टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने अपने क्रिकेट करियर जितनी ही खूबसूरती से अपनी निजी जिंदगी में भी एक नई शुरुआत की है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज से ठीक पहले अक्षर और उनकी पत्नी मेहा पटेल ने गुजरात के नाडियाद में अपने नए शानदार बंगले का गृहप्रवेश (Housewarming Ceremony) किया है.

बेटे के नाम पर रखा घर का नाम ‘Haksh Villa’

अक्षर और मेहा ने अपने नए घर का नाम ‘Haksh Villa’ रखा है, जो उनके बेटे हक्श के नाम पर रखा गया है. दिसंबर 2024 में जन्मे बेटे के नाम पर घर का नाम रखना इस जोड़े के लिए बेहद भावुक पल रहा. बताया जा रहा है कि गृहप्रवेश का कार्यक्रम 12 नवंबर 2025 को हुआ, जहां परिवार और करीबी दोस्तों के साथ उन्होंने पारंपरिक वास्तु पूजा कर घर में प्रवेश किया.

सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें

मेहा पटेल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर इस गृहप्रवेश की कई झलकियां साझा की. तस्वीरों में अक्षर पारंपरिक कुर्ता-पायजामा में नजर आए, जबकि मेहा खूबसूरत साड़ी में दिखी. घर का इंटीरियर बेहद शानदार है, जिसमें आधुनिक डिजाइन के साथ पारंपरिक स्पर्श भी दिया गया है.

क्रिकेट जगत से पहुंचे खास मेहमान

इस मौके पर क्रिकेट जगत से भी कई नामी हस्तियां मौजूद रही. दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के हेड कोच हेमांग बडानी और टीम के क्रिकेट डायरेक्टर वेंकटरपति राव भी कार्यक्रम में पहुंचे. अक्षर का दिल्ली फ्रेंचाइजी से गहरा नाता है, क्योंकि वह IPL 2025 में टीम के नए कप्तान के रूप में चुने गए थे.

करियर और निजी जिंदगी दोनों में चमक

पिछले दो साल अक्षर पटेल के लिए बेहद खास रहे हैं. उन्होंने न केवल टीम इंडिया को 2024 T20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि अपनी शांत स्वभाव और जिम्मेदार प्रदर्शन से फैंस का दिल भी जीता. 2024 वर्ल्ड कप फाइनल में उनकी शानदार पारी आज भी यादगार है, जिसने टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला था.

बचपन की यादों से जुड़ा घर

अक्षर ने हाल ही में पत्रकार विमल कुमार को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें नाडियाद में अपने पुराने घर के दिनों की याद बहुत आती है. वहां वे दोस्तों संग गली क्रिकेट खेला करते थे. अब जब वही लड़का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है और अपने परिवार के साथ उसी शहर में नया घर बना रहा है, तो यह उसकी मेहनत और विनम्रता दोनों का प्रतीक है.