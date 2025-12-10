भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कटक में हुए मुकाबले में टीम इंडिया ने 101 रन से बड़ी जीत दर्ज की और इसमें हार्दिक की ऑलराउंड परफॉर्मेंस का बड़ा रोल रहा. मुश्किल स्थिति में टीम को संभालते हुए हार्दिक ने 28 गेंदों पर 59 रन की नाबाद पारी खेली और फिर गेंदबाजी में भी एक अहम विकेट लिया. उनकी इस दमदार वापसी ने भारत को सीरीज में 1-0 की बढ़त दिला दी.

हालांकि मैच के बाद जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह था हार्दिक का अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के नाम दिया गया दिल छू लेने वाला संदेश. BCCI की वेबसाइट पर पोस्ट हुए एक वीडियो में हार्दिक ने कहा, “मेरी पार्टनर को स्पेशल मेंशन. बहुत सारी अच्छी चीजें मेरे जीवन में हुई हैं और जब से वह मेरी जिंदगी में आई हैं, उन्होंने मुझे सिर्फ सपोर्ट ही किया है.”

हार्दिक ने आगे बताया कि उनकी ईमानदारी और सच्चाई ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने में मदद की है. उन्होंने कहा, “मैं लाइफ में हमेशा ईमानदार रहा हूं. मैं चीजों को मीठा बनाकर नहीं कहता. दूसरे लोग क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि मैं खुद क्या महसूस करता हूं.”

पैपराजी पर फूटा था हार्दिक का गुस्सा

हार्दिक का यह प्यार भरा संदेश उनकी कड़ी नाराजगी के अगले दिन सामने आया. एक दिन पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पैपराजी पर अपना गुस्सा जमकर निकाला था. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि कुछ फोटोग्राफर्स ने माहिका की ऐसी एंगल से तस्वीरें लेने की कोशिश की जो “किसी भी महिला के लिए शर्मनाक” है.

हार्दिक ने कहा, “माहिएका बस बांद्रा के एक रेस्टोरेंट की सीढ़ियां उतर रही थीं, और पैपराजी ने उन्हें गलत तरीके से शूट किया. एक प्राइवेट पल को सस्ता सनसनीखेज कंटेंट बना दिया गया.”

2025 में किया था रिलेशनशिप ऑफिशियल

हार्दिक पंड्या और मॉडल-योगा ट्रेनर माहिका शर्मा के रिश्ते की खबरें काफी समय से चर्चा में थीं. सोशल मीडिया इंटरेक्शन और कई ट्रैवल स्पॉटिंग के बाद हार्दिक ने अक्टूबर 2025 में इस रिश्ते को आधिकारिक रूप से कबूल किया था. उन्होंने अपने 32वें जन्मदिन से पहले एक बीच वेकेशन की रोमांटिक तस्वीरें पोस्ट कर अपने रिश्ते की पुष्टि की थी.