‘इंडिया एजेंट’ विवाद पर BCB ने तोड़ी चुप्पी, खिलाड़ियों के विरोध के बीच आया बयान

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने ‘इंडिया एजेंट’ विवाद पर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है. बोर्ड ने अपने एक डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम के बयान पर खेद जताते हुए साफ किया है कि इस तरह की टिप्पणियां BCB की आधिकारिक सोच या नीति को नहीं दर्शातीं. साथ ही बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अगर किसी का बयान खिलाड़ियों के सम्मान को ठेस पहुंचाता है या बांग्लादेश क्रिकेट की छवि को नुकसान पहुंचाता है, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ जब BCB डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम ने पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें “इंडियन एजेंट” कहा. इस बयान के बाद देशभर में विरोध शुरू हो गया. खिलाड़ियों, पूर्व क्रिकेटरों और फैन्स ने इस टिप्पणी को बेहद शर्मनाक बताया. इसके बाद क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश (CWAB) ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए एम नजमुल इस्लाम के इस्तीफे की मांग कर दी.

BCB ने जारी किया आधिकारिक बयान

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने हालिया विवाद पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा है कि बोर्ड उन सभी टिप्पणियों पर खेद जताता है, जिन्हें अनुचित, आपत्तिजनक या किसी की भावनाओं को आहत करने वाला माना जा सकता है. बीसीबी ने स्पष्ट किया कि इस तरह की बातें न तो बोर्ड के मूल्यों और सिद्धांतों को दर्शाती हैं और न ही बांग्लादेश क्रिकेट की आधिकारिक सोच का प्रतिनिधित्व करती हैं. बोर्ड का कहना है कि जिन लोगों को बांग्लादेश क्रिकेट की सेवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनसे एक गरिमा की अपेक्षा की जाती है.

बोर्ड ने यह भी साफ किया कि किसी भी डायरेक्टर या सदस्य का बयान, अगर आधिकारिक प्रवक्ता या मीडिया डिपार्टमेंट के जरिए जारी नहीं हुआ है, तो उसे बोर्ड की राय नहीं माना जाना चाहिए. ऐसे बयान व्यक्तिगत होते हैं.

खिलाड़ियों के सम्मान पर जोर

BCB ने यह भी कहा कि वह देश के सभी क्रिकेटरों- चाहे वे मौजूदा हों या पूर्व, का पूरा सम्मान करता है. बयान में दोहराया गया कि खिलाड़ी ही बांग्लादेश क्रिकेट की रीढ़ हैं और उनकी गरिमा, सुरक्षा और भविष्य बोर्ड की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

तमीम इकबाल ने क्या कहा था

तमीम इकबाल ने यह विवादित बयान नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा तनाव को बातचीत से सुलझाने की बात कही थी. यह तनाव तब बढ़ा जब बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया.

तमीम ने 9 जनवरी को ढाका में जिया इंटर-यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट के ट्रॉफी अनावरण के दौरान कहा था कि ऐसे संवेदनशील मामलों में सार्वजनिक बयान देने से पहले बोर्ड के अंदर चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट का भविष्य सबसे अहम है और फैसले उसी को ध्यान में रखकर लिए जाने चाहिए.

खिलाड़ियों का खुला समर्थन

एम नजमुल इस्लाम की टिप्पणी के बाद कई सीनियर खिलाड़ियों ने तमीम इकबाल के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए. मोमिनुल हक, तास्किन अहमद और ताइजुल इस्लाम जैसे खिलाड़ियों ने साफ कहा कि तमीम का अपमान पूरे बांग्लादेश क्रिकेट का अपमान है.

T20 वर्ल्ड कप पर भी असर

इस पूरे विवाद के बीच भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. BCB ने खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए ICC से अपने मैच भारत से बाहर कराने की मांग की थी, हालांकि ICC ने इसे खारिज कर दिया है.