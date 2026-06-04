महिला टी20 विश्व कप 2026 की प्राइज मनी, रनर-अप को भी मिलेंगे IPL चैंपियन से ज्यादा पैसे

महिला टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण (ICC Women's T20 World Cup 2026) का काउंटडाउन शुरू हो गया है. 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों के बीच 33 मैच खेले जाएंगे. टीमों को 6-6 के 2 ग्रुप्स में बांटा गया है. भारत, पाकिस्तान ग्रुप-1 में हैं. यहां हम आपको इस संस्करण के विनर की प्राइज मनी के बारे में बता रहे हैं, जिसे जानकार आपके होश उड़ जाएंगे.

महिला टी20 विश्व कप 2026 की प्राइज मनी कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि रनर-अप टीम को उससे 10 करोड़ रुपये ज्यादा मिलेंगे जितना इस बार RCB को चैंपियन बनने पर मिला. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 2026 में चैंपियन बनने पर 20 करोड़ रुपये प्राइज मनी मिली.

ICC ने आगामी महिला टी20 विश्व कप के लिए 8,764,615 यूएस डॉलर की रिकॉर्ड इनामी राशि की घोषणा की है. यह पिछले संस्करण की तुलना में 10 प्रतिशत ज्यादा है. भारतीय मुद्रा में देखें तो ये 244 करोड़ रुपये हैं.

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महिला टी20 विश्व कप चैंपियन टीम की प्राइज मनी

महिला टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जीतने वाली टीम को 2,340,000 यूएस डॉलर मिलेंगे. भारतीय मुद्रा में देखें तो ये करीब 65 करोड़ रुपये हैं. यानी IPL चैंपियन RCB को मिलने वाली वाली इनामी राशि से 3 गुना से भी अधिक.

रनर-अप पर भी होगी पैसों की बारिश

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल हारने, यानी रनर अप टीम को 1,170,000 अमेरिकी डॉलर मिलेंगे. भारतीय मुद्रा में ये राशि करीब 32 करोड़ रुपये है. ये आईपीएल चैंपियन की प्राइज मनी से भी करीब 12 करोड़ रुपये ज्यादा है.

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सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली प्रत्येक टीम को 675,000 अमेरिकी डॉलर रुपये मिलेंगे. भारतीय मुद्रा में ये करीब साढ़े 18 करोड़ रुपये हैं. टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली अन्य टीमों को करीब 7-7 करोड़ रुपये मिलेंगे. इसके आलावा ग्रुप मैच में हर जीत पर टीमों को 31,154 यूएस डॉलर (करीब 90 लाख रुपये) मिलेंगे.