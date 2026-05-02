Volkswagen Taigun Facelift का नया लुक कितना दमदार और कहां रह गई कमी? पढ़ें पूरा रिव्यू

Volkswagen Taigun facelift अब पहले से ज्यादा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव दिखती है. कंपनी ने इसके फ्रंट डिजाइन को नया रूप दिया है, जिससे यह बड़ी Tiguan जैसी लगती है. सामने का लाइट वाला Logo इसे रात में एक अलग पहचान देता है. इसकी बॉडी का डिजाइन साफ और सिंपल रखा गया है, लेकिन इसमें स्पोर्टी फील भी साफ नजर आता है. इस कार की बिल्ड क्वालिटी इसकी सबसे बड़ी ताकत में से एक है. दरवाजे बंद करने से लेकर सड़क पर चलाने तक हर जगह इसकी मजबूती महसूस होती है. यह कार लंबे समय तक टिकने वाली लगती है, जो Volkswagen की पहचान भी रही है. डिजाइन भले ही बहुत ज्यादा चमकदार नहीं है, लेकिन इसकी सादगी ही इसे खास बनाती है.

इंटीरियर और टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस

Taigun का इंटीरियर क्लीन और प्रीमियम फील देता है. इसमें जरूरत से ज्यादा फीचर्स नहीं दिए गए, बल्कि जो जरूरी हैं वही अच्छे तरीके से दिए गए हैं. नया टचस्क्रीन सिस्टम पहले से बेहतर और तेज काम करता है. इसमें AI असिस्टेंट भी जोड़ा गया है, जिससे कार का इस्तेमाल आसान हो जाता है. डिजिटल मीटर भी काफी अच्छा लगता है और ड्राइविंग के दौरान जरूरी जानकारी साफ दिखाता है. इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और बेहतर AC जैसी चीजें इस कार को और आरामदायक बनाती हैं. कुल मिलाकर अंदर बैठने का एक्सपीरियंस बैलेंस्ड और अच्छा लगता है.

इंजन और ड्राइविंग परफॉर्मेंस

Volkswagen Taigun अपनी ड्राइविंग के लिए जानी जाती है और facelift के बाद भी यह बात सही साबित होती है. इसका 1.0 TSI इंजन अब 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है, जिससे ड्राइविंग और स्मूद हो गई है. शहर में चलाने के लिए यह इंजन काफी अच्छा और किफायती लगता है. अगर ज्यादा पावर चाहिए तो 1.5 TSI इंजन अभी भी सबसे बढ़िया विकल्प है. यह तेज एक्सीलरेशन और बेहतर हाईवे परफॉर्मेंस देता है. कार की हैंडलिंग और स्टीयरिंग काफी सटीक है, जिससे ड्राइव करना मजेदार हो जाता है. हालांकि इसकी सस्पेंशन थोड़ी सख्त है, जिससे खराब सड़कों पर हल्का झटका महसूस हो सकता है.

फीचर्स की कमी

इस कार में कुछ ऐसे फीचर्स नहीं हैं जो आजकल दूसरी SUVs में मिलते हैं. जैसे 360 डिग्री कैमरा, ADAS और पावर्ड टेलगेट की कमी महसूस होती है. रियर कैमरा की क्वालिटी भी और बेहतर हो सकती थी. इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें डीजल, CNG या हाइब्रिड का विकल्प नहीं मिलता, जो कई ग्राहकों के लिए जरूरी हो सकता है. पीछे की सीट पर जगह ठीक है, लेकिन कुछ दूसरी SUVs के मुकाबले थोड़ी कम लगती है.

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