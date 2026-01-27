एक्सप्लोरर
अच्छा कंटेंट फिर भी नहीं मिल रही ग्रोथ? इंस्टाग्राम के ये गेम-चेंजिंग बदलाव फॉलोअर्स और कमाई दोनों को देंगे नई उड़ान
Instagram Tips: आज Instagram पर लाखों क्रिएटर्स बेहतरीन कंटेंट बना रहे हैं फिर भी फॉलोअर्स की संख्या वहीं की वहीं अटकी हुई है.
आज Instagram पर लाखों क्रिएटर्स बेहतरीन कंटेंट बना रहे हैं फिर भी फॉलोअर्स की संख्या वहीं की वहीं अटकी हुई है. वजह यह नहीं कि कंटेंट खराब है बल्कि यह है कि प्लेटफॉर्म के नियम और यूजर बिहेवियर तेजी से बदल चुके हैं. अब सिर्फ फोटो या वीडियो पोस्ट करना काफी नहीं रहा बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी के बिना ग्रोथ मिलना मुश्किल हो गया है.
1/6
2/6
Published at : 27 Jan 2026 03:02 PM (IST)
Tags :Instagram TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अच्छा कंटेंट फिर भी नहीं मिल रही ग्रोथ? इंस्टाग्राम के ये गेम-चेंजिंग बदलाव फॉलोअर्स और कमाई दोनों को देंगे नई उड़ान
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अब उम्र छुपाना पड़ेगा भारी! ChatGPT खुद पहचान लेगा आप नाबालिग हैं या नहीं, आ गया चौंकाने वाला नया फीचर
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सेकंड हैंड फोन लेने से पहले रुकिए! एक छोटी सी वेरिफिकेशन गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
टेक्नोलॉजी
6 Photos
80% से ऊपर चार्ज करना पड़ सकता है भारी! जानिए क्या है 80-20 बैटरी का नियम जो फोन का बैकअप बना देगा दमदार
टेक्नोलॉजी
6 Photos
आपका फोन बन चुका है जासूस? कहीं Google तो नहीं चुपचाप कलेक्ट कर रहा आपका सारा डेटा
टेक्नोलॉजी
6 Photos
न OTP की जरूरत, न पासवर्ड का झंझट, फिर भी खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानिए कैसे हो रहा फ्रॉड
टेक्नोलॉजी
6 Photos
आपके फोन में छिपा है सोना-चांदी का खजाना! जानिए मोबाइल के किस हिस्से में होता है असली माल
टेक्नोलॉजी
5 Photos
भारत के इस राज्य में सोशल मीडिया पर सख्ती! 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर पाएंगे यूज, जानिए पूरी जानकारी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अच्छा कंटेंट फिर भी नहीं मिल रही ग्रोथ? इंस्टाग्राम के ये गेम-चेंजिंग बदलाव फॉलोअर्स और कमाई दोनों को देंगे नई उड़ान
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अब उम्र छुपाना पड़ेगा भारी! ChatGPT खुद पहचान लेगा आप नाबालिग हैं या नहीं, आ गया चौंकाने वाला नया फीचर
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion