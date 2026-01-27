अच्छा कंटेंट फिर भी नहीं मिल रही ग्रोथ? इंस्टाग्राम के ये गेम-चेंजिंग बदलाव फॉलोअर्स और कमाई दोनों को देंगे नई उड़ान

Instagram का एल्गोरिदम अब उन अकाउंट्स को ज्यादा पुश करता है जिनका कंटेंट लोगों को रोक कर रखे. मतलब अगर आपका वीडियो पूरा देखा जा रहा है उस पर कमेंट आ रहे हैं और लोग उसे शेयर कर रहे हैं, तभी वह ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा. इसलिए अब सिर्फ व्यूज नहीं, बल्कि वॉच टाइम और इंटरैक्शन सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है.