हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सThe Ashes Record: ब्रैडमैन से स्मिथ तक, किसने जड़े हैं एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा शतक, देखिए फुल लिस्ट

The Ashes Record: ब्रैडमैन से स्मिथ तक, किसने जड़े हैं एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा शतक, देखिए फुल लिस्ट

एशेज सीरीज के इतिहास में डॉन ब्रैडमैन से लेकर स्टीव स्मिथ तक कई दिग्गज बल्लेबाजों ने इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया की सबसे हाई-वोल्टेज टेस्ट राइवलरी में शतक पर शतक ठोककर रिकॉर्ड बनाया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 25 Nov 2025 06:37 AM (IST)
Preferred Sources

The Ashes Record: ऐशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड मैच हमेशा ही हाईवोल्टेज रोमांच से भरपूर रहती है. क्रिकेट की यह सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित लड़ाई है. एशेज में कई बल्लेबाजों ने अपने करियर की सबसे यादगार पारियां खेली हैं.एशेज में शतकों की बात करें तो कुछ नाम ऐसे हैं जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुके हैं.

डोनाल्ड ब्रैडमैन - ऑस्ट्रेलिया

सबसे ऊपर नाम है क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का. 1928 से 1948 तक ऐशेज में खेले गए 37 मैचों में ब्रैडमैन ने 19 शानदार शतक ठोककर ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे आज भी कोई चुनौती नहीं दे पाया. 63 पारियों में 5028 रन और 89.78 की औसत यह दिखाने के लिए काफी हैं कि क्यों ब्रैडमैन खेल के सबसे महान बल्लेबाज माने जाते हैं. उनका 334 रन का हाईस्कोर आज भी ऐशेज की सबसे प्रतिष्ठित पारियों में गिना जाता है.

स्टीव स्मिथ - ऑस्ट्रेलिया

ब्रैडमैन के बाद सूची में आते हैं आधुनिक दौर के उस्ताद स्टीव स्मिथ, जो ऐशेज में अपने सहज लेकिन बेहद असरदार खेल के लिए जाने जाते हैं. 2010 से 2025 के बीच स्मिथ ने 38 मैचों में 12 शतक जमाए और 3436 रन बनाए. 55.41 की औसत के साथ उनका प्रदर्शन बताता है कि वे ऐशेज में किस कदर हावी रहते हैं. 

जैक हॉब्स - इंग्लैंड

तीसरे नंबर पर हैं इंग्लैंड के महान ओपनर जैक हॉब्स, जिन्होंने 1908 से 1930 तक 41 मैच खेले और 12 शतक लगाकर ऐशेज के इतिहास में अमर हो गए. हॉब्स के 3636 रन इंग्लैंड क्रिकेट में उनकी सफलता की गवाही देते हैं. हॉब्स को इंग्लिश बल्लेबाजी की नींव कहा जाता है, और उनका योगदान ऐशेज इतिहास में हमेशा विशेष रहेगा.

स्टीव वॉ - ऑस्ट्रेलिया

इसके बाद नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज स्टीव वॉ का, जिन्होंने 45 मैचों में 10 शतक जड़कर ऐशेज की खूबसूरती और भी बढ़ाई. वो हमेशा मुश्किल हालात में मैच का रुख बदलने की क्षमता ऱकते थे.

वॉली हैमंड - इंग्लैंड

इंग्लैंड के ही एक और दिग्गज वॉली हैमंड इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर हैं. उनका प्रदर्शन भी किसी से कम नहीं रहा है. 33 मैचों में 9 शतक और कुल 2852 रन उन्हें ऐशेज की सर्वकालिक महान बल्लेबाजों की सूची में एक खास जगह दिलाते हैं. 

Published at : 25 Nov 2025 06:37 AM (IST)
Tags :
Steven Smith AUS Vs ENG The Ashes TEST SERIES Donald Bradman
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राजनीतिक दलों को नकद चंदा लेने से रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
राजनीतिक दलों को नकद चंदा लेने से रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
बॉलीवुड
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की धर्मेंद्र के लिए भावुक पोस्ट
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की पोस्ट
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका की ठुकाई के मूड में रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के इस साथी संग कर रहे प्रैक्टिस
दक्षिण अफ्रीका की ठुकाई के मूड में रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के इस साथी संग कर रहे प्रैक्टिस
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol
Sir Controversy: अवैध बांग्लादेशियों के पास 'डुअल सिटीजनशिप'! | Bengal SIR | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: BLO को बलि का बकरा क्यों बना रहे SIR? | Bengal SIR | SIR Controversy | UP SIR
Sir Controversy: BLO को 'बंधक' कौन-कहां बना रहा? UP SIR | Akhilesh Yadav | Noida | Bengal SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राजनीतिक दलों को नकद चंदा लेने से रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
राजनीतिक दलों को नकद चंदा लेने से रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
बॉलीवुड
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की धर्मेंद्र के लिए भावुक पोस्ट
‘वो असल में भारत रत्न थे..’, भाई जैसे दोस्त को खोकर टूटे गए शत्रुघ्न सिन्हा, शेयर की पोस्ट
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका की ठुकाई के मूड में रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के इस साथी संग कर रहे प्रैक्टिस
दक्षिण अफ्रीका की ठुकाई के मूड में रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के इस साथी संग कर रहे प्रैक्टिस
यूटिलिटी
गैस कनेक्शन लेने के साथ मिलता है इतने लाख का बीमा, जान लीजिए काम की बात
गैस कनेक्शन लेने के साथ मिलता है इतने लाख का बीमा, जान लीजिए काम की बात
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
निधन होने पर सफेद कपड़े ही क्यों पहने जाते हैं, क्या है इसके पीछे की वजह?
निधन होने पर सफेद कपड़े ही क्यों पहने जाते हैं, क्या है इसके पीछे की वजह?
हेल्थ
Chromium: इंसानों के खून में कब बढ़ जाता है क्रोमियम, इससे किस बीमारी का खतरा?
इंसानों के खून में कब बढ़ जाता है क्रोमियम, इससे किस बीमारी का खतरा?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget