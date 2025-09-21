IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का दबदबा जारी है. कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया ने अब तक ग्रुप स्टेज में खेले सभी तीन मैच जीतकर सुपर 4 में जगह बनाई है. सुपर 4 में भारत का सामना एक बार फिर पाकिस्तान से होने जा रहा है. ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर मैच पर कब्जा जमाया था.

पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी का बयान

सुपर 4 से पहले पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बाजिद खान ने एक लाइव टीवी शो में टीम इंडिया की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि वर्तमान भारतीय टीम पाकिस्तान से काफी मजबूत और बेहतर है. बाजिद ने साफ कहा, “भारत के आगे मैन टू मैन पाकिस्तान के पास कोई मौका नहीं है, अगर पाकिस्तान को भारत को हराना है तो उन्हें टीम में कोई सरप्राइज एलिमेंट लाना होगा.” उनके इस बयान ने मैच से पहले माहौल को और गर्म कर दिया है.

ग्रुप स्टेज मैच में भारत की दबदबे वाली जीत

ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 128 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे टीम इंडिया ने 7 विकेट रहते ही आसानी से हासिल कर लिया था. इस जीत में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने दोनों ही विभागों में संतुलित प्रदर्शन किया था. कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह के गेंदबाजी प्रदर्शन ने पाकिस्तान की मजबूत लाइनअप को लगातार दबाव में रखा, जबकि सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन किया था.

संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमराह, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान - सइम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान अली आगा (कप्तान), खुशदिल शाह, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम.