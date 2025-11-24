एशेज सीरीज में 140 साल पुरानी शर्मनाक पारियां, आज भी इतिहास में हैं दर्ज, देखिए

एशेज की जंग चाहे जितनी रोमांचक और प्रतिष्ठित हो, लेकिन इसके इतिहास में कुछ शर्मनाक पारियां दर्ज हैं. बल्ले से आग उगलने वाली पारियों के बीच एशेज में कई बार ऐसे शर्मनाक स्कोर भी बने, जिसने फैंस और विशेषज्ञों को हैरान कर दिया. दिलचस्प बात यह है कि इन सबसे कम स्कोरों की सूची में ऑस्ट्रेलिया का नाम इंग्लैंड से ज्यादा बार दिखाई देता है. देखिए पूरी लिस्ट

36 पर सिमटी ऑस्ट्रेलिया

एशेज इतिहास का सबसे कम स्कोर बना 29 मई 1902 को बर्मिंघम में, जब ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम सिर्फ 36 रन पर ढेर हो गई. 23 ओवरों में 1.56 की रनरेट से बनी यह पारी आज भी क्रिकेट की सबसे बड़ी चूक मानी जाती है. हालांकि यह मैच ड्रॉ रहा, लेकिन यह स्कोर ऑस्ट्रेलिया के लिए हमेशा शर्म का सबब बन गया.

1888 में सिडनी की तबाही

दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी फिर से शर्मसार हुई. 10 फरवरी 1888 को इंग्लैंड के खिलाफ सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 42 रन बना पाई थी. यह मैच ऑस्ट्रेलिया हार गया, और यह पारी लंबे समय तक उनके लिए सीख का बड़ा अध्याय रही.

1896 में द ओवल पर एक और झटका

ऑस्ट्रेलिया के लिए तीसरा सबसे कम स्कोर 44 रन रहा, जो 10 अगस्त 1896 को द ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ दर्ज हुआ. 26 ओवरों में ढही यह पारी भी टीम को हार के रास्ते पर ले गई. यह दिखाता है कि इंग्लैंड में उछाल और स्विंग हमेशा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की परीक्षा लेते रहे हैं.

इंग्लैंड की 45 रन की पारी

यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं था जो दबाव में टूटा. 28 जनवरी 1887 को इंग्लैंड की टीम ने भी शर्मनाक प्रदर्शन किया था. पूरी टीम ने सिडनी में सिर्फ 45 रन ही बनाए. हालांकि सबसे हैरानी की बात ये रही की इसके बावजूद इंग्लैंड ने यह मैच जीत लिया था. यह मैच शायद क्रिकेट इतिहास के सबसे विचित्र नतीजों में से एक था.

1948 में इंग्लैंड का 52 रन का पतन

इस लिस्ट में पांचवा स्थान इंग्लैंड की पारी का है. 14 अगस्त 1948 को द ओवल में इंग्लैंड का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तो की तरह बिखर गया था. पूरी टीम सिर्फ 52 रन पर सिमट गई. यह मैच इंग्लैंड हार गया, और यह स्कोर आज भी उनके सबसे खराब एशेज पलों में गिना जाता है.