खुद को कई मौके दिए और शुरुआती कुछ पट डालकर राउंड में अच्छी तरह जम गया. पिछले दो दिनों में फ्रंट नाइन मेरे लिए अच्छा रहा है. आज भी 10वें होल से शुरुआत करते हुए मैंने ज्यादा गलतियां नहीं कीं और खेल को स्थिर रखा. यहां शांत रहना और मौके मिलने पर उनका फायदा उठाना बेहद जरूरी है.”

कोर्स के बारे में उन्होंने कहा, “यहां कुछ बेहतरीन होल हैं. 12वां होल अहम है, आपको फेयरवे हिट करना होता है क्योंकि दोनों तरफ खतरा है. इस कोर्स पर सटीकता की मांग है, इसलिए गेंद को खेल में बनाए रखना बहुत जरूरी है.”

2010 से डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई पर नियमित खिलाड़ी रहे बजाज के इस शानदार राउंड में पार-5 14वें होल पर एक ईगल और पांच बर्डी शामिल रहे. दिन का मुख्य आकर्षण 14वें होल पर देखने को मिला, जहां बजाज ने करीब 190 यार्ड से सटीक दूसरा शॉट 20 फीट पर रोका और पट डालकर ईगल बनाया.

बजाज ने कहा, “मैं अपने राउंड से संतुष्ट हूं. मेरे लिए क्लीन स्कोरकार्ड अहम था और मैंने गेंद को खेल में बनाए रखा. यह कोर्स दोनों तरफ पेनल्टी एरिया के साथ चुनौतीपूर्ण है, इसलिए टी-शॉट सही होना लय बनाने में मदद करता है.”

हैदराबाद के विशेष शर्मा ने अपना प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखते हुए पार-5 14वें होल पर लगातार दूसरे दिन ईगल बनाया. चुनौतीपूर्ण दिन के बावजूद विशेष ने 14वें होल पर शानदार खेल दिखाया, जहां उन्होंने फेयरवे से पेड़ के चारों ओर शॉट खेलते हुए गेंद को करीब 12 फीट पर रोका और पट होल किया. विशेष ने कहा, “उस समय तक मेरा दिन थोड़ा कठिन रहा, लेकिन 14वें होल पर ईगल ने मुझे फिर से राउंड में वापस ला दिया. मैंने धैर्य बनाए रखा और खेल पर ध्यान केंद्रित किया.”

टूर्नामेंट के प्रमुख दावेदारों में शामिल युवराज संधू ने पहले दिन 73 के बाद चार अंडर 68 का स्कोर किया और कुल तीन अंडर 141 के साथ संयुक्त 27वें स्थान पर रहे. कट ईवन पार 144 पर लगा, जिसमें 131 में से 53 खिलाड़ी अंतिम दो राउंड के लिए क्वालीफाई किए.