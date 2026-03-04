हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसेमीफाइनल की पिच को लेकर भड़के गौतम गंभीर, क्यूरेटर से नाराज; जानें क्या है इस बवाल की वजह

सेमीफाइनल की पिच को लेकर भड़के गौतम गंभीर, क्यूरेटर से नाराज; जानें क्या है इस बवाल की वजह

2026 टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार, 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े में खेला जाएगा. यहां की पिच को लेकर गौतम गंभीर नाखुश नजर आए हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 04 Mar 2026 04:05 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट में पिच का अहम रोल होता है. इसी कारण किसी भी बड़े मैच से पहले पिच चर्चा में आ जाती है. अब 2026 टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुंबई के वानखेड़े में खेला जाना है. भारत और इंग्लैंड के इस मैच से पहले वानखेड़े की पिच चर्चा में है. गुरुवार, 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े में भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा. इस पिच की पहली झलक सामने आई है, जो विवाद की असली वजह है. 

मुंबई के वानखेड़े की पिच पर हरी घास नजर आ रही है. पिच को देखकर साफ लग रहा है कि तेज गेंदबाजों को इससे काफी मदद मिलेगी. अगर इसी पिच पर भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल खेला जाता है तो गेंदबाज यहां हावी रह सकते हैं. सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल है, उसमें टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पिच क्यूरेटर से नाखुश नजर आ रहे हैं. 

भारतीय टीम ने मंगलवार, 3 मार्च को वानखेड़े में अभ्यास किया. इस दौरान हेड कोच गौतम गंभीर भी टीम के साथ मौजूद थे. गंभीर ने इस दौरान पिच क्यूरेटर से मुलाकात की. इसमें दिलचस्प बात यह है कि वह काफी नाखुश नजर आए. माना जा रहा है कि इसका कारण वानखेड़े की पिच है. 

टीम इंडिया के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है इंग्लैंड 

इंग्लैंड की टीम भारत के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है. वानखेड़े की पिच वैसे तो बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहती है, लेकिन अगर पिच पर हरी घास रहती है तो इस बार तेज गेंदबाजों को यहां मदद मिल सकती है. इंग्लैंड की टीम में कई दमदार खिलाड़ी हैं, और आईपीएल में वे यहां लंबे समय से खेल रहे हैं. ऐसे में कंडीशंस को अच्छे से जानते हैं. यही वजह है कि इंग्लैंड की टीम भारत के लिए  बड़ी चुनौती साबित हो सकती है.

Published at : 04 Mar 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
India Vs England Cricket World Cup Wankhede Stadium MUMBAI IND VS ENG T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup Gautam Gabhir
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
सेमीफाइनल की पिच को लेकर भड़के गौतम गंभीर, क्यूरेटर से नाराज; जानें क्या है इस बवाल की वजह
सेमीफाइनल की पिच को लेकर भड़के गौतम गंभीर, क्यूरेटर से नाराज; जानें क्या है इस बवाल की वजह
क्रिकेट
सेमीफाइनल से पहले भगवान की शरण में पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में की प्रार्थना
सेमीफाइनल से पहले भगवान की शरण में पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, सिद्धिविनायक मंदिर में की प्रार्थना
क्रिकेट
NZ vs SA Head To Head: साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड T20I में किसने मारी बाजी, सेमीफाइनल से पहले जानिए दोनो के हेड-टू-हेड आंकड़े 
साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड T20I में किसने मारी बाजी, सेमीफाइनल से पहले जानिए दोनो के हेड-टू-हेड आंकड़े 
क्रिकेट
IND vs ENG Semifinal: वानखेड़े के मैदान पर भारत या इंग्लैंड किसका पलड़ा है भारी,  रिकॉर्ड्स पर डालिए एक नजर
IND vs ENG Semifinal: वानखेड़े के मैदान पर भारत या इंग्लैंड किसका पलड़ा है भारी,  रिकॉर्ड्स पर डालिए एक नजर
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
16 साल की छात्रा ने बाथरूम में दिया बच्चे को जन्म, नवजात के साथ आगे जो हुआ... सुनकर कलेजा पसीज जाएगा
16 साल की छात्रा ने बाथरूम में दिया बच्चे को जन्म, नवजात के साथ आगे जो हुआ... सुनकर कलेजा पसीज जाएगा
बिहार
निशांत नहीं कोई और! JDU ने बताया चौंकाने वाले 'प्रत्याशी' का नाम, 'राज्यसभा जाना है तो…'
निशांत नहीं कोई और! JDU ने बताया चौंकाने वाले 'प्रत्याशी' का नाम, 'राज्यसभा जाना है तो…'
बॉलीवुड
होली पर रिलीज हुई इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल, ओटीटी पर यहां देखें
होली पर रिलीज हुई इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल, ओटीटी पर यहां देखें
इंडिया
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
क्रिकेट
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
यूटिलिटी
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत, दिल्ली की महिलाएं जानें काम की बात
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत, दिल्ली की महिलाएं जानें काम की बात
यूटिलिटी
होली में भीग गया फोन और अब ऑन नहीं हो रहा? तो तुरंत करें ये काम
होली में भीग गया फोन और अब ऑन नहीं हो रहा? तो तुरंत करें ये काम
हेल्थ
Kidney Disease Symptoms: सावधान! अक्सर 'साइलेंट' होती है किडनी की बीमारी, इन संकेतों को न करें नजरअंदाज
सावधान! अक्सर 'साइलेंट' होती है किडनी की बीमारी, इन संकेतों को न करें नजरअंदाज
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget