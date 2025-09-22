हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सAsia Cup 2025 IND vs PAK: बौखलाए पाकिस्तानी खिलाड़ी मैच के दौरान कर रहे थे 'गाली-गलौज', जीत के बाद अभिषेक शर्मा का हैरान करने वाला खुलासा पढ़िए

एशिया कप 2025 सुपर 4 में पाकिस्तान पर जीत के बाद अभिषेक शर्मा ने किया बड़ा खुलासा, बोले- पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर गालियां दे रहे थे.जानिए क्या है पूरा मामला

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 22 Sep 2025 07:25 AM (IST)

Asia Cup 2025 IND vs PAK: एशिया कप 2025 के सुपर-4 में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर करारी शिकस्त दी. इस जीत के हीरो रहे युवा ओपनर अभिषेक शर्मा, जिन्होंने मात्र 39 गेंदों पर 74 रन की आतिशी पारी खेलकर मैच का पासा पलट दिया. पांच छक्कों और छह चौकों से सजी इस पारी के दम पर टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत दर्ज की, लेकिन जीत के बाद अभिषेक ने जो खुलासा किया, उसने सबको हैरान कर दिया है.

मैदान पर स्लेजिंग का मामला

मैच के बाद बातचीत में अभिषेक शर्मा से जब पूछा गया की ऐसे आप इतने शांत दिखते हैं, लेकिन मैदान पर खेलते समय आप अलग लगते हैं ऐसा क्यो? इसके जवाब में अभिषेक ने बताया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर लगातार गाली-गलौज कर रहे थे. उन्होंने कहा, “मैदान पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा ऐसी बातें कही जा रही थी, जो नही होनी चाहिए. मैंने और शुभमन ने सोचा कि इन्हें इसका जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी बल्लेबाजी से देना है.”

हारिस रऊफ और अभिषेक के बीच तकरार

मैच का सबसे तकरार वाला पल तब आया जब अभिषेक शर्मा ने हारिस रऊफ की एक गेंद पर शानदार बाउंड्री जड़ दी. रऊफ इसके बाद इतना भड़क गए की अभिषेक को स्लेज करने पर उतर आए. जवाब में अभिषेक भी पीछे हटने वाले नहीं थे, जिसके चलते दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई और स्थिति को संभालने के लिए अंपायर को बीच में आना पड़ा. यह लम्हा टीवी कैमरों में कैद हो गया और तेजी से वायरल हो रहा है.

गिल का दमदार साथ, तिलक की फिनिशिंग

अभिषेक शर्मा के अलावा कप्तान शुभमन गिल ने भी बेहतरीन पारी खेली. गिल 28 गेंदों पर 47 रन बनाकर अर्धशतक से चूक गए. वहीं तिलक वर्मा ने अंत में नाबाद 30 रन ठोककर भारत की पारी को मजबूती दी. टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर से पहले ही लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया और एक बार फिर पाकिस्तान को जलील कर दिया.

पाकिस्तान की ओर से हारिस रऊफ ने दो विकेट चटकाए और फहीम अशरफ को भी एक सफलता मिली, लेकिन टीम इंडिया की बल्लेबाजी आग उगल रही थी.

भारत की लगातार चौथी जीत

इस जीत के साथ भारत ने एशिया कप 2025 में अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज की और सुपर-4 में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है. भारतीय टीम अब फाइनल में जगह बनाने की ओर मजबूती से बढ़ रही है.

Published at : 22 Sep 2025 07:05 AM (IST)
Abhishek Sharma Haris Rauf IND VS PAK Asia Cup 2025
