अच्छा कंटेंट फिर भी नहीं मिल रही ग्रोथ? इंस्टाग्राम के ये गेम-चेंजिंग बदलाव फॉलोअर्स और कमाई दोनों को देंगे नई उड़ान

अच्छा कंटेंट फिर भी नहीं मिल रही ग्रोथ? इंस्टाग्राम के ये गेम-चेंजिंग बदलाव फॉलोअर्स और कमाई दोनों को देंगे नई उड़ान

Instagram Tips: आज Instagram पर लाखों क्रिएटर्स बेहतरीन कंटेंट बना रहे हैं फिर भी फॉलोअर्स की संख्या वहीं की वहीं अटकी हुई है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 27 Jan 2026 03:02 PM (IST)
Instagram Tips: आज Instagram पर लाखों क्रिएटर्स बेहतरीन कंटेंट बना रहे हैं फिर भी फॉलोअर्स की संख्या वहीं की वहीं अटकी हुई है.

आज Instagram पर लाखों क्रिएटर्स बेहतरीन कंटेंट बना रहे हैं फिर भी फॉलोअर्स की संख्या वहीं की वहीं अटकी हुई है. वजह यह नहीं कि कंटेंट खराब है बल्कि यह है कि प्लेटफॉर्म के नियम और यूजर बिहेवियर तेजी से बदल चुके हैं. अब सिर्फ फोटो या वीडियो पोस्ट करना काफी नहीं रहा बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी के बिना ग्रोथ मिलना मुश्किल हो गया है.

Instagram का एल्गोरिदम अब उन अकाउंट्स को ज्यादा पुश करता है जिनका कंटेंट लोगों को रोक कर रखे. मतलब अगर आपका वीडियो पूरा देखा जा रहा है उस पर कमेंट आ रहे हैं और लोग उसे शेयर कर रहे हैं, तभी वह ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा. इसलिए अब सिर्फ व्यूज नहीं, बल्कि वॉच टाइम और इंटरैक्शन सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है.
Instagram का एल्गोरिदम अब उन अकाउंट्स को ज्यादा पुश करता है जिनका कंटेंट लोगों को रोक कर रखे. मतलब अगर आपका वीडियो पूरा देखा जा रहा है उस पर कमेंट आ रहे हैं और लोग उसे शेयर कर रहे हैं, तभी वह ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा. इसलिए अब सिर्फ व्यूज नहीं, बल्कि वॉच टाइम और इंटरैक्शन सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है.
अक्सर क्रिएटर्स सिर्फ Reels पर फोकस करने लगते हैं लेकिन Instagram अब संतुलन चाहता है. Reels के साथ-साथ Stories और Carousel पोस्ट भी उतनी ही अहम हो गई हैं. Stories से ऑडियंस के साथ रोज का कनेक्शन बनता है जबकि Carousel पोस्ट लोगों को ज्यादा देर तक पोस्ट पर रोकती हैं जिससे एल्गोरिदम को पॉजिटिव सिग्नल मिलता है.
अक्सर क्रिएटर्स सिर्फ Reels पर फोकस करने लगते हैं लेकिन Instagram अब संतुलन चाहता है. Reels के साथ-साथ Stories और Carousel पोस्ट भी उतनी ही अहम हो गई हैं. Stories से ऑडियंस के साथ रोज का कनेक्शन बनता है जबकि Carousel पोस्ट लोगों को ज्यादा देर तक पोस्ट पर रोकती हैं जिससे एल्गोरिदम को पॉजिटिव सिग्नल मिलता है.
Published at : 27 Jan 2026 03:02 PM (IST)
