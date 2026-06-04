हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सKuldeep Yadav News: 'नए खिलाड़ियों को मुझसे खुलकर बात करनी चाहिए', कुलदीप यादव की गेंदबाजों को सलाह

Kuldeep Yadav News: 'नए खिलाड़ियों को मुझसे खुलकर बात करनी चाहिए', कुलदीप यादव की गेंदबाजों को सलाह

Kuldeep Yadav News: भारत-अफगानिस्तान टेस्ट से पहले कुलदीप यादव ने कहा कि सीनियर खिलाड़ियों की जिम्मेदारी नए खिलाड़ियों को सहज महसूस कराना है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 04 Jun 2026 02:04 PM (IST)
Preferred Sources

किसी भी टीम में सीनियर खिलाड़ी की जिम्मेदारी अधिक होती है और बाएं हाथ की कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव इसे अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन एक पारंपरिक मेंटोर (मार्गदर्शक) बनने के बजाय वह अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से पहले युवा खिलाड़ियों मानव सुथार और हर्ष दुबे के ‘सहयोगी’ के रूप में नजर आ रहे हैं. 

यह 31 वर्षीय खिलाड़ी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि नए खिलाड़ी टीम में सहज महसूस करें और जरूरत पड़ने पर उनसे सलाह लें. अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच शनिवार से शुरू होगा.  कुलदीप ने पीटीआई से कहा, ‘जब भी कोई नया खिलाड़ी टीम में आता है, तो आपका काम उसे सहज महसूस कराना होता है. हम चाहते हैं कि वह आपको एक सहयोगी के रूप में देखे. उसके लिए ऐसा माहौल तैयार किया जाना चाहिए कि अगर उसे किसी तरह की समस्या हो तो वह आपसे बात करने में संकोच नहीं करे. आपको उसकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए.'

‘जियोहॉटस्टार’ के सहयोग से किए गए इस साक्षात्कार में कुलदीप ने कहा, ‘अभी दो-तीन युवा खिलाड़ी टीम से जुड़े हैं और उनका साथ पाकर अच्छा लग रहा है.' कुलदीप ने कहा कि नए खिलाड़ियों को टीम में घुलने मिलने में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका उनसे प्रासंगिक प्रश्न पूछना और खेल के बारे में उनकी समझ को जानना है. 

उन्होंने कहा, ‘हम एक टीम के रूप में विशेषकर परिस्थितियों को लेकर खुलकर बातचीत करते हैं। मैं युवा खिलाड़ियों से पिच की समझ, मौसम की स्थिति और मैच को लेकर सवाल पूछता हूं.' भारत की तरफ से अभी तक तीनों प्रारूप में 365 विकेट लेने वाले इस गेंदबाज ने कहा, ‘हमारी बातचीत अधिकतर रणनीति, गेंदबाजी की लेंथ, किसी खास पिच पर गेंद की गति और टेस्ट क्रिकेट में स्पिनरों के धैर्य पर केंद्रित होती है। टेस्ट क्रिकेट में धैर्य काफी महत्व रखता है.'

अगर कुलदीप शनिवार से शुरू होने वाले अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र मैच में खेलते हैं, तो अपने करियर में पहली बार उनके साथ न तो रविचंद्रन अश्विन (संन्यास ले चुके हैं) और ना ही रवींद्र जडेजा (आराम दिया गया) होंगे.

यह भी पढ़ें- क्या क्रिकेट में हो रही है फिक्सिंग? आईपीएल के बाद ललित मोदी ने कर दिया बड़ा खुलासा, पढ़िए

कुलदीप ने स्वीकार किया कि इस मैच में जडेजा और यहां तक ​​कि अक्षर पटेल की कमी महसूस की जाएगी, लेकिन उन्होंने विश्वास जताया कि सुथार और दुबे इस मौके का फायदा उठाएंगे. उन्होंने कहा, ‘जड्डू भाई (रवींद्र जडेजा) टीम में नहीं हैं. वह नियमित टेस्ट खिलाड़ी हैं। टेस्ट मैच में हमें अक्षर पटेल की कमी भी खलेगी. लेकिन हमारी तैयारियां अच्छी चल रही हैं.'

यह भी पढ़ें- वैभव सूर्यवंशी का बढ़ा क्रेज, अब इंडिया A की सीरीज का भी होगा LIVE प्रसारण, जानिए कहां देख सकते हैं आप

कुलदीप ने कहा, ‘टीम में कुछ युवा खिलाड़ी है जैसे हर्ष और मानव. वाशिंगटन सुंदर भी नियमित रूप से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। दुबे और मानव भारत ए का हिस्सा रहे हैं। वह रणजी ट्रॉफी के अलावा दलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी भी खेलते रहे हैं.' उन्होंने कहा, ‘उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अनुभव कम है लेकिन जब तैयारी, मैच की समझ या लाल गेंद के क्रिकेट की बात आती है, तो वे बहुत अच्छी स्थिति में है क्योंकि वह इस प्रारूप में नियमित रूप से खेल रहे हैं.'

Published at : 04 Jun 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Kuldeep Yadav Manav Suthar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
Kuldeep Yadav News: 'नए खिलाड़ियों को मुझसे खुलकर बात करनी चाहिए', कुलदीप यादव की गेंदबाजों को सलाह
Kuldeep Yadav News: 'नए खिलाड़ियों को मुझसे खुलकर बात करनी चाहिए', कुलदीप यादव की गेंदबाजों को सलाह
स्पोर्ट्स
Virat Kohli Replacement: विराट कोहली की जगह कौन होगा ODI टीम में शामिल? ये खिलाड़ी हैं मजबूत दावेदार
विराट कोहली की जगह कौन होगा ODI टीम में शामिल? ये खिलाड़ी हैं मजबूत दावेदार
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इन खिलाड़ियों को मनाने पहुंचे थे ललित मोदी, किया बड़ा खुलासा
टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इन खिलाड़ियों को मनाने पहुंचे थे ललित मोदी, किया बड़ा खुलासा
स्पोर्ट्स
1,85,742 गेंदें फेंकीं, 4204 विकेट झटके...., जानिए कौन है वो महान गेंदबाज जिसने दुनिया को चौंका दिया
1,85,742 गेंदें फेंकीं, 4204 विकेट झटके...., जानिए कौन है वो महान गेंदबाज जिसने दुनिया को चौंका दिया
Advertisement

वीडियोज

स्कूल बंक से लेकर एक्सीडेंट तक, Triptii Dimri और Dharna Durga ने सुनाए बचपन के मजेदार 'कांड'
Madhuri Dixit ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज, बोलीं- सिर्फ क्रीम नहीं, लाइफस्टाइल भी है जरूरी
Rukaiya Begum की पहचान से आगे बढ़ना चाहती हैं Lavina Tandon, बोलीं- दूसरे किरदारों को भी मिले प्यार
Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
'मैंने पैंट में पेशाब कर दिया...', अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर क्या बोल गए ललित मोदी?
बिहार
मुजफ्फरपुर की घटना पर सम्राट सरकार के खिलाफ JDU? पार्टी का बड़ा बयान- 'आखिर इसकी…'
मुजफ्फरपुर की घटना पर सम्राट सरकार के खिलाफ JDU? पार्टी का बड़ा बयान- 'आखिर इसकी…'
इंडिया
मोदी सरकार ने तेल संकट के बीच लिया बड़ा फैसला, जारी किया 10 हजार करोड़ का फंड
मोदी सरकार ने तेल संकट के बीच लिया बड़ा फैसला, जारी किया 10 हजार करोड़ का फंड
स्पोर्ट्स
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए राम चरण की फिल्म को कितना कमाना होगा?
350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए फिल्म को कितना कमाना होगा?
इंडिया
Explained: सोनिया गांधी जेल में मिलने पहुंची, कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए! भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या?
भारत के सबसे अमीर CM बने शिवकुमार के सामने चुनौतियां क्या? कैसे कांग्रेस के 'ट्रबलशूटर' कहलाए
शिक्षा
CBSE OSM Controversy: 'सिस्टम में दिक्कतें थीं फिर भी लागू किया', OSM ड्राई रन में शामिल शिक्षकों का बड़ा खुलासा
'सिस्टम में दिक्कतें थीं फिर भी लागू किया', OSM ड्राई रन में शामिल शिक्षकों का बड़ा खुलासा
इंडिया
Monsoon 2026: इंतजार खत्म! देश में हुई मानसून की एंट्री, 24 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें मौसम विभाग का अपडेट
इंतजार खत्म! देश में हुई मानसून की एंट्री, 24 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, जानें मौसम विभाग का अपडेट
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
Embed widget