किसी भी टीम में सीनियर खिलाड़ी की जिम्मेदारी अधिक होती है और बाएं हाथ की कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव इसे अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन एक पारंपरिक मेंटोर (मार्गदर्शक) बनने के बजाय वह अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से पहले युवा खिलाड़ियों मानव सुथार और हर्ष दुबे के ‘सहयोगी’ के रूप में नजर आ रहे हैं.

यह 31 वर्षीय खिलाड़ी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि नए खिलाड़ी टीम में सहज महसूस करें और जरूरत पड़ने पर उनसे सलाह लें. अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच शनिवार से शुरू होगा. कुलदीप ने पीटीआई से कहा, ‘जब भी कोई नया खिलाड़ी टीम में आता है, तो आपका काम उसे सहज महसूस कराना होता है. हम चाहते हैं कि वह आपको एक सहयोगी के रूप में देखे. उसके लिए ऐसा माहौल तैयार किया जाना चाहिए कि अगर उसे किसी तरह की समस्या हो तो वह आपसे बात करने में संकोच नहीं करे. आपको उसकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए.'

‘जियोहॉटस्टार’ के सहयोग से किए गए इस साक्षात्कार में कुलदीप ने कहा, ‘अभी दो-तीन युवा खिलाड़ी टीम से जुड़े हैं और उनका साथ पाकर अच्छा लग रहा है.' कुलदीप ने कहा कि नए खिलाड़ियों को टीम में घुलने मिलने में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका उनसे प्रासंगिक प्रश्न पूछना और खेल के बारे में उनकी समझ को जानना है.

उन्होंने कहा, ‘हम एक टीम के रूप में विशेषकर परिस्थितियों को लेकर खुलकर बातचीत करते हैं। मैं युवा खिलाड़ियों से पिच की समझ, मौसम की स्थिति और मैच को लेकर सवाल पूछता हूं.' भारत की तरफ से अभी तक तीनों प्रारूप में 365 विकेट लेने वाले इस गेंदबाज ने कहा, ‘हमारी बातचीत अधिकतर रणनीति, गेंदबाजी की लेंथ, किसी खास पिच पर गेंद की गति और टेस्ट क्रिकेट में स्पिनरों के धैर्य पर केंद्रित होती है। टेस्ट क्रिकेट में धैर्य काफी महत्व रखता है.'

अगर कुलदीप शनिवार से शुरू होने वाले अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र मैच में खेलते हैं, तो अपने करियर में पहली बार उनके साथ न तो रविचंद्रन अश्विन (संन्यास ले चुके हैं) और ना ही रवींद्र जडेजा (आराम दिया गया) होंगे.

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कुलदीप ने स्वीकार किया कि इस मैच में जडेजा और यहां तक ​​कि अक्षर पटेल की कमी महसूस की जाएगी, लेकिन उन्होंने विश्वास जताया कि सुथार और दुबे इस मौके का फायदा उठाएंगे. उन्होंने कहा, ‘जड्डू भाई (रवींद्र जडेजा) टीम में नहीं हैं. वह नियमित टेस्ट खिलाड़ी हैं। टेस्ट मैच में हमें अक्षर पटेल की कमी भी खलेगी. लेकिन हमारी तैयारियां अच्छी चल रही हैं.'

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कुलदीप ने कहा, ‘टीम में कुछ युवा खिलाड़ी है जैसे हर्ष और मानव. वाशिंगटन सुंदर भी नियमित रूप से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। दुबे और मानव भारत ए का हिस्सा रहे हैं। वह रणजी ट्रॉफी के अलावा दलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी भी खेलते रहे हैं.' उन्होंने कहा, ‘उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अनुभव कम है लेकिन जब तैयारी, मैच की समझ या लाल गेंद के क्रिकेट की बात आती है, तो वे बहुत अच्छी स्थिति में है क्योंकि वह इस प्रारूप में नियमित रूप से खेल रहे हैं.'