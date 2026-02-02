सरकार की सख्त चेतावनी! फेक पहचान बनाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं हैकर्स, एक गलती और खाली हो सकता है अकाउंट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीसरकार की सख्त चेतावनी! फेक पहचान बनाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं हैकर्स, एक गलती और खाली हो सकता है अकाउंट

Cyber Fraud: सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक नई और गंभीर चेतावनी जारी की है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 02 Feb 2026 01:03 PM (IST)
सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक नई और गंभीर चेतावनी जारी की है. इस चेतावनी में बताया गया है कि साइबर अपराधी फर्जी पहचान और गलत उम्र का सहारा लेकर खासतौर पर बच्चों से संपर्क कर रहे हैं.

धीरे-धीरे भरोसा जीतने के बाद ये लोग बच्चों से निजी बातचीत शुरू करते हैं और फिर तस्वीरें या वीडियो साझा करने के लिए उकसाते हैं. बाद में इन्हीं चीजों का गलत इस्तेमाल कर बच्चों को मानसिक दबाव में डाला जाता है. इस खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय की साइबर सुरक्षा इकाई I4C ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है.
धीरे-धीरे भरोसा जीतने के बाद ये लोग बच्चों से निजी बातचीत शुरू करते हैं और फिर तस्वीरें या वीडियो साझा करने के लिए उकसाते हैं. बाद में इन्हीं चीजों का गलत इस्तेमाल कर बच्चों को मानसिक दबाव में डाला जाता है. इस खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय की साइबर सुरक्षा इकाई I4C ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है.
I4C के मुताबिक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैकर्स पहले दोस्ती का नाटक करते हैं. वे खुद को हमउम्र या भरोसेमंद व्यक्ति बताकर बातचीत आगे बढ़ाते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि उनकी बातें पूरी तरह गोपनीय रहेंगी. इसी बहाने वे निजी जानकारी, फोटो या वीडियो हासिल कर लेते हैं. एक बार यह सामग्री उनके हाथ लग जाती है तो वे बच्चों को ब्लैकमेल करने लगते हैं और चुप रहने का दबाव बनाते हैं.
I4C के मुताबिक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैकर्स पहले दोस्ती का नाटक करते हैं. वे खुद को हमउम्र या भरोसेमंद व्यक्ति बताकर बातचीत आगे बढ़ाते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि उनकी बातें पूरी तरह गोपनीय रहेंगी. इसी बहाने वे निजी जानकारी, फोटो या वीडियो हासिल कर लेते हैं. एक बार यह सामग्री उनके हाथ लग जाती है तो वे बच्चों को ब्लैकमेल करने लगते हैं और चुप रहने का दबाव बनाते हैं.
Published at : 02 Feb 2026 01:03 PM (IST)
