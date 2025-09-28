IND vs PAK Final Live Streaming: भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का हर मैच करोड़ों फैंस की धड़कनें बढ़ा देता है. अब जब दोनों टीमें एशिया कप 2025 के फाइनल में आमने-सामने होंगी तो रोमांच और भी बढ़ जाएगा. 41 साल और 16 संस्करणों के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान एशिया कप फाइनल खेलेंगे. यह मुकाबला रविवार यानी आज (28 सितंबर) दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जिसकी शुरुआत रात 8 बजे से होगी.

कहां देखें लाइव?

एशिया कप 2025 का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क करेगा. दर्शक इस मैच को सोनी स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनलों (Sony Sports 1, 2, 3 और 5) पर लाइव देख सकते हैं. वहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग Sony Liv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. इसके लिए यूजर्स को सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

क्या फ्री में देख सकते हैं मैच?

फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि भारत और पाकिस्तान का यह हाई-वोल्टेज फाइनल DD Sports चैनल पर भी फ्री में प्रसारित होगा. यानी अगर आपके पास DTH या केबल कनेक्शन है तो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आप इस मैच का सीधा प्रसारण अपने टीवी पर देख सकते हैं.

टॉस और रणनीति

मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे होगा. पिच के मिजाज को देखते हुए अनुमान है कि टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करना चाहेगा, ताकि ओस का फायदा उठाया जा सके. पिछले दोनों मुकाबलों में पाकिस्तान ने अलग-अलग रणनीतियां अपनाई थी, लेकिन भारत ने दोनों बार बाजी मारी थी.

भारत और पाकिस्तान की राह

भारत इस टूर्नामेंट में अभी तक अजेय रहा है. सुपर-4 के अपने दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 41 रन से हराकर फाइनल का टिकट कटाया था. वहीं, पाकिस्तान ने सुपर-4 में बांग्लादेश को 11 रन से मात देकर फाइनल में जगह बनाई. खास बात यह है कि मौजूदा एशिया कप में भारत और पाकिस्तान पहले ही दो बार भिड़ चुके हैं, और दोनों बार जीत भारत की ही हुई है.

ग्रुप स्टेज - भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया.

सुपर-4 - टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 41 रन से मात दी.

संभावित प्लेइंग XI

भारत - अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान - सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.