हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सT20 WC से बाहर होते ही आइसलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया से लिए मजे, जानिए क्या कर दिया पोस्ट

T20 WC से बाहर होते ही आइसलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया से लिए मजे, जानिए क्या कर दिया पोस्ट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ऑस्ट्रेलिया की विदाई के बाद टीम मैनेजमेंट के फैसलों पर सवाल उठने लगे हैं. वहीं स्टीव स्मिथ को प्लेइंग 11 में मौका न देने पर आइसलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर तंज कसा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 18 Feb 2026 09:49 AM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सफर आखिरकार खत्म हो गया है. ग्रुप-बी में अपनी जगह बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए मुकाबले के नतीजे का इंतजार था, लेकिन बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. पल्लेकेले में यह मैच रद्द हो गया और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम का टूर्नामेंट से बाहर होना तय हो गया.

हालांकि यह नतीजा सीधे तौर पर कप्तान मिचेल मार्श की टीम के हाथ में नहीं था, लेकिन शुरुआती मैचों में मिली हार ने उन्हें इस स्थिति में ला खड़ा किया. ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मैच में जीत से शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ हार ने उनकी राह मुश्किल बना दी.

स्टीव स्मिथ को टीम में बुलाया, लेकिन खिलाया नहीं

ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट का एक फैसला अब सबसे ज्यादा चर्चा में है. टीम ने अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को श्रीलंका के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया से बुलाया था. उन्हें चोटिल तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की जगह टीम में शामिल किया गया था.

लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इतने अहम मैच के बावजूद स्मिथ को प्लेइंग इलेवन में जगह ही नहीं दी गई. बिग बैश लीग 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करने वाले स्मिथ से टीम को काफी उम्मीदें थीं. उन्होंने घरेलू टी20 टूर्नामेंट में 6 मैचों में 299 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट करीब 170 का रहा था.

आइसलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर किया रोस्ट

स्मिथ को मौका न देने के फैसले पर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई. इस बीच आइसलैंड क्रिकेट ने भी ऑस्ट्रेलिया पर तंज कसते हुए मजेदार पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा कि टी20 वर्ल्ड कप में स्मिथ के लिए सबसे अच्छी चीज एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री शॉपिंग रही. हम तो उनका इससे बेहतर स्वागत करते. उनकी एक मूर्ति लगाते और उन्हें जिंदगी भर के लिए मुफ्त कॉड (मछली) देते. कभी-कभी आप सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को ही भुला देते हैं.”

इस पोस्ट के बाद फैंस ने भी ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट के फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं.

कप्तान ने जताई निराशा

श्रीलंका से मिली हार के बाद कप्तान मिचेल मार्श ने कहा कि पूरी टीम काफी निराश है और ड्रेसिंग रूम में भावनाएं साफ नजर आ रही हैं. उन्होंने माना कि टीम इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाई है.

ऑस्ट्रेलिया के इस जल्दी बाहर होने के बाद अब टूर्नामेंट में बाकी टीमों के लिए मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है. जबकि कंगारू टीम के लिए यह सीजन कई सवाल छोड़ गया है - खासतौर पर टीम चयन को लेकर. 

Published at : 18 Feb 2026 09:49 AM (IST)
Tags :
Australia Cricket Team Ireland Cricket T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
T20 WC से बाहर होते ही आइसलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया से लिए मजे, जानिए क्या कर दिया पोस्ट
T20 WC से बाहर होते ही आइसलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया से लिए मजे, जानिए क्या कर दिया पोस्ट
स्पोर्ट्स
नीदरलैंड के खिलाफ बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग XI? इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका
नीदरलैंड के खिलाफ बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग XI? इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका
स्पोर्ट्स
जसप्रीत बुमराह आगला मैच खेलेंगे या नहीं? कोच ने दे दिया जवाब, फैन्स के लिए बड़ी खबर
जसप्रीत बुमराह आगला मैच खेलेंगे या नहीं? कोच ने दे दिया जवाब, फैन्स के लिए बड़ी खबर
स्पोर्ट्स
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप में होती अगर…’, भारत-बांग्लादेश क्रिकेट ग्राउंड में आएंगे करीब, BNP ने दिया बड़ा बयान
‘हमारी टीम T20 वर्ल्ड कप में होती अगर…’, भारत-बांग्लादेश क्रिकेट ग्राउंड में आएंगे करीब, BNP ने दिया बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर: निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में गिरकर 2 बच्चों की मौत, शाम से लापता थे दोनों भाई-बहन
फतेहपुर: निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में गिरकर 2 बच्चों की मौत, शाम से लापता थे दोनों भाई-बहन
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
क्रिकेट
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
विश्व
India France Deal: भारत की आर्मी में फ्रांस के अफसर... मैक्रों संग पीएम मोदी ने कर डाली बड़ी डील, PAK के उड़े होश
भारत की आर्मी में फ्रांस के अफसर... मैक्रों संग पीएम मोदी ने कर डाली बड़ी डील, PAK के उड़े होश
शिक्षा
UP Board Exam 2026: आज से शुरू हो रहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, किसी भी परेशानी में काम आएंगे ये हेल्पलाइन नंबर
आज से शुरू हो रहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, किसी भी परेशानी में काम आएंगे ये हेल्पलाइन नंबर
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना में ये चूक पड़ सकती है भारी, किस्त आने से पहले चेक कर लें ये बात
पीएम किसान योजना में ये चूक पड़ सकती है भारी, किस्त आने से पहले चेक कर लें ये बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget