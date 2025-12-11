कोहली–रोहित की सैलरी में कितनी होगी कटौती? BCCI की AGM में बड़ा फैसला संभव

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) की 31वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) 22 दिसंबर को होने वाली है. इस बार सबसे ज्यादा चर्चा टीम इंडिया के दो सीनियर खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है. पिछले एक साल में दोनों दिग्गज टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, और फिलहाल सिर्फ वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं. ऐसे में उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ग्रेड पर बड़ा असर पड़ सकता है.

A+ कैटेगरी से बाहर हो सकते हैं कोहली–रोहित?

2024–25 कॉन्ट्रैक्ट साइकिल में (1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 तक), कोहली और रोहित A+ कैटेगरी में रखा गया था. इस कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह रवींद्र जडेजा भी शामिल हैं. हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार BCCI अब दोनों खिलाड़ियों की ग्रेडिंग पर दोबारा विचार करेगा. A+ ग्रेड से बाहर होने पर दोनों खिलाड़ियों की सालाना सैलरी में 2 करोड़ रुपये की कटौती हो सकती है,

A+ ग्रेड: 7 करोड़ रुपये

A ग्रेड: 5 करोड़ रुपये

क्योंकि अब दोनों खिलाड़ी सिर्फ वनडे फॉर्मेट में उपलब्ध हैं, ऐसे में A+ कैटेगरी में उनका बने रहना मुश्किल माना जा रहा है.

शुभमन गिल की होगी A+ में एंट्री?

इस बैठक में सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है टीम इंडिया के मौजूदा टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को. गिल इस समय A कैटेगरी में हैं, लेकिन पिछले एक साल में उन्हें टीम की कमान मिली, और उन्होंने लगातार सभी फॉर्मेट में अहम भूमिका निभाई है. ऐसे में उन्हें A+ ग्रेड में प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है. रवींद्र जडेजा और बुमराह भी इसी कैटेगरी में बने रहेंगे.

महिला क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट भी एजेंडे पर

AGM में सिर्फ पुरुष खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, बल्कि महिला घरेलू क्रिकेटर्स की सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर पर भी चर्चा होगी. इसके साथ ही अंपायर्स और मैच रेफरी की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है.

BCCI में बड़े बदलावों के बाद पहली बैठक

यह AGM BCCI के हालिया प्रशासनिक बदलावों के बाद पहली बैठक है. क्योंकि सितंबर में:

मिथुन मनहास नए अध्यक्ष बने

रघुराम भट्ट कोषाध्यक्ष बने

देवजीत साइ​किया सचिव बने

प्रभतेज सिंह भाटिया संयुक्त सचिव नियुक्त हुए

यही नहीं सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जायदेव शाह भी नए काउंसलर बने हैं.