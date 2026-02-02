सरकार की सख्त चेतावनी! फेक पहचान बनाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं हैकर्स, एक गलती और खाली हो सकता है अकाउंट

I4C के मुताबिक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैकर्स पहले दोस्ती का नाटक करते हैं. वे खुद को हमउम्र या भरोसेमंद व्यक्ति बताकर बातचीत आगे बढ़ाते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि उनकी बातें पूरी तरह गोपनीय रहेंगी. इसी बहाने वे निजी जानकारी, फोटो या वीडियो हासिल कर लेते हैं. एक बार यह सामग्री उनके हाथ लग जाती है तो वे बच्चों को ब्लैकमेल करने लगते हैं और चुप रहने का दबाव बनाते हैं.