Asia Cup 2025 IND vs PAK: एशिया कप 2025 का ग्रुप स्टेज रोमांचक मुकाबलों के साथ खत्म हो चुका है और अब टूर्नामेंट सुपर-4 के अहम पड़ाव में पहुंच गया है. इस चरण में क्रिकेट प्रेमियों को भारत-पाकिस्तान जैसी हाई-वोल्टेज भिड़ंत देखने का मौका मिलेगा. सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन मुकाबलों की टिकटें ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं.

कहां से खरीदें टिकटें?

फैंस सुपर-4 और फाइनल मुकाबलों की टिकटें आधिकारिक वेबसाइट Platinumlist.net से बुक कर सकते हैं. यहां दो तरह की टिकटें मौजूद हैं – स्टैंडर्ड टिकट्स और हॉस्पिटैलिटी टिकट्स, जिससे दर्शक अपनी पसंद और बजट के हिसाब से ऑप्शन चुन सकते हैं.

टिकट पैकेज और कीमतें

सुपर 4 के मैचों की टिकट को फैंस कई ऑप्शन में खरीद सकते हैं. इसमें 2 पैकेज उपलब्ध हैं, जिसे खरीदकर आप अपना मनचाहा मुकाबला देख सकते हैं.

पहला पैकेज - पहला पैकेज यानी पैकेज A में टिकट की कीमत AED 525 यानी लगभग 12,617 रुपये से शुरू होंगी. इस पैकेज में आपको सुपर 4 के तीन मुकाबले देखने को मिलेंगे

पहला मैच - श्रीलंका बनाम बांग्लादेश

दूसरा मैच - भारत बनाम पाकिस्तान

तीसरा मैच - भारत बनाम बांग्लादेश

दूसरा पैकेज - इस पैकेज B में टिकट की कीमत AED 525 (लगभग 12,617 रुपये) से शुरू हैं. इस पैकेज में दो सुपर-4 मैच और एशिया कप फाइनल शामिल हैं,

पहला मैच - पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश

पहला मैच - भारत बनाम श्रीलंका

फाइनल (28 सितंबर)

सुपर-4 का पूरा शेड्यूल

20 सितंबर - श्रीलंका बनाम बांग्लादेश, दुबई में शाम 6:30 बजे से

21 सितंबर - भारत बनाम पाकिस्तान, दुबई में शाम 6:30 बजे से

23 सितंबर - पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, अबू धाबी में शाम 6:30 बजे से

24 सितंबर - भारत बनाम बांग्लादेश, दुबई में शाम 6:30 बजे से

25 सितंबर - पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, दुबई में शाम 6:30 बजे से

26 सितंबर - भारत बनाम श्रीलंका, दुबई में शाम 6:30 बजे से

28 सितंबर - फाइनल, दुबई में शाम 6:30 बजे से

29 सितंबर - रिजर्व डे

फैंस के लिए बड़ा मौका

भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर-4 का मुकाबला 21 सितंबर को खेला जाएगा, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. टिकटों की कीमत और पैकेज को देखते हुए यह साफ है कि आयोजक चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट प्रेमी इस टूर्नामेंट को लाइव स्टेडियम से देखें.