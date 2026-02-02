एक्सप्लोरर
सरकार की सख्त चेतावनी! फेक पहचान बनाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं हैकर्स, एक गलती और खाली हो सकता है अकाउंट
Cyber Fraud: सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक नई और गंभीर चेतावनी जारी की है.
सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक नई और गंभीर चेतावनी जारी की है. इस चेतावनी में बताया गया है कि साइबर अपराधी फर्जी पहचान और गलत उम्र का सहारा लेकर खासतौर पर बच्चों से संपर्क कर रहे हैं.
1/5
2/5
Published at : 02 Feb 2026 01:03 PM (IST)
Tags :Cyber Fraud TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सरकार की सख्त चेतावनी! फेक पहचान बनाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं हैकर्स, एक गलती और खाली हो सकता है अकाउंट
टेक्नोलॉजी
5 Photos
AC खरीदने का सही समय कब! क्या सीजन शुरू होने से पहले लेना होता है फायदेमंद? यहां समझें पूरा जोड-गणित
टेक्नोलॉजी
5 Photos
इस एक मैसेज को गलती से भी न खोलें, वरना पलभर में उड़ जाएगा पूरा बैंक बैलेंस, इन यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा
टेक्नोलॉजी
7 Photos
UPI की एक गलती और उड़ गए पैसे? गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए तो वापस मिलेंगे या नहीं, जानिए पूरा नियम
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Android 17 की एंट्री तय! आपके फोन में होने वाले हैं बड़े बदलाव, फीचर्स देखकर रह जाएंगे हैरान
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Free WiFi का लालच पड़ेगा भारी! एक छोटी सी चूक और हैकर्स ले लेंगे फोन से लेकर बैंक अकाउंट तक का कंट्रोल
टेक्नोलॉजी
5 Photos
16 से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया बंद? इस राज्य में Instagram-WhatsApp-Snapchat पर लग सकता है ताला
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अच्छा कंटेंट फिर भी नहीं मिल रही ग्रोथ? इंस्टाग्राम के ये गेम-चेंजिंग बदलाव फॉलोअर्स और कमाई दोनों को देंगे नई उड़ान
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026: यूपी के इन शहरों को बड़ी सौगात, 5,000 करोड़ रुपयों से इन प्रोजेक्ट्स पर होगा फोकस
इंडिया
T20 वर्ल्ड कप में भारत संग नहीं खेलेगा पाकिस्तान, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- 'BCCI के मुंह पर PAK का तमाचा...'
क्रिकेट
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार तो बुरी तरह भड़के गावस्कर
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सरकार की सख्त चेतावनी! फेक पहचान बनाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं हैकर्स, एक गलती और खाली हो सकता है अकाउंट
टेक्नोलॉजी
5 Photos
AC खरीदने का सही समय कब! क्या सीजन शुरू होने से पहले लेना होता है फायदेमंद? यहां समझें पूरा जोड-गणित
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion