टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सफर आखिरकार खत्म हो गया है. ग्रुप-बी में अपनी जगह बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए मुकाबले के नतीजे का इंतजार था, लेकिन बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. पल्लेकेले में यह मैच रद्द हो गया और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम का टूर्नामेंट से बाहर होना तय हो गया.

हालांकि यह नतीजा सीधे तौर पर कप्तान मिचेल मार्श की टीम के हाथ में नहीं था, लेकिन शुरुआती मैचों में मिली हार ने उन्हें इस स्थिति में ला खड़ा किया. ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मैच में जीत से शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ हार ने उनकी राह मुश्किल बना दी.

स्टीव स्मिथ को टीम में बुलाया, लेकिन खिलाया नहीं

ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट का एक फैसला अब सबसे ज्यादा चर्चा में है. टीम ने अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को श्रीलंका के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया से बुलाया था. उन्हें चोटिल तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की जगह टीम में शामिल किया गया था.

लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इतने अहम मैच के बावजूद स्मिथ को प्लेइंग इलेवन में जगह ही नहीं दी गई. बिग बैश लीग 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करने वाले स्मिथ से टीम को काफी उम्मीदें थीं. उन्होंने घरेलू टी20 टूर्नामेंट में 6 मैचों में 299 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट करीब 170 का रहा था.

आइसलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर किया रोस्ट

स्मिथ को मौका न देने के फैसले पर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई. इस बीच आइसलैंड क्रिकेट ने भी ऑस्ट्रेलिया पर तंज कसते हुए मजेदार पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा कि टी20 वर्ल्ड कप में स्मिथ के लिए सबसे अच्छी चीज एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री शॉपिंग रही. हम तो उनका इससे बेहतर स्वागत करते. उनकी एक मूर्ति लगाते और उन्हें जिंदगी भर के लिए मुफ्त कॉड (मछली) देते. कभी-कभी आप सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को ही भुला देते हैं.”

इस पोस्ट के बाद फैंस ने भी ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट के फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं.

कप्तान ने जताई निराशा

श्रीलंका से मिली हार के बाद कप्तान मिचेल मार्श ने कहा कि पूरी टीम काफी निराश है और ड्रेसिंग रूम में भावनाएं साफ नजर आ रही हैं. उन्होंने माना कि टीम इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाई है.

ऑस्ट्रेलिया के इस जल्दी बाहर होने के बाद अब टूर्नामेंट में बाकी टीमों के लिए मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है. जबकि कंगारू टीम के लिए यह सीजन कई सवाल छोड़ गया है - खासतौर पर टीम चयन को लेकर.