The Ashes Record: ऐशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड मैच हमेशा ही हाईवोल्टेज रोमांच से भरपूर रहती है. क्रिकेट की यह सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित लड़ाई है. एशेज में कई बल्लेबाजों ने अपने करियर की सबसे यादगार पारियां खेली हैं.एशेज में शतकों की बात करें तो कुछ नाम ऐसे हैं जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुके हैं.

डोनाल्ड ब्रैडमैन - ऑस्ट्रेलिया

सबसे ऊपर नाम है क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का. 1928 से 1948 तक ऐशेज में खेले गए 37 मैचों में ब्रैडमैन ने 19 शानदार शतक ठोककर ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे आज भी कोई चुनौती नहीं दे पाया. 63 पारियों में 5028 रन और 89.78 की औसत यह दिखाने के लिए काफी हैं कि क्यों ब्रैडमैन खेल के सबसे महान बल्लेबाज माने जाते हैं. उनका 334 रन का हाईस्कोर आज भी ऐशेज की सबसे प्रतिष्ठित पारियों में गिना जाता है.

स्टीव स्मिथ - ऑस्ट्रेलिया

ब्रैडमैन के बाद सूची में आते हैं आधुनिक दौर के उस्ताद स्टीव स्मिथ, जो ऐशेज में अपने सहज लेकिन बेहद असरदार खेल के लिए जाने जाते हैं. 2010 से 2025 के बीच स्मिथ ने 38 मैचों में 12 शतक जमाए और 3436 रन बनाए. 55.41 की औसत के साथ उनका प्रदर्शन बताता है कि वे ऐशेज में किस कदर हावी रहते हैं.

जैक हॉब्स - इंग्लैंड

तीसरे नंबर पर हैं इंग्लैंड के महान ओपनर जैक हॉब्स, जिन्होंने 1908 से 1930 तक 41 मैच खेले और 12 शतक लगाकर ऐशेज के इतिहास में अमर हो गए. हॉब्स के 3636 रन इंग्लैंड क्रिकेट में उनकी सफलता की गवाही देते हैं. हॉब्स को इंग्लिश बल्लेबाजी की नींव कहा जाता है, और उनका योगदान ऐशेज इतिहास में हमेशा विशेष रहेगा.

स्टीव वॉ - ऑस्ट्रेलिया

इसके बाद नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज स्टीव वॉ का, जिन्होंने 45 मैचों में 10 शतक जड़कर ऐशेज की खूबसूरती और भी बढ़ाई. वो हमेशा मुश्किल हालात में मैच का रुख बदलने की क्षमता ऱकते थे.

वॉली हैमंड - इंग्लैंड

इंग्लैंड के ही एक और दिग्गज वॉली हैमंड इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर हैं. उनका प्रदर्शन भी किसी से कम नहीं रहा है. 33 मैचों में 9 शतक और कुल 2852 रन उन्हें ऐशेज की सर्वकालिक महान बल्लेबाजों की सूची में एक खास जगह दिलाते हैं.